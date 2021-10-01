Иранский "шах": создает ли Тегеран военную угрозу Баку

14:27 03.10.2021 Исламская республика начала крупнейшие военные маневры на границе с Азербайджаном



Антон Лавров

Андрей Федоров



Иран начал масштабные учения на границе с Азербайджаном - маневры стартовали в пятницу, 1 октября. Они стали крупнейшими с регионе со времен распада СССР. Как рассказали "Известиям" знакомые с ситуацией источники, на границе уже действует одна дивизия. Но в самое ближайшее время Тегеран может серьезно нарастить группировку. В этом году и без того непростые отношения стран испортились из-за помех проезду иранских грузовиков с топливом через Нагорный Карабах. Ближайший союзник Баку - Турция - внимательно отслеживает ситуацию на границе, в воздухе постоянно находятся несколько беспилотников Bayraktar. Может ли напряженность перерасти в серьезный конфликт и каков баланс сил между сторонами, разбирались "Известия".



Впервые за десятилетия



Пока задействованные Ираном силы оцениваются приблизительно в одну дивизию, рассказали "Известиям" источники, знакомые с обстановкой. Но их могут быстро нарастить до армейского корпуса неполного состава - это около 10 тыс. военнослужащих. Кроме того, государственные СМИ страны уже сообщили, что к маневрам подключатся вертолеты и беспилотники большой дальности, а также подразделения воздушно-десантных войск.



Руководить учениями будет главком сухопутных войск бригадный генерал Киумарс Хейдари. Запланировано также присутствие офицеров из Генштаба страны.



Всю неделю Иран сосредотачивал на границе с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана тяжелую бронетехнику и мотопехоту. В колоннах помимо танков и самоходных установок залпового огня были замечены современные системы ПВО средней дальности.



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Турция на этой неделе тоже усилила свою приграничную группировку неподалеку от этой зоны. Туда переброшены дополнительные наземные войска. Участок постоянно патрулирует несколько тяжелых разведывательных беспилотников, способных заглядывать на 15–20 км вглубь территории соседних государств.



Напряженность в отношениях Тегерана и Баку внезапно выросла в конце августа - начале сентября этого года. Азербайджан стал ограничивать проезд иранских грузовиков с нефтепродуктами, следующими по территории Карабаха в Степанакерт и Армению, требуя с каждого водителя не менее $100 в качестве налога и платы за транзит. Двоих иранцев задержали азербайджанские пограничники.



Официально начало учений не связано с этими инцидентами. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в заявлении на сайте ведомства назвал их "вопросом суверенитета" и добавил, что Тегеран "не потерпит присутствия сионистского режима вблизи наших границ", намекнув на тесные отношения Азербайджана с Израилем.



Президент Ильхам Алиев сразу же раскритиковал официальный Тегеран за учения, назвав их "очень удивительным событием".



"Каждая страна может провести любые военные учения на своей территории. Это их суверенное право. Но почему сейчас и почему на нашей границе? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли после 30 лет оккупации?" - заявил он в интервью турецкому информационному агентству. Лидер Азербайджана отметил, что таких маневров не проводилось со времен распада Советского Союза.



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- Иран уже перебрасывал свои войска к границе с Азербайджаном во время прошлогоднего конфликта в Карабахе, - рассказал "Известиям" военный эксперт Юрий Лямин. - Но настолько масштабных маневров там я в последние десятилетия припомнить не могу.



Эксперт отмечает, что вероятность конфликта между Азербайджаном и Ираном сейчас невелика, если не произойдет каких-то новых событий. Тегерану не выгодно создавать для себя еще одну проблемную точку. Но он хочет напомнить соседу, что является мощным региональным игроком, с военной силой которого надо считаться, добавил Юрий Лямин.



Давние счеты



Проблемы в отношениях Тегерана и Баку копятся уже не первый год. Одна из основных причин этого - тесное военное сотрудничество Азербайджана с Израилем - заклятым врагом исламской республики.



Тель-Авив и Баку поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Между странами установилось экономическое партнерство в двух стратегических областях: военно-технической и энергетике. По данным сайта SIPRI, в общей сложности 60% импорта оружия Азербайджаном приходится на долю Израиля. В свою очередь, еврейское государство - второй по величине импортер азербайджанской нефти.



Во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Израиль оказал своему азербайджанскому союзнику военную помощь. Определяющую роль в победе над Арменией сыграли "умные" боеприпасы, разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА), управляемые и баллистические ракеты.



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Среди них были израильские барражирующие боеприпасы HAROP, противотанковые Spike, высокоточные баллистические ракеты класса "земля–земля" LORA (дальность до 430 км). Кроме того, Азербайджан обзавелся эффективными разведывательными беспилотниками, включая большие Hermes-900.



Беспокойство Ирана вызывает то, что для обучения и обслуживания разведывательных систем в Азербайджане постоянно присутствуют израильские специалисты. Тегеран подозревает, что они параллельно ведут военную разведку.



Дополнительным источником напряжения в этом году стало укрепление альянса Азербайджана с Турцией. В июне в городе Шуши главы двух государств подписали декларацию о союзнических отношениях. Она предполагает дальнейшее расширение военного сотрудничества. К тому же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане.



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И по численности населения, и по мощи вооруженных сил Азербайджан радикально уступает Ирану. Нахичеванская АР, у границы которой начались маневры, защищена еще слабее. Эксклав, отделенный от остальной части страны территорией Армении, защищает отдельная общевойсковая армия из трех мотострелковых бригад и частей специального назначения. Перебросить подкрепления и снабжение туда можно только по воздуху.



Обе страны не могут похвастаться сильными ВВС и полагаются на большое количество современных дронов. Иран имеет превосходство в корабельных силах в Каспийском море.



- Вооруженные силы сторон выступают в разных весовых категориях, - рассказал "Известиям" Юрий Лямин. - Иран попросту больше и богаче. Флот Азербайджана очень старый и не имеет противокорабельных возможностей. Там даже морские пограничные силы лучше смотрятся.



У Ирана в Каспии есть достаточно современные ракетные катера. Но его реальная сила в другом. Своими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами он может одним мощным ударом разрушить всю нефтяную и газовую инфраструктуру Баку в Каспийском море и на его берегах, отметил эксперт.



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Серьезным аргументом исламской республики во всех конфликтах является накопленный ею арсенал из тысяч дальнобойных баллистических и крылатых ракет. Азербайджан не располагает достаточными силами противовоздушной обороны, чтобы отразить такие удары.



В то же время заключенные межгосударственные соглашения позволяют Баку рассчитывать на военную поддержку извне. В последние годы Турция и Азербайджан регулярно проводят совместные военные учения. Этим летом они отрабатывали оборону Нахичеванской АР, возле которой сейчас упражняются иранцы.



Прошедшие в сентябре учения "Три брата – 2021" в Каспийском море, в которых кроме Азербайджана и Турции принимали участие вооруженные силы Пакистана, вызвали серьезное недовольство Ирана. Он посчитал их нарушением подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. По существующему договору, военное присутствие в Каспии не могут иметь не выходящие к нему страны.



Сегодня отношения между Баку и Тегераном находятся на самой низкой в современной истории отметке. Но несмотря на явно разные "весовые категории" армий этих государств, запугать Азербайджан будет трудно. Он недавно победил в исторической для себя войне и пользуется полной военной и политической поддержкой чрезвычайно влиятельного регионального игрока - Турции. Источник - Известия

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