 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Республиканцы "таранят" Белый дом "Северным потоком – 2", - "НГ"
19:17 03.10.2021

В борьбе с Байденом его оппоненты решили разыграть российскую карту
Геннадий Петров
3.10.21
Тед Круз, атакуя Россию, на самом деле атакует президента США.
Сенатора-республиканца Теда Круза обвинили в попытке блокировать работу Госдепартамента. Это сделала газета New York Times. Стараниями Круза задерживается утверждение десятков кандидатур в Госдепе, в том числе 59 послов. Таким образом сенатор добивается принятия Джозефом Байденом санкций против проекта "Северный поток – 2". По мнению экспертов, дело вовсе не в трубопроводе и личных воззрениях Круза, а в общем курсе Республиканской партии. Она последовательно пытается дезорганизовать работу Белого дома и в итоге добиться отставки Байдена.

Влиятельная газета дала слово сенатору-демократу Роберту Менендесу, председательствующему в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Он обрушился с критикой на Круза и обвинил его в подрыве национальной безопасности страны. Речь идет о том, что республиканец злоупотребляет предоставляемым ему законом правом откладывать рассмотрение того или иного законопроекта. Стараниями Круза с начала сессии сенаторы никак не могут утвердить десятки кандидатов на посты в Госдепе, в том числе 59 послов. Госсекретарь Энтони Блинкен не может заполнить очень важные вакансии во внешнеполитическом ведомстве. Так, в Госдепе фактически нет куратора по Израилю и Палестинской автономии. Эту должность традиционно занимает военный. Генерал-лейтенант Марк Шварц подал в сентябре прошение об отставке, но замены ему до сих пор нет. Круз заявляет, что будет блокировать назначения, пока администрация Байдена не введет санкции против "Северного потока – 2". Эти санкции предусмотрены поправками в оборонный бюджет. А он будет принят до конца года. Получается, что Госдеп не сможет работать в полноценном режиме еще несколько месяцев.

Кстати, до конца года скорее всего завершится процедура сертификации трубопровода, он заработает, и американские санкции вряд ли окажутся реальными. Действия Круза выглядят не столько как удар по Кремлю и европейским потребителям российского газа, сколько как ход против команды Байдена.

Последнее время республиканцы настойчиво требуют отставок в исполнительной власти. В сентябре прошли слушания по Афганистану в оборонных и международных комитетах обеих палат Конгресса. На них неоднократно звучали призывы, адресованные Байдену, отправить в отставку Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Президент – во всяком случае пока – на это не пошел. В этих условиях действия Круза, которого эксперты часто называют республиканским "тараном", призванным расшатать нынешнюю администрацию, выглядят логичными.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" провел параллель с предысторией ухода со своего поста президента Ричарда Никсона в 1974 году. "Республиканцы пытаются усилить давление на администрацию Байдена, хотят парализовать ее работу. То есть они разыгрывают сценарий начала 1970-х, когда отставке Никсона предшествовал уход со своих постов ключевых фигур его администрации", – считает эксперт.

Достигнет ли эта тактика успеха? Васильев отмечает, что команда Байдена "огрызается, как может", однако пока ситуация складывается не в ее пользу. Рейтинг президента падает. Слишком много громких провалов: при Байдене произошел беспрецедентный миграционный кризис, американцы неудачно провели эвакуацию из Афганистана. Тревожный признак для действующего президента – фиксируемое опросами падение его популярности среди так называемых независимых избирателей, не относящихся к твердым сторонникам республиканцев или демократов. Обычно падение популярности среди этой категории электората является предвестником серьезных проблем для политика на выборах.

Васильев также обращает внимание на проблемы с собственной партией, которые были у администрации Байдена при прохождении через Конгресс двух инфраструктурных проектов и законопроекта о повышении потолка госдолга. Поддержка президента в рядах демократов оказалась не безусловной. Так, по законопроектам об инфраструктуре и инвестициям в социальную сферу позиции левого (иначе называемого прогрессистским) и умеренного крыла партий явно разошлись. Байден назвал поиск компромисса в рядах демократов "своей основной задачей"

3.10.21

Источник - ng.ru
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