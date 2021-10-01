Скончался кыргызский дипломат Марат Саралинов

19:38 03.10.2021

Скончался ветеран дипломатической службы КР Марат Саралинов

362 003 октября 2021

Скончался ветеран дипломатической службы КР Марат Саралинов



Сегодня, 3 октября, скончался ветеран дипломатической службы КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Марат Саралинов.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР, выражая соболезнование в связи с кончиной именитого дипломата.



Марат Уразалиевич родился 19 мая 1941 году во Фрунзе. Выпускник факультета иностранных языков Кыргызского государственного университета, продолжил образование в московском институте иностранных языков им. Мориса Тореза, а в 1972 году был принят в высшую дипломатическую школу МИД СССР.



Свою трудовую деятельность в системе дипломатической службы СССР начал в 1969 году. В возрасте 28 лет Саралинов становится Генеральным секретарем МИД Киргизской ССР, в 1974 году назначается на должность вице-консула Генерального консульства СССР в Александрии, Египет, а в 1976 году переводится на политическую должность в Посольство СССР в Каире. В 1981 году становится заместителем председателя Киргизского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, а в 1984 году главным советником МИД Киргизской ССР. Позже, в 1986 году назначается Консулом СССР в Нигерии.



В 1991 году Марат Уразалиевич назначается заместителем министра иностранных дел, приступив к налаживанию внешнеполитической системы Кыргызстана, обеспечив ему достойное вступление в мировое сообщество.



В ноябре 1996 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике. В 2001 году продолжил работу в администрации президента КР. В 2002 году Марат Уразалиевич назначен генеральным консулом Кыргызской Республики в г.Дубай.



Принимал активное участие в работах многих международных организаций, многосторонних совещаниях и конференциях, представляя и отстаивая интересы Кыргызстана.



С 2005 года по 2021 года работал в Дипломатической академии МИД КР на должности профессора, на кафедре "Дипломатической и консульской службы".



Саралинов как профессионал высокого уровня был награжден государственными наградами и званиями.



"Светлая память о Марате Уразалиевиче сохранится в сердцах его родных, коллег, друзей и учеников!", - говорится в сообщении коллег.