 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.10.2021
20:03  Талибы перебрасывают на таджикскую границу специально-ударный "батальон смерти"
19:57  Жапаров обратился к народу КР: "Покупатели на наше золото стоят в очереди..."
19:41  Китай представил истребитель шестого поколения... Новая машина выглядит фантастично
19:38  Скончался кыргызский дипломат Марат Саралинов
19:17  Республиканцы "таранят" Белый дом "Северным потоком – 2", - "НГ"
14:30  Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах*
14:27  Иранский "шах": создает ли Тегеран военную угрозу Баку

14:25  "У Грефа оглушительный репутационный провал"
12:36  Президент Гани бежал из Афгана через Узбекистан на казахском самолете (подробности)
09:32  Иран в ярости: Ядерные объекты Тегерана Израиль будет бомбить из Азербайджана? - "СП"
09:29  В США произошел "кадровый кризис" из-за "Северного потока - 2"
01:13  "Путин - всемогущий!" - Саакашвили обвинил в своем аресте президента России
00:17  Предчувствие конфликта. Китай, Америка и пик экономического роста, - Ю.Жигалкин
Суббота, 02.10.2021
21:14  Российские власти делают ставку на нелегальных мигрантов в ущерб своим гражданам, - "СП"
16:37  Развилка афганской истории. Забытое президентство Мохаммада Наджибуллы, - Ильяс Дауди
15:29  В Киргизии явно недооценивают масштабы наркотической трагедии для страны, - Нина Ничипорова
14:07  Как остановить произвол? Ташкентская прокуратура отдыхает.., - Ольга Краснова
14:06  "Подбрюшье Америки залито кровью", - полиция США скрывала масштабы насилия
14:04  Кризис британской короны: как Елизавета II теряет власть
14:02  Новая Государственная дума. Лиха беда - в начале?
13:26  Афганское дежавю. Что писал Уинстон Черчилль о боях в Афганистане в 1897 году
13:24  И не друг, и не враг, а кто? Послесловие к визиту Эрдогана в Сочи, - М.Столетов
10:01  Афганистан снова в центре Большой игры, - Н.Бобкин
09:35  "Не могу закончить карьеру без медали за Узбекистан". Оксана Чусовитина возвращается в спорт
09:20  Хватит ли у ЧВК "Вагнер" бойцов покорить всю Африку? - "СП"
01:00  "Русский язык превратил узбеков в мигрантов". Потеряем ли мы Узбекистан?
00:56  Экоактивисты сами развалили свое движение "Защитим Алматы"
00:51  Американо-российское соглашение по БлВостоку: кто кого надует? - Хада Разак
00:25  Саакашвили объявил голодовку. Дайте ему галстук
00:20  "Пара метких выстрелов и СССР можно было спасти..."
00:00  "Пенис Трампа - как поганка", - пресс-секретарша Гришэм написала мемуары
Пятница, 01.10.2021
20:51  Россия – Турция: "разговор начистоту" и сирийский вопрос, - А.Арешев
20:25  Чем и когда закончится 60-летняя война в Йемене? - А.Исаенко
19:54  В Украине ждут зачистку элит, - Татьяна Ивженко
19:48  Еврейско-турко-московского олигарха Тельмана Исмаилова задержали в Черногории по ордеру Интерпола
19:24  Афганский Чарикар сотрясла серия взрывов
17:56  Cаакашвили оперативно изловили и посадили в Грузинскую тюрьму. Кусок идиота
13:24  В Исаакиевском соборе Питера венчались по православному наследник престола РусИмперии князь Гоша и Ребекка Беттарини
13:06  17-летняя Алтынай Ботоярова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2021"
13:03  В России пытались сжечь правительство Мурманской области
13:02  Фрико- или фейко-выборы. ЦИК Кыргызстана официально будет сотрудничать с... платформой TikTok
12:10  Координатор бардака. Госдеп США назначили виновником афганского коллапса
12:06  Незаконным мигрантам в России пока грозит штраф, но не депортация, - "НГ"
12:04  Смертельно больного лидера каз-нац-сопротивления Арона Атабека освободят досрочно
11:27  Саакашвили десантировался в Батуме и поднимает Грузию на восстание
11:15  "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. ВВП крутнул вентиль
09:45  Только не спит Лю Хэ. Китай неожиданно охватил энерго-кризис, - А.Габуев
09:37  Алишер Усманов создал телеком-холдинг Узбекистану
09:35  Кризис в Афганистане как шанс на транзит власти для Таджикистана, - А.Исамова
09:25  ШОС усиливается, Запад на пути к развалу, - Питер Кениг
08:57  На казахско-узбекской границе усилилась фильтрация афганцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай представил истребитель шестого поколения... Новая машина выглядит фантастично
19:41 03.10.2021

США испытали гиперзвуковую ракету, Украина рвется в космос

Об авторе: Дмитрий Литовкин – ответственный редактор "НВО"

3/10/21
Аэрокосмический салон в Чжухае принес сенсацию – Китай представил истребитель шестого поколения. Для понимания: машины предыдущего – это американские F-22 Raptor, F-35 Lightning, российский Су-57 и, возможно, все тот же китайский J-20. И вот Пекин переступил черту. Новая машина выглядит фантастично: все те же рубленые линии, маленькие крылья и отсутствие хвостового оперения. Все вооружение убрано во внутрифюзеляжный отсек. В общем, не истребитель, а ракета. По заявлению представителей компании-разработчика Aviation Industry Corporation of China, это многофункциональная платформа. На ее базе можно создать истребитель, штурмовик и бомбардировщик. Но есть нюансы. Один из ключевых признаков боевых самолетов пятого поколения – возможность крейсерского полета в сверхзвуковом режиме. На сверхзвук сегодня могут выйти и машины предыдущих поколений, но это временный, а не постоянный режим работы. Именно поэтому столько вопросов к российскому Су-57, который летает с двигателем "первого этапа" АЛ-41Ф-1 – форсированным мотором от машин предыдущего поколения. Мотор следующего этапа – отличающийся способностью обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также полностью цифровой системой управления – еще в разработке. И самое забавное, что Пекин не имеет собственного двигателя, а моторы для боевых платформ покупает в РФ и в Украине.

Параллельно управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) сообщило об успешно проведенном испытании гиперзвуковой ракеты. Созданное компанией Raytheon Technologies изделие было запущенно с самолета Northrop Grumman. После старта машина развила скорость в верхних слоях атмосферы, более чем в пять раз превышающую скорость звука, или около 6200 км в час. В сфере освоения гиперзвуковых скоростей Вашингтон пока проигрывает Москве, Пекину и, как выяснилось, Пхеньяну. Последний буквально на днях испытал баллистическую ракету "Хвасон-8" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

Впрочем, снова есть нюансы. Гиперзвуковые боевые модули разгоняются до запредельных скоростей не сами, а с помощью ракет-носителей. В этом плане они практически не отличаются от "обычных" ядерных боеголовок, также входящих в плотные слои атмосферы на скорости в 6–10 км в секунду. По такому же "разгонному" принципу работает и комплекс "Кинжал". Аэробаллистическую ракету просто "разгоняет" высотный истребитель-перехватчик МиГ-31К, способный лететь со скоростью более 3 тыс. км в час. Зато у России есть ракета "Циркон". На этой неделе завершились ее испытания с надводного корабля-носителя фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота. И теперь моряки переходят к запуску перспективного изделия с атомной подводной лодки "Северодвинск".

А правительство Украины утвердило научно-техническую космическую программу страны на 2021–2025 годы стоимостью 40,78 млрд грн (более 1,5 млрд долл.). Среди основных задач программы – создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности. Документ ставит целью создание технических и правовых условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и других. Российский ГЛОНАСС украинскими специалистами даже не рассматривается.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633279260
Новости Казахстана
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой
- Н.Нигматулин и С.Гафарова высказались за укрепление казахстанско-азербайджанских межпарламентских отношений
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661
- О коммунальной реформе
- Кадровые перестановки
- Перуашев - о выступлении Токаева на съезде НПП "Атамекен"
- О ситуации на финансовом рынке в августе 2021 года
- Механизмы сдерживания цен на основные продукты питания обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  