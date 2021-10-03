Китай представил истребитель шестого поколения... Новая машина выглядит фантастично

19:41 03.10.2021

США испытали гиперзвуковую ракету, Украина рвется в космос



Об авторе: Дмитрий Литовкин – ответственный редактор "НВО"



3/10/21

Аэрокосмический салон в Чжухае принес сенсацию – Китай представил истребитель шестого поколения. Для понимания: машины предыдущего – это американские F-22 Raptor, F-35 Lightning, российский Су-57 и, возможно, все тот же китайский J-20. И вот Пекин переступил черту. Новая машина выглядит фантастично: все те же рубленые линии, маленькие крылья и отсутствие хвостового оперения. Все вооружение убрано во внутрифюзеляжный отсек. В общем, не истребитель, а ракета. По заявлению представителей компании-разработчика Aviation Industry Corporation of China, это многофункциональная платформа. На ее базе можно создать истребитель, штурмовик и бомбардировщик. Но есть нюансы. Один из ключевых признаков боевых самолетов пятого поколения – возможность крейсерского полета в сверхзвуковом режиме. На сверхзвук сегодня могут выйти и машины предыдущих поколений, но это временный, а не постоянный режим работы. Именно поэтому столько вопросов к российскому Су-57, который летает с двигателем "первого этапа" АЛ-41Ф-1 – форсированным мотором от машин предыдущего поколения. Мотор следующего этапа – отличающийся способностью обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также полностью цифровой системой управления – еще в разработке. И самое забавное, что Пекин не имеет собственного двигателя, а моторы для боевых платформ покупает в РФ и в Украине.



Параллельно управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) сообщило об успешно проведенном испытании гиперзвуковой ракеты. Созданное компанией Raytheon Technologies изделие было запущенно с самолета Northrop Grumman. После старта машина развила скорость в верхних слоях атмосферы, более чем в пять раз превышающую скорость звука, или около 6200 км в час. В сфере освоения гиперзвуковых скоростей Вашингтон пока проигрывает Москве, Пекину и, как выяснилось, Пхеньяну. Последний буквально на днях испытал баллистическую ракету "Хвасон-8" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.



Впрочем, снова есть нюансы. Гиперзвуковые боевые модули разгоняются до запредельных скоростей не сами, а с помощью ракет-носителей. В этом плане они практически не отличаются от "обычных" ядерных боеголовок, также входящих в плотные слои атмосферы на скорости в 6–10 км в секунду. По такому же "разгонному" принципу работает и комплекс "Кинжал". Аэробаллистическую ракету просто "разгоняет" высотный истребитель-перехватчик МиГ-31К, способный лететь со скоростью более 3 тыс. км в час. Зато у России есть ракета "Циркон". На этой неделе завершились ее испытания с надводного корабля-носителя фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота. И теперь моряки переходят к запуску перспективного изделия с атомной подводной лодки "Северодвинск".



А правительство Украины утвердило научно-техническую космическую программу страны на 2021–2025 годы стоимостью 40,78 млрд грн (более 1,5 млрд долл.). Среди основных задач программы – создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности. Документ ставит целью создание технических и правовых условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и других. Российский ГЛОНАСС украинскими специалистами даже не рассматривается.