Жапаров обратился к народу КР: "Покупатели на наше золото стоят в очереди..."

19:57 03.10.2021

Жапаров обратился к народу КР: Об электроэнергии, выборах, Кумторе и ценах

3 октября 2021 - Наталья Крайнова



Жапаров обратился к народу КР: Об электроэнергии, выборах, Кумторе и ценах



В Кыргызстане сегодня, 3 октября, президент Садыр Жапаров высказался по всем вопросам, которые волнуют население республики. Он опубликовал пост на своей странице в Facebook.



1. Относительно электроэнергии.



Сейчас мы получаем электроэнергию из Туркменистана.



На днях Таджикистан тоже представил свои предложения и начал поставки.



Казахстан и Узбекистан также поставляют электричество в соответствии с предыдущими договоренностями.



Мы не сегодня начали импорт из соседних стран. Оказывается, мы импортируем электроэнергию с 2010 года по настоящее время.



Спросите, какова была цена импорта до этого момента?



С 2014 года один киловатт покупали за



5 сомов, а населению продавали за 0,77 тыйынов.



Разница покрывалась за счет народа, точнее за счет казны. Расходы составили несколько миллиардов сомов.



Я пресек эти злоупотребления и халатность.



Сейчас мы покупаем по цене около двух сомов.



По поему поручению Министр энергетики попросил людей экономить электричество и выключать свет днем, чтобы сохранить объем воды в "Токтогулке".



Эту воду мы не используем для полива, ее используют Узбекистан и Казахстан.



Мы используем только для выработки электромощностей.



Если использовать в своих интересах только ради выработки электромощностей, то на зиму воды в "Токтогулке" нам хватит с лихвой.



Но тогда весной нам придется закрыть "Токтогулку" до зимы, чтобы заполнить водохранилище.



Если мы сделаем так, то соседние страны летом останутся без воды, у них произойдет засуха, что будет иметь серьезные последствия для всех нас.



Вот почему нам нужно также заботиться о наших соседях.



Соответственно, они нам помогают с электроэнергией.



А если говорить о наших гражданах, которые не рационально используют электроэнергию, то им электричество обходится очень дешево.



Если бы у нас стоимость составляла 5 сомов вместо 0,77 тыйына за киловатт,



как в соседних странах, то и отношение было бы иное.



Мы же видели это во время рейда Министерства энергетики и промышленности.



Днем свет горит в автомастерских, кафе, ресторанах и рынках.



Что это означает?



Это значит, что у нас дешевая электроэнергия.



"Да разве это проблема? Заплачу", - заявляют иные состоятельные люди.



Менее состоятельные граждане выключают лампочки и экономят деньги. Поэтому этой весной, когда мы хотели поднять вопрос о тарифах и разделить население на две категории:



сделать стоимость по 0,77 тыйынов для уязвимых слоев населения и убрать ограничения, а также увеличить тариф для состоятельных, то нашлись противники данной инициативы, которые заявили, что нельзя делить людей на богатых и бедных.



Хорошо, может быть, вы все глубоко осознав согласитесь позже. Нужно время.



Кстати, за последние 10 лет мы не построили ни одной гидроэлектростанции, а численность населения растет. Естественно, спрос на электроэнергию вырос втрое.



Сейчас мы начали строить гидроэлектростанции собственными силами. Даст Бог, мы сможем преодолеть дефицит энергии к 2024-2025 годам и начнем экспорт.



2. По вопросу о "Кумторе".



Переговоры в Женеве прошли не по нашей просьбе, а по инициативе "Центерры".



В составе нашей делегации участвовали четыре человека.



По поводу того, что LBMA отказалась принимать наше золото.



Нашим гражданам, поднимающим ажиотаж, что, мол теперь, мы не сможем продать свое золото, хочу сказать - не волнуйтесь.



Золото всегда найдет свой сбыт.



Покупатели стоят в очереди.



Есть также те, которые говорят:



"Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?".



Мы не проиграем, мы выигрываем.



Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии.



Что тогда будет?



Они перенесут к себе "Кумтор"?



Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?



Главное, чтобы была поддержка народа.



Мы сейчас добываем золото и продолжим это делать. Никто не сможет нам препятствовать.



3. О выборах.



Отныне все выборы будут максимально чистыми.



Я сделаю для этого все возможное. Административный ресурс вообще не будет использоваться. Чиновники, которых уличат в поддержке некой партии или кандидата, будут немедленно уволены и привлечены к ответственности.



Соответственно, люди не должны продавать свои голоса.



На этот раз я дал вам возможность провести люстрацию парламента.



Вы можете избрать 36 депутатов от одномандатных округов своими прямыми представителями.



Кроме того, вы изберете 54 депутата по партийным спискам.



Не надо будет как прежде голосовать только за партии.



Вы сможете проголосовать за понравившегося кандидата внутри партии.



Точнее, в партийном бюллетене будут ставиться две отметки (галочки).



За партию и за понравившегося кандидата.



В результате в парламент придут депутаты, пользующиеся реальной поддержкой людей.



Таким образом, народ своим голосованием подвергнет парламент люстрации.



И я скажу тем, кто шумит, что старые возвращаются - если вы не проголосуете за нежелательного кандидата, то он не придет. Сейчас нет такого понятия, что "попаду в десятку - стану депутатом".



Это время осталось позади.



Неважно, на каком вы месте в списке.



Если вы занимаете 54-е место в списке и набираете наибольшее количество голосов, вы станете первым.



4. По подорожанию.



С момента вспышки коронавируса прошло полтора года.



Все страны закрыли свои границы.



Торговля замерла.



Поэтому дорожает не только у нас в стране, но и во всем мире.



Конечно, в этом случае и налогов, и таможенных пошлин будет меньше.



Казна останется не заполненной.



Однако мы днем и ночью пытаемся остановить рост цен и удержать их в определенных пределах.



Борьба с пандемией не прекращается.



Мы выделили деньги из казны и закупили вакцину.



В некоторых странах вакцинация проходит платно. А у нас есть люди, которые не хотят проходить бесплатную вакцинацию.



Если мы как можно раньше остановим коронавирус, тогда и мировые державы откроют свои границы.



Конечно, тогда подорожание бы остановилось.



Несмотря на все трудности, мы повышаем пенсии и зарплаты.



Мы укрепляем наши вооруженные силы. Строятся дороги.



Все, что мы делаем, идет на благо людей, государства и наших потомков.



Спустя время нам не будет стыдно за то, что мы сделали сегодня.



Не беспокойтесь, все будет хорошо, нужно время", - написал глава государства.