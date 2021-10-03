Талибы перебрасывают на таджикскую границу специально-ударный "батальон смерти"

20:03 03.10.2021

Власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"

3 октября 2021



Власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"



Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает РИА-Новости со ссылкой на местное агентство Khaama Press.



Регион расположен на северо-востоке Афганистана - рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.



В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.



Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.