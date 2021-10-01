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Цирк приехал: как сложится дальнейшая судьба Михаила Саакашвили
00:02 04.10.2021

И как приезд бывшего президента повлиял на итоги выборов в Грузии

Максим Ходыкин

Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко повысило внимание к местным выборам, которые прошли в стране 2 октября. Власти страны уже давно объявили о том, что бывшего главу государства возьмут под стражу сразу, как только он прибудет на родину. Обещание было сдержано: 1 октября экс-президента поместили в Руставскую тюрьму, а нынешний лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что на помилование опальный политик может не рассчитывать. Тем временем по итогам выборов мэров и депутатов в сакребуло (местные совещательные органы) лидерство в большинстве муниципалитетов принадлежит представителям правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (более 46,6%). Несмотря на то что сразу в 20 городах пройдут вторые туры голосования, опрошенные "Известиями" эксперты назвали результаты ожидаемыми. Заявления Саакашвили о влиянии на процессы в стране политологи считают преувеличением, а надежды бывшего грузинского лидера на рост протестных настроений - рухнувшими.

Привлечение внимания

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И как эта провокация отразится на ходе местных выборов 2 октября

В Грузию ее экс-лидер - по его же заявлениям - приехал, чтобы поддержать оппозиционные силы и призвать избирателей прийти на местные выборы. Михаил Саакашвили был президентом этой республики в 2004–2013 годах. После поражения на выборах он покинул страну и приехал на Украину, гражданство которой в итоге получил. На родине его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов: правоохранительные органы открыли против него несколько уголовных дел. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили будет задержан при первой же попытке пересечения границы.

1 октября они сдержали свое обещание. Экс-президента доставили в Руставскую тюрьму, расположенную недалеко от Тбилиси. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал действия правоохранителей блестящими.

- Все органы координировали действия между собой, и было выбрано такое место, чтобы задержание прошло с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения, - отмечал глава правительства.

Ранее Саломе Зурабишвили заявляла, что намерения Саакашвили накаляют обстановку в стране, которой сейчас нужно спокойствие. При этом она сообщила, что не помилует экс-лидера.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

2 октября в Грузии прошли выборы в 64 городах и районах. На них жители Грузии выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы - сакребуло. На 64 кресла мэров претендовал 231 кандидат от 21 партии, а также восемь независимых кандидатов. Что касается выборов в сакребуло, то в целом по стране в них участвовали 43 партии, однако в каждом городе или районе было разное число политических сил.

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По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму - к шести. Кроме того, Саакашвили считается фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в офисе телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Все эти дела довольно давно рассматриваются судами, но приговоры по ним пока не вынесены.

Несмотря на это, Саакашвили пытался проявлять политическую активность и из тюрьмы.

"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу, не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках", - обратился политик в письме к своим сторонникам 1 октября - перед местными выборами.

В свою очередь, эксперты считают, что Саакашвили переоценивает собственное влияние на внутриполитические процессы в Грузии.

- Он продолжает надеяться на то, что команда его уже покойного "политического отца" Джона Маккейна поддержит его и в этот раз. Раньше они уже неоднократно помогали Саакашвили, - заявил "Известиям" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Он отчаянным образом попытался перевернуть ситуацию с голосованием, но этого не вышло. Саакашвили высоко ценит свою персону и свое влияние на электорат в Грузии и Украине. Но он ошибается: его элементарно забывают.

А вот определенный международный резонанс задержание Саакашвили уже вызвало. В частности, президент Украины Владимир Зеленский пожелал объяснений от грузинских властей, а в Госдепе призвали "обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека".

На российско-грузинских отношениях сложившаяся ситуация никак не отразится, считают политологи. Не видят рисков и в Москве.

- Там, где Саакашвили, там - цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос… Пока мы не видим никакого риска, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сохранение позиций

Днем 3 октября в Центризбиркоме Грузии, подводя итоги выборов, сообщили, что выборы прошли в спокойной обстановке, а в избирательные комиссии поступило 366 жалоб. Итоговая явка составила 51,92%, добавили там.

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После подсчета почти всех (99,97%) бюллетеней лидером становится правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (более 46,6%). Следом за ней идет "Единое национальное движение" (ЕНД) (более 30,7%), на третьем месте объединение "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария (около 7,8%). Кандидат от "Мечты" Каха Каладзе лидирует и на выборах мэра в Тбилиси, однако он не набирает необходимые 50% для победы в первом туре. Кроме столицы, второй тур выборов ожидается еще в 20 городах, включая Кутаиси, Батуми и Рустави. Во всех из них борьба развернется между представителями "Мечты" и ЕНД.

Несмотря на то что эти выборы проводились только на муниципальном уровне, интерес к ним был изначально очень высокий. Это связано с тем, что на последних парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" получила поддержку меньше чем половины избирателей (48,22%), но смогла сохранить власть. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и бойкотировала их.

Чтобы разрешить конфликт, западные партнеры Грузии предложили властям и оппозиции подписать соглашение. При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля был оформлен документ, согласно которому в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы, если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжала называть их референдумом.

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- Никаких неожиданностей нет. Победу одержала "Грузинская мечта", следом за ней с большим отрывом идет "Единое национальное движение". Надежды Саакашвили подстегнуть избирателей к голосованию не оправдались. Главный результат - правящая партия набрала более 43% и досрочных парламентских выборов не будет, - сказал "Известиям" политолог, член Союза грузин в России Игорь Гвиртишвили.

В правящей партии ранее заявляли об ожидании провокаций.

- Мы предупредили всех - ни в какой форме не оказывать грубого сопротивления ни на одну провокацию. Нам сегодня нужно терпение и мирная среда к этим выборам, - отмечал 2 октября лидер партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кохабидзе.

Серьезных акций, которых многие ожидали, тем не менее так и не было. Кроме того, в ЕНД заявили, что не собираются организовывать в воскресенье протесты.

Источник - Известия
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