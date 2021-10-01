АUKUS перестраивает мировую систему безопасности, - Ю.Паниев

00:24 04.10.2021 Макрон призывает Европу развивать собственную оборону

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

3 окт. 21



Новость о создании Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией в середине сентября альянса в сфере безопасности AUKUS (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States) вызвала колоссальный резонанс на международной арене. Участники AUKUS заявляют, что его цель состоит в защите общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и объединении усилий в сфере обороны. Формально союз направлен на укрепление безопасности Австралии, но на самом деле – на сдерживание Китая.



Пекин однозначно расценил AUKUS как угрозу себе и своим интересам в регионе. Тем более что это уже второй стратегический союз в противовес растущей военной мощи КНР. Этой же цели служит активность США, Австралии, Японии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). В ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД КНР Ван И предупредил, что странам Североатлантического альянса не следует концентрировать свои силы вблизи китайских границ. "Некоторые страны альянса развернули военные корабли и авиацию в районах, близких к Китаю. Азиатско-Тихоокеанский регион не нуждается в новом военном альянсе, и не следует способствовать конфронтации между крупными державами или втягиваться в небольшие альянсы, нацеленные на разжигание новой холодной войны", – цитирует китайского министра South China Morning Post.



Озабоченность Пекина разделяют в Москве. AUKUS и QUAD, по словам главы МИДа Сергея Лаврова, направлены на развал системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности, и открыто провозгласили целью сдерживание Китая. "Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН", – отметил он, выступая в минувшую субботу на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Ранее заместитель Лаврова Сергей Рябков рассказал, что Россия направила США ряд вопросов об этом альянсе и собирается задать их Великобритании и Австралии.



В Европе появление нового оборонного союза восприняли с удивлением и обидой. Особенно неприятным сюрпризом оно стало для Франции. Ведь Канберра расторгла "контракт века" стоимостью 56 млрд евро на закупку 12 дизельных подлодок класса Barracuda с французской Naval Group, решив инвестировать в американские атомные субмарины.



Французский истеблишмент негодует из-за полученной от Вашингтона пощечины и "ножа в спину". Оказалось, что с ядерной державой можно не считаться, поставить ее в ранг страны второго сорта и предать в любой момент. Такое поведение союзников настолько разозлило Париж, что президент Эмманюэль Макрон отменил визит на торжественные мероприятия в США по случаю празднования 250-летней годовщины Чесапикского сражения, заявив, что он воспринимает этот демарш как личную обиду и потому намерен поставить вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Франции в НАТО. Более того, по его словам, "задачи, которые выстраивает перед НАТО Вашингтон, не имеют под собой никакого смысла, поскольку на сегодняшний день нет ни идеологии, ни организаций, против которых ранее был настроен Североатлантический альянс". Это уже второй громкий выпад Макрона в адрес альянса после его сенсационных слов о "смерти мозга НАТО".



В связи с этим французские СМИ пустились в рассуждения, готова ли страна выйти из НАТО. В Париже вспоминают, как более полувека назад Шарль де Голль, требуя от американцев большего уважения к Франции и ее интересам, вывел страну из военных структур НАТО, оставив ее лишь в политических. Она вернулась в военные структуры только в 2009 году при Николя Саркози, которого называли американским пуделем за продвижение политики Вашингтона во Франции. Вот почему задаются вопросом, кем себя чувствует Макрон: де Голлем, как он всегда этого хотел, или все-таки Саркози?



Похоже, выйти из состава НАТО Франция вряд ли решится. Чтобы сохранить лицо, Макрон пошел на беспрецедентный дипломатический демарш, отозвав послов из США и Австралии. Но публичных извинений из Вашингтона не последовало. А телефонный звонок Джозефа Байдена сухо прокомментировала его пресс-секретарь Джен Псаки: "Президент надеется, что это шаг к возвращению к нормальному состоянию в долгих и важных прочных отношениях, которые Соединенные Штаты поддерживают с Францией".



В общем, если участники AUKUS считают, что тема конфликта с Францией закрыта, то в Европе обеспокоенности остаются. "С одним из членов ЕС обошлись неприемлемо, – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Мы хотим знать, почему это произошло. Так что нам нужны разъяснения, прежде чем мы вернемся к ведению дел как раньше".



По мнению экс-депутата Европарламента Эндрю Даффа, Макрон мог бы стать преемником скончавшегося в прошлом году экс-президента Валери Жискар д’Эстена. "Он хочет, чтобы Франция возглавила Европейский союз. И в отличие от Жискара он, похоже, собирается добиться второго срока", – отметил Дафф, напомнив, что бывший лидер Франции участвовал в разработке европейской Конституции, с ходу не принятой французами и ирландцами. Хотя позднее этот документ стал важной частью Лиссабонского договора, который послужил основой Евросоюза.



Лондонская Telegraph полагает, что уход канцлера Ангелы Меркель из большой политики дает Макрону, который намерен переизбраться в апреле будущего года, шанс стать европейским лидером и продвигать свои планы строительства более независимой Европы. Речь идет, в частности, о военной интеграции ЕС и укреплении ее обороны.



Ведь уже 1 января 2022 года Франция возьмет на себя роль председателя ЕС. На будущий год запланирован саммит по вопросам обороны, который, как ожидается, примет решение о создании сил быстрого реагирования ЕС численностью 5 тыс. человек.



Во всяком случае, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже призывал к созданию европейской армии. "Афганистан показал, что недостаток нашей стратегической автономии имеет свою цену... поэтому единственный путь вперед – объединить силы и укрепить не только наш потенциал, но и нашу волю к действию", – согласен он с Макроном.



Со своей стороны, в минувший вторник Макрон вновь напомнил о насущной необходимости ЕС защищать собственные стратегические интересы. "Европейцы должны распрощаться с наивностью", – отметил он на совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом после подписания соглашения об обороне и безопасности, которое включает закупку Афинами трех французских военных кораблей на сумму 3 млрд евро. По словам Макрона, "уже более 10 лет Соединенные Штаты сосредоточены на самих себе, а их стратегические интересы переориентируются на Китай и Тихоокеанский регион". В условиях усиливающегося давления извне Европа должна "реагировать, показать, что у нее тоже есть сила и способность себя защитить".



ЕС давно мечтает о создании собственных вооруженных сил, независимых от США. В разные годы концепции организации таких сил назывались Европейское оборонительное сообщество, Еврокорпус, Боевые группы ЕС, Армия ЕС. Однако эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, так как их блокировали союзники США в Евросоюзе, включая Великобританию, Польшу, страны Балтии. Вашингтон активно выступал против создания европейских сил, поскольку они стали бы конкурентами для НАТО и ослабили американское влияние в Европе.



Как подчеркнула на днях в интервью Monde министр обороны Франции Флоранс Парли, США уже давно не являются для Франции надежным союзником. Скандал с подлодками, как и поспешное бегство США из Афганистана, наглядно показали, что Европе необходимо работать над своей стратегической независимостью, чтобы иметь возможность отстаивать собственные интересы без чьей-либо помощи.



А подтверждением того, что трещина, расколовшая ведущих союзников по НАТО, может затронуть и сам альянс, стало предупреждение главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. "На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению", – заявил он.



Ожидается, что 5 октября Ле Дриан встретится в Париже с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Министры проведут углубленные переговоры, следующие за встречей в Нью-Йорке 23 сентября, чтобы определить шаги, которые потребуются для восстановления доверия между двумя нашими странами", – цитирует Reuters заявление МИД Франции. Источник - ng.ru

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