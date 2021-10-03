 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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России необходимо срочно зачистить компрадорскую либеральную элитную группу, - Михаил Хазин
00:30 04.10.2021

Кроме Путина, плана ни у кого нет
России сегодня необходимо зачистить компрадорскую либеральную элитную группу
Михаил Хазин
3.10.21

На заседании Клуба "Улица Правды" от 23 сентября я сказал о том, что противники нашей страны не решились переводить выборы в "нерегулярный" (то есть с массовыми беспорядками, в идеале - с переходом в "оранжевый") сценарий. Причин этого несколько, главная, скорее всего, политика США, продемонстрированная в Кабуле, которая снимает с этой страны все обязательства перед их клевретами в других странах, за исключением явно описанных в официальных контрактах. Иными словами, защищать свою "5 колонну" они не будут

Но общую задачу борьбы с "путинским режимом" (или, иначе, с национально ориентированными элитами, которые хотят вкладывать деньги в национальную экономику, а не вывозить их за пределы страны) это с либеральных (компрадорских) элит и тех, кто их поддерживает за рубежом, пусть уже и не официально, не снимает. И поэтому я ждал реакции. Она и пришла.

Началось все со знаменитого "списка 35", потенциальных персональных санкций. Можно спорить, что он означает, я могу предложить один версию. Она состоит в том, что это сигнал: те, кто в этот список попал, являются врагами либерал-компрадоров и их нужно активно истреблять. А вот те, кто не попал, наоборот, либеральной прессой не должны быть обижены.

И что же мы видим? В интернете начались атаки на Мишустина, которого обвиняют в самых разных безобразиях, от того, что он допустил рост цен, до того, что продолжил политику Медведева и не поддержал малый и средний бизнес. Я много здесь писал о том, что рост цен у нас внешний, что малый и средний бизнес можно поддержать только через изменение кредитно-денежной политики, а она Мишустину не подконтрольна, что Мишустин активно создает систему инвестирования в реальный сектор (чего как раз Медведев не делал) и так далее. Впрочем, это совершенно не принципиально, поскольку главная задача таких пасквилей - сказать, что Путин готов уволить Мишустина, что автоматически понижает его аппаратную эффективность. Ничего личного, только бизнес.

Но имеет место и ответная реакция. История с заместительницей Грефа Раковой - это удар не только по Грефу, но и, опять-таки, со ссылкой на различные телеграм-каналы, по Белоусову. Который, по мнению ряда экспертов, "слил" жесткую атаку правительства (читай, Мишустина) на металлургов и химиков, которые последние месяцы получают колоссальные сверхприбыли. Разумеется, и здесь много совершенно не доказанных сплетен, но есть одна тонкость: в случае Мишустина присутствует откровенное вранье, а в случае Белоусова - только сплетни, которые, теоретически, могут и соответствовать реальности.

Наконец, прямая атака на Путина: колоссальное интервью беглого банкира Пугачева одному известному сплетнику. Я это интервью целиком не смотрел, но другие его интервью читал, а потому вывод могу сделать однозначный: Пугачев, попав во власть, в ней не разобрался. Власть - это для него слишком сложно, он, скорее, только про деньги. Ну и проиграл аппаратные игры, а потом и выяснилось, что большие деньги без эффективной работы со властью просто не бывают. Ну, или, иначе, слишком на высокие для себя позиции он взлетел, не нужно каптерщику лезть в большую политику.

Ну а общий вывод я уже сказал в своем выступлении на последнем Клубе "Улица Правды": ключевым вопросом современности является вопрос об образе будущего (которого нет на сегодня ни у кого из мировых лидеров, кроме Путина), а конкретно для России сегодня необходимо зачищать компрадорскую либеральную элитную группу. Просто потому, что статус мировой державы требует внутреннего экономического ресурса, для создания которого нужно развитие. Которое либералы 30 лет ограничивали. Так что схватка будет только усиливаться.

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633296600
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