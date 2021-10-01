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Демократия – это ничто, если на кону деньги от арабских шейхов, - Илай Клифтон
08:06 04.10.2021

Демократия - это ничто, если на кону деньги от арабских шейхов
Почему CNN занимается пиаром ближневосточной диктатуры
Илай Клифтон
3 окт. 21

Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Гигант кабельных новостей является "официальным вещателем" предстоящей государственной шестимесячной выставки ОАЭ, которая, по-видимому, призвана улучшить глобальный имидж этой страны.

Выставка Expo-2020 в Дубае, открывшаяся в пятницу, обещает "величайшее шоу в мире№, по словам "пресс-секретаря" Криса Хемсворта в рекламе, где показан летающий поезд метро, "возможности, мобильность, устойчивость, лучшие примеры человеческих способностей", андроиды, танцующие бальные танцы и летающие киты.

Согласно обвинительному заключению против сборщика средств для Трампа Томаса Дж. Баррака, цирк, основанный на компьютерных изображениях, может не отражать реальность проблем с правами человека в Объединенных Арабских Эмиратах, поддержку войны в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией, или ее предполагаемые усилия по проникновению в высшие эшелоны Республиканской партии. Но это краткий пример полномасштабной кампании по брендингу в прессе, посвященной выставке, шестимесячной феерии, которая, как сообщается, обошлась Объединенным Арабским Эмиратам в 7 миллиардов долларов.

И в чем особое преимущество выставки по продаже отмытой версии Дубая и ОАЭ? CNN. гигант кабельных новостей, согласно пресс-релизу CNN, является "официальным вещателем выставки":

"По мере того, как глаза всего мира будут обращены к ОАЭ с октября по март на Экспо-2020 в Дубае, CNN станет официальным вещателем этого мероприятия, обеспечивая непревзойденное освещение для мировой аудитории и обеспечивая заметное присутствие на самой выставке", - завили в CNN.

CNN не уточняет, платит ли Экспо-2020 за ее широкое освещение. Но в пресс-релизе сообщается, что сеть планирует прямую трансляцию своих "флагманских шоу - Connect the World with Becky Anderson, Quest Means Business, и CNN Talk".

Неоднозначность роли CNN в освещении выставки, "послужной список" процесса создания спонсируемого контента для Дубая и публикация множества статей, посвященных Дубаю и продвижению туризма в эмирате, поднимают этические и юридические вопросы.

"Отношениям CNN с диктатурой, которая правит Объединенными Арабскими Эмиратами, не хватает прозрачности", - сказал Санджив Бери, исполнительный директор Freedom Forward, группы, возглавляющей усилия по бойкоту выставки. "Правители ОАЭ уже давно используют пропагандистские кампании, чтобы скрыть свои ужасные преступления в области прав человека, и CNN, похоже, играет определенную роль в поддержке пиар-программы этой диктатуры".

Новостная сеть, похоже, имеет давние финансовые отношения с Дубаем в интересах продвижения эмирата. Организация Responsible Statecraft попросила CNN разъяснить свою роль в качестве "официального вещателя" выставки в Дубае, продолжает ли сеть выпускать спонсируемый контент для Дубая и какие рычаги контроля над сетью имеют или имели клиенты в Дубае при производстве спонсируемого контента.

RS также поинтересовался, подпадает ли производство и распространение CNN спонсируемого контента для клиентов в Дубае под действие Закона о регистрации иностранных агентов - закона, согласно министерству юстиции, требующего регистрации юридических лиц в Соединенных Штатах, выполняющих функции "советника по связям с общественностью иностранного принципала, рекламного агента, сотрудника информационной службы или политического консультанта".

Ни CNN, ни ее материнская компания Turner Broadcasting (в качестве такового - С.Д.) не зарегистрированы.

Телеканал CNN не ответил на эти вопросы.

"Эти „новостные статьи" читаются как пропаганда или, в лучшем случае, как туристические брошюры", - сказал Бен Фримен, директор Инициативы по прозрачности иностранного влияния в Центре международной политики (Foreign Influence Transparency Initiative at the Center for International Policy). "Организации многих иностранных правительств по продвижению туризма зарегистрированы в соответствии с FARA (The Foreign Agents Registration Act, Закон о регистрации иностранных агентов - С.Д.), и их работа, похоже, не сильно отличается от того, что CNN делает для ОАЭ".

CNN продвигает свою оплачиваемую работу в интересах Дубая в тематическом исследовании, посвященном охвату и влиянию своей коммерческой работы на клиентов. "Дубай стремился расширить свою репутацию ведущего места для бизнеса, торговли и мероприятий, особенно ориентируясь на тех, кто никогда не был в Дубае, и тех, кто когда-либо использовал Дубай только в качестве остановки", - говорится в исследовании.

"Используя возможности платформ CNN, была собрана серия из 10 видеороликов, в которых широко освещается культура Дубая с использованием их фирменного кинематографического повествования с целью возбуждения вдохновения", - сказал CNN.

Маркировка телеканалом CNN спонсируемого контента для Дубая кажется непоследовательной и в некоторых случаях совершенно запутанной.

В февральской статье, озаглавленной "Дубай дает представление о своем павильоне устойчивого развития на выставке" (Dubai gives a glimpse inside its Expo Sustainability Pavilion), был показан видеоролик о выставке и пропагандировались инициативы в области устойчивой энергетики, обеспечивающие часть потребностей Выставки в электроэнергии.

"Сериалы CNN часто спонсируются странами и регионами, о которых мы рассказываем", - говорится в "примечании редактора" в верхней части статьи. "Однако CNN сохраняет полный редакционный контроль над всеми своими репортажами".

CNN не указал, были ли статья или видео, рекламирующие Выставку, на самом деле спонсируемым контентом.

На Facebook’е серия видеороликов была помечена как "спонсор - Visit Dubai", но по крайней мере один из этих видеосегментов был опубликован на веб-сайте CNN без раскрытия информации о том, что его спонсором был Visit Dubai.

Ранее в этом месяце журналисты Гейб Левин-Дризин и Адам Джонсон отмечали, что "у CNN есть туристическая вертикаль под названием „Dubai Now", которая фокусируется исключительно на том, насколько замечательной, веселой, прогрессивной, толерантной и инновационной является диктатура Арабских Эмиратов в Персидском Заливе, и издание не говорит, являются ли статьи платным пиаром для режима Эмиратов".

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Они каталогизировали 105 статей, посвященных продвижению туризма в Дубае с начала ноября 2020 года, в которых не раскрывается информация о создании CNN спонсорского контента для продвижения путешествий в Дубай или роли CNN в качестве "официального вещателя" выставки.

Шестимесячная выставка начала свою работу в пятницу, и, по данным CNN, освещение этого события только набирает обороты. Если непрозрачность сети в отношении ее отношений с выставкой и туризмом Дубая сохранится, то это может создать постоянную проблему для тех, кто хотел бы отличить ее независимую журналистику от контента, спонсируемого государством, пропагандирующего очищенный образ недемократической страны с проблемным положением в области прав человека и историей попыток незаконного влияния на внешнюю политику США на Ближнем Востоке.

Автор: Илай Клифтон - Eli Clifton - старший советник Института Куинси (Quincy Institute) и журналист-расследователь в организации Responsible Statecraft (Ответственное государственное управление). Он пишет о деньгах в политике и о внешней политике США. Перевод Сергея Духанова.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633323960
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