В Швеции погиб под грузовиком автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс

09:06 04.10.2021

Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП на юге Швеции, сообщает SVT. После публикации в региональной газете Nerikes Allehanda изображения собаки с головой пророка мусульмане всех стран начали угрожать господину Вилксу, в том числе и убийством.



По информации издания, машина художника столкнулась с грузовиком. Он погиб вместе со своей охраной. Водитель грузовика выжил, получив серьезные травмы.



Представитель полиции Рикард Лундквист отметил, что обстоятельства аварии пока выясняются.



За нарисованную в 2007 году карикатуру террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) включила Ларса Вилкса в список "главных врагов ислама", назначив за его голову награду в $100 тыс. С 2010 года художник жил под охраной из-за поступающих угроз. С 2010 года на него была совершена серия покушений. Так, например, в 2015 году группа нападавших обстреляла кафе, где проходила встреча с карикатурщиком.



Сам господин Вилкс говорил, что никогда не перестанет рисовать, пусть это может стоить ему жизни.