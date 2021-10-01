Китайские ВВС барражируют над Тайванем. Опасная провокация

09:10 04.10.2021

Китайскую угрозу подняли до небес

ВВС КНР отметили главный национальный праздник устрашением Тайваня



Военно-воздушные силы Китая с интервалом в один день совершили два вылета к берегам Тайваня, задействовав рекордное количество авиации за всю историю противостояния с мятежным островом. Беспрецедентная игра мускулами вблизи непризнанной Китайской Республики на Тайване была приурочена к отмечавшейся в Пекине 1 октября 72-й годовщине создания КНР. В своем обращении по случаю главного национального праздника премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о решимости бороться с сепаратизмом и добиться воссоединения Китая. Эскалация в небе у берегов Тайваня совпала с новой войной нервов между Пекином и Дели в горах Кашмира: МИД Индии обвинил Китай в попытках изменить статус-кво вдоль линии контроля в Восточном Ладакхе.



Празднование 72-й годовщины образования КНР, центральным местом которого по традиции стала пекинская площадь Тяньаньмэнь - та самая, где 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики, в этом году не ограничилось торжествами в китайской столице.



В то время как военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) под звуки государственного гимна подняли флаг КНР на площади Тяньаньмэнь, а неподалеку от нее в Доме народных собраний был проведен банкет с участием высшего руководства и глав дипломатических миссий, военно-воздушные силы НОАК демонстрировали боевую мощь у берегов Тайваня. Полеты китайских ВВС вблизи мятежного острова, куда после провозглашения КНР из материкового Китая бежала правившая в нем до поражения в гражданской войне администрация Гоминьдана, и стали главной изюминкой торжеств этого года.



Первая группа китайской авиации в составе 25 самолетов была обнаружена в зоне ПВО 1 октября. По сообщению тайваньских СМИ, ссылающихся на военное ведомство островного Китая, в группу вошли 18 многоцелевых истребителей J-16, ("Цзянь-16"), четыре истребителя Су-30, два бомбардировщика H-6 ("Хун-6"), способные нести ядерное оружие, и противолодочный самолет. Самолеты ВВС КНР пролетели вблизи контролируемых Тайбэем островов Пратас (китайское название - Дунша).



А уже после завершения торжеств в Пекине, в субботу, к берегам Тайваня вылетела еще одна боевая группа ВВС КНР в составе 13 самолетов, в которую вошли истребители J-16, Су-30, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также разведчик Y-8 ("Юнь-8"). По сообщению тайваньской газеты "Цзыю шибао", на сей раз авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши.



После этого общее число самолетов ВВС КНР, побывавших в опознавательной зоне ПВО Тайваня в течение суток, достигло 38 боевых машин - рекордный показатель за всю историю более чем 70-летнего противостояния материкового и островного Китая. Предыдущий рекорд был установлен 15 июня этого года, когда в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 самолетов ВВС КНР.



В свою очередь, выступая в Доме народных собраний на банкете в честь 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил решимость Пекина добиться полной победы над сепаратистами Гонконга и Тайваня и предостерег внешние силы от попыток вмешательства в дела КНР. "Мы будем твердо придерживаться принципов "одного Китая", а также "Гонконгом управляют гонконгцы". Мы решительно против сепаратистских действий сторонников так называемой тайваньской независимости и вмешательства внешних сил и будем пресекать их действия",- подчеркнул Ли Кэцян. Провозглашенный Пекином принцип "одного Китая" не позволяет одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване, в связи с чем большинство государств мира, включая ведущие мировые державы, на сегодняшний день имеют лишь неофициальные культурные и экономические связи с Тайбэем. Дипотношения с Тайванем установила лишь небольшая группа микрогосударств, лояльность которых была завоевана благодаря щедрому вознаграждению со стороны Тайваня.



Между тем беспрецедентная игра мускулами вблизи непризнанной Китайской Республики на Тайване и жесткие заявления Пекина вызвали предсказуемую нервную реакцию Тайбэя. "Китай действует агрессивно и вредит миру в регионе, осуществляя многочисленные акты запугивания. Очевидно, что мир, международное сообщество все больше и больше отвергает подобное поведение Китая",- заявил в субботу премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан.



Между тем эскалация у берегов Тайваня совпала с новым витком войны нервов в другой части Индо-Тихоокеанского региона - в Южной Азии. В день празднования 72-летия провозглашения КНР МИД Индии, имеющей давний территориальный спор с Китаем, обвинил Пекин в попытках изменить статус-кво вдоль линии контроля в горах Кашмира - в Восточном Ладакхе. "Китай продолжает размещать большое количество войск и вооружений в приграничных районах. Именно в ответ на действия Китая нашим вооруженным силам пришлось принять соответствующие меры, чтобы гарантировать полную защиту интересов безопасности Индии",- заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Ариндам Багчи. По словам индийского дипломата, Китай несет полную ответственность за военную напряженность на границе с Индией в Восточном Ладакхе. "К серьезному нарушению мира и спокойствия вдоль Линии действительного контроля (ЛАК) в Восточном Ладакхе привело значительное сосредоточение китайских войск, их провокационное поведение и односторонние попытки изменить статус-кво в нарушение всех наших двусторонних соглашений с Китаем",- подчеркнул индийский дипломат.



Заявление представителя МИД Индии прозвучало в ответ на утверждения Китая о том, что первопричиной напряженности в двусторонних отношениях стали экспансионистские действия Дели. Ранее на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин заявил, что "Индия давно проводит наступательную политику в отношении КНР, осуществляя вторжение своих военнослужащих на китайскую территорию".



Сергей Строкань