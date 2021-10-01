 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Досье Пандоры": вскрыты тайные офшорки 30 мировых лидеров и 300 VIP-чиновников
09:28 04.10.2021

"Досье Пандоры": Владимир Зеленский и 40 миллионов в офшорах

Тайные 40 миллионов долларов Владимира Зеленского. Международный консорциум журналистов выявил причастность президента Украины и его окружения к офшорным операциям на эту сумму и опубликовал это в "досье Пандоры".

Это досье уже назвали самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Деньги Зеленскому и его приближенным поступили от компаний, которые подозревают в отмывании средств "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Кроме того, свиту Зеленского уличили во владении элитной недвижимостью в Лондоне. Всего же в "досье Пандоры" обвиняют более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и более 300 чиновников. В том числе – президент Чили, экс-премьер Бахрейна, эмир Катара, король Иордании, также фигурируют имена модели Клаудии Шифер, певицы Шакиры, а также исполнителей Элтона Джона, Хулио Иглесиаса и Ринго Стара, которые также были причастны к офшорным активам.

Нашлись дела и на чешского премьера – Андрея Бабиша, который якобы перевел через офшорные счета 22 миллиона долларов на покупку поместья на французской Ривьере в 2009 году. Бабиш в Твиттере заявил, что никогда ничего противозаконного не делал, а позже на телевизионных дебатах и вовсе отметил, что публикация "досье Пандоры" – лишь попытка повлиять на парламентские выборы в Чехии.

Источник - vesti.ru
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