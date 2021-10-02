 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы уверенны, что Жапаров дожал канадцев. Теперь заживем! - "ВБ"
11:32 04.10.2021

Президент держит канадцев железной хваткой
1 октября 2021 15:22 - Анвар Ажиев

Накануне в Женеве (Швейцария) состоялся первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Ink.

Кыргызскую делегацию на этих переговорах возглавил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. Кроме того, в нее вошли председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, внешний управляющий Кумтором Тенгиз Болтурук и генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Канадская делегация прибыла во главе с президентом и исполнительным директором Centerra Gold Скотт Перри.

Детали этой встречи не раскрываются, однако все СМИ, сообщившие о ней, заявляют, что переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны и наши представители оценивают их итоги как успешные.

Что означает эта встреча? Только то, что Садыр Жапаров, для которого решение вопроса Кумтора – это вопрос становления как президента, "дожал" канадцев.

Почти тридцать лет работы Centerra Gold Ink. в Кыргызстане были безмятежными для иностранной компаниии, которая фактически контролировала всех наших президентов и все правительства.

Ни один из предыдущих глав государства не мог или не хотел защитить права КР по вопросу контроля крупнейшего золоторудного месторождения в республике. Все они продавали Родину за золотого тельца. Пока мы доподлинно не знаем, что именно от этого выигрывали прежние президенты и высокие чиновники. Однако нам точно известно, сколько от этого потеряла наша страна.

С приходом к власти каждый новый президент Кыргызстана создавал видимость бурной деятельности по проблеме Кумтора: начинали работать госкомиссии, шумел парламент. В конечном счете каждый раз получалось одно и то же: наши правители и Centerra мирились, и канадцы продолжали получать сверхприбыли, попутно варварски уничтожая экосистемы месторождения.

Надо отметить, что все предыдущие псевдо-разбирательства с Centerra никогда не заходили так далеко как сейчас, когда инициирован арбитражный процесс и стороны активно собирают доказательства своей правоты.

К слову, о правоте и том, кто именно попросил переговоров. Пользователи интернета и "осведомленные источники" отдельных СМИ говорят о том, что именно КР запросила переговоры. Однако, если подумать, эта версия выглядит несколько сомнительной.

Лояльные Centerra отечественные сайты несколько недель с удовольствием муссировали две новости, касающиеся процесса по Кумтору: исключение "Кыргызалтына" из списка надежных поставщиков и решение суда Нью-Йорка, согласно которому поставщикам вернули оборудование, предназначавшееся для Кумтора. Оба эти сообщения преподносились как свидетельство скорой победы канадской стороны над Кыргызстаном: дескать и золото продавать нам некуда, и логистику наладить не можем, а значит рудник "загнется".

У общественности упорно формировали мнение, что у канадской стороны "все схвачено", что они уверены в своей правоте и обязательно выиграют в судебном процессе Кыргызстана. Так вот, если бы это действительно было бы так, то Centerra нет особого смысла вести какие-то переговоры с КР. Они бы просто дождались решения суда и взяли свое.

В целом, тот факт, что недавняя встреча в Женеве все-таки состоялась, говорит о том, что канадскую компанию, десятки лет самоуправствующую в нашей стране, все-таки загнали в угол: они пошли на контакт, потому что прекрасно понимают, что президент Кыргызстана более чем решительно намерен вернуть Кумтор народу Кыргызстана.

Раньше никто так жестко и бескомпромиссно не отстаивал интересы страны в проекте Кумтор. Садыр Жапаров, доказавший способность принимать неординарные решения, сегодня подтвердил еще и то, что он способен отстаивать их.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633336320
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