 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.10.2021
15:10  Чем опасны новые мутации коронавируса, - Р.Фахрутдинов
15:06  Президент Кыргызстана: год на свободе и в президентском кресле, - А Ажиев
13:28  Паутина агрессивных пактов. Растущий Китай и его враги, - Сергей Кожемякин
13:27  Сестры-близняшки из Нур-Султана покорили жюри "Голоса" в Турции
13:25  Алгоритм поражения: Армения провалила испытание войной
13:23  Мнение Центральной Азии о захвате Талибаном власти в Афганистане
13:00  В Турции полностью высохло озеро Авлан

12:21  В обеих каз-столицах громят притоны с узбекскими проститутками
11:58  Крах Зеленского. Как президент Украины публично совершил политический суицид, - В.Стоякин
11:37  Франция схлестнулась с Турцией в Алжире: Макрошку что-то давно не обижали...
11:32  Кыргызы уверенны, что Жапаров дожал канадцев. Теперь заживем! - "ВБ"
10:06  Скончался бывший министр транспорта и коммуникаций Казахстана (в 1994-95 гг.) Серик Алигужинов
09:28  "Досье Пандоры": вскрыты тайные офшорки 30 мировых лидеров и 300 VIP-чиновников
09:10  Китайские ВВС барражируют над Тайванем. Опасная провокация
09:06  В Швеции погиб под грузовиком автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс
08:06  Демократия – это ничто, если на кону деньги от арабских шейхов, - Илай Клифтон
00:41  "Не забывайте, кто вы тут". В Казахстане объявили войну русскому языку, - Н.Мендкович
00:30  России необходимо срочно зачистить компрадорскую либеральную элитную группу, - Михаил Хазин
00:24  АUKUS перестраивает мировую систему безопасности, - Ю.Паниев
00:02  Цирк приехал: как сложится дальнейшая судьба Михаила Саакашвили
Воскресенье, 03.10.2021
20:03  Талибы перебрасывают на таджикскую границу специально-ударный "батальон смерти"
19:57  Жапаров обратился к народу КР: "Покупатели на наше золото стоят в очереди..."
19:41  Китай представил истребитель шестого поколения... Новая машина выглядит фантастично
19:38  Скончался мэтр кыргызской дипломатии Марат Саралинов
19:17  Республиканцы "таранят" Белый дом "Северным потоком – 2", - "НГ"
14:30  Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах*
14:27  Иранский "шах": создает ли Тегеран военную угрозу Баку
14:25  "У Грефа оглушительный репутационный провал"
12:36  Президент Гани бежал из Афгана через Узбекистан на казахском самолете (подробности)
09:32  Иран в ярости: Ядерные объекты Тегерана Израиль будет бомбить из Азербайджана? - "СП"
09:29  В США произошел "кадровый кризис" из-за "Северного потока - 2"
01:13  "Путин - всемогущий!" - Саакашвили обвинил в своем аресте президента России
00:17  Предчувствие конфликта. Китай, Америка и пик экономического роста, - Ю.Жигалкин
Суббота, 02.10.2021
21:14  Российские власти делают ставку на нелегальных мигрантов в ущерб своим гражданам, - "СП"
16:37  Развилка афганской истории. Забытое президентство Мохаммада Наджибуллы, - Ильяс Дауди
15:29  В Киргизии явно недооценивают масштабы наркотической трагедии для страны, - Нина Ничипорова
14:07  Как остановить произвол? Ташкентская прокуратура отдыхает.., - Ольга Краснова
14:06  "Подбрюшье Америки залито кровью", - полиция США скрывала масштабы насилия
14:04  Кризис британской короны: как Елизавета II теряет власть
14:02  Новая Государственная дума. Лиха беда - в начале?
13:26  Афганское дежавю. Что писал Уинстон Черчилль о боях в Афганистане в 1897 году
13:24  И не друг, и не враг, а кто? Послесловие к визиту Эрдогана в Сочи, - М.Столетов
10:01  Афганистан снова в центре Большой игры, - Н.Бобкин
09:35  "Не могу закончить карьеру без медали за Узбекистан". Оксана Чусовитина возвращается в спорт
09:20  Хватит ли у ЧВК "Вагнер" бойцов покорить всю Африку? - "СП"
01:00  "Русский язык превратил узбеков в мигрантов". Потеряем ли мы Узбекистан?
00:56  Экоактивисты сами развалили свое движение "Защитим Алматы"
00:51  Американо-российское соглашение по БлВостоку: кто кого надует? - Хада Разак
00:25  Саакашвили объявил голодовку. Дайте ему галстук
00:20  "Пара метких выстрелов и СССР можно было спасти..."
00:00  "Пенис Трампа - как поганка", - пресс-секретарша Гришэм написала мемуары
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Франция схлестнулась с Турцией в Алжире: Макрошку что-то давно не обижали...
11:37 04.10.2021

Франция схлестнулась с Турцией в Алжире: Макрон удостоил Анкару "комплимента"

Президент Франции Эммануэль Макрон в минувшие выходные сделал Турции язвительный "комплимент" по поводу того, что он назвал способностью Анкары стереть своë колониальное прошлое в этой североафриканской стране. "Меня восхищает способность Турции заставить Алжир полностью забыть о той роли, которую она играла в стране, и о господстве, которое она там насаждала", - привела слова Макрона французская газета Le Monde, пишет сегодня, 4 октября, информационно-аналитический портал Ahval.

"Они (турки) говорят только, что мы колонисты, и алжирцы в это верят. Было ли алжирское государство до французского колониализма? В этом главный вопрос", - отметил хозяин Елисейского дворца.
Замечания Эммануэля Макрона прозвучали на фоне углубляющегося дипломатического спора с Алжиром из-за решения Парижа сократить количество виз, которые он будет выдавать гражданам этой страны, а также подданным Марокко и Туниса.

Обращаясь к представителям франко-алжирских потомков харки, алжирцев, которые сражались на стороне французов во время войны за независимость, Макрон также критически высказался об истории и политической системе Алжира. Он описал североафриканское государство как управляемое "военно-политической системой" и указал на создание там национальной истории, сосредоточенной на "дискурсе ненависти к Франции". Макрон настаивал на том, что его личные отношения с президентом Алжира Абдельмеджидом Теббуном были хорошими, но описал политическую систему Алжира как "усталую" после протестного движения в 2019 году, потрясшего страну.

В ответ на эти заявления Алжир в тот же день отозвал своего посла из Парижа для консультаций и запретил французским военным самолëтам пересекать своë воздушное пространство.

"Вслед за замечаниями, которые не были опровергнуты (официальным Парижем) и которые несколько французских источников приписывают Макрону, Алжир категорически отвергает недопустимое вмешательство в его внутренние дела", - говорится в заявлении президента арабской республики.
"Преступления колониальной Франции в Алжире бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида", - добавил он.
Алжир был колонизирован Францией в 1830 году и оставался таковым до тех пор, пока он не взял верх в восьмилетней войне за независимость с 1954 по 1962 год. Это был конфликт, омрачëнный жесточайшим насилием, включая несколько массовых убийств, проведëнных французскими войсками и алжирскими повстанцами, что также вызывало глубокую поляризацию. в метрополии Франции. Правящая партия Алжира, Фронт национального освобождения (ФНС), находится у власти с тех пор, как вырвал страну из-под контроля Франции. С момента обретения независимости алжирская политика столкнулась с проблемой роли вооружëнных сил во внутренней политике.

Макрон ранее исключил, что Франция принесëт какие-либо извинения за колонизацию Алжира или еë поведение во время войны за независимость Алжира. Французский лидер категорически не извиняется за историю своей страны, касается ли она еë имперского прошлого или роли в африканской работорговле.

Во времена Османской империи Турция осуществляла контроль над прибрежными районами современного Алжира с 1519 по 1830 год, когда она перешла к Франции. Сегодня Турция и Алжир остаются торговыми партнëрами и разделяют взгляды на конфликт в соседней Ливии, где в настоящее время дислоцируются турецкие силы, отмечает Ahval.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633336620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Тигры патриотов
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года №666
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №668
- Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект о совершенствовании системы госзакупок
- Мажилис одобрил ратификационные законопроекты для защиты экосистемы Каспийского моря
- Казахстан и Сингапур будут сотрудничать в развитии нового города в Алматинской области
- А. Мамин провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ М. Хуснуллиным
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2021 года №661
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  