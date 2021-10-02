Франция схлестнулась с Турцией в Алжире: Макрошку что-то давно не обижали...

11:37 04.10.2021

Франция схлестнулась с Турцией в Алжире: Макрон удостоил Анкару "комплимента"



Президент Франции Эммануэль Макрон в минувшие выходные сделал Турции язвительный "комплимент" по поводу того, что он назвал способностью Анкары стереть своë колониальное прошлое в этой североафриканской стране. "Меня восхищает способность Турции заставить Алжир полностью забыть о той роли, которую она играла в стране, и о господстве, которое она там насаждала", - привела слова Макрона французская газета Le Monde, пишет сегодня, 4 октября, информационно-аналитический портал Ahval.



"Они (турки) говорят только, что мы колонисты, и алжирцы в это верят. Было ли алжирское государство до французского колониализма? В этом главный вопрос", - отметил хозяин Елисейского дворца.

Замечания Эммануэля Макрона прозвучали на фоне углубляющегося дипломатического спора с Алжиром из-за решения Парижа сократить количество виз, которые он будет выдавать гражданам этой страны, а также подданным Марокко и Туниса.



Обращаясь к представителям франко-алжирских потомков харки, алжирцев, которые сражались на стороне французов во время войны за независимость, Макрон также критически высказался об истории и политической системе Алжира. Он описал североафриканское государство как управляемое "военно-политической системой" и указал на создание там национальной истории, сосредоточенной на "дискурсе ненависти к Франции". Макрон настаивал на том, что его личные отношения с президентом Алжира Абдельмеджидом Теббуном были хорошими, но описал политическую систему Алжира как "усталую" после протестного движения в 2019 году, потрясшего страну.



В ответ на эти заявления Алжир в тот же день отозвал своего посла из Парижа для консультаций и запретил французским военным самолëтам пересекать своë воздушное пространство.



"Вслед за замечаниями, которые не были опровергнуты (официальным Парижем) и которые несколько французских источников приписывают Макрону, Алжир категорически отвергает недопустимое вмешательство в его внутренние дела", - говорится в заявлении президента арабской республики.

"Преступления колониальной Франции в Алжире бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида", - добавил он.

Алжир был колонизирован Францией в 1830 году и оставался таковым до тех пор, пока он не взял верх в восьмилетней войне за независимость с 1954 по 1962 год. Это был конфликт, омрачëнный жесточайшим насилием, включая несколько массовых убийств, проведëнных французскими войсками и алжирскими повстанцами, что также вызывало глубокую поляризацию. в метрополии Франции. Правящая партия Алжира, Фронт национального освобождения (ФНС), находится у власти с тех пор, как вырвал страну из-под контроля Франции. С момента обретения независимости алжирская политика столкнулась с проблемой роли вооружëнных сил во внутренней политике.



Макрон ранее исключил, что Франция принесëт какие-либо извинения за колонизацию Алжира или еë поведение во время войны за независимость Алжира. Французский лидер категорически не извиняется за историю своей страны, касается ли она еë имперского прошлого или роли в африканской работорговле.



Во времена Османской империи Турция осуществляла контроль над прибрежными районами современного Алжира с 1519 по 1830 год, когда она перешла к Франции. Сегодня Турция и Алжир остаются торговыми партнëрами и разделяют взгляды на конфликт в соседней Ливии, где в настоящее время дислоцируются турецкие силы, отмечает Ahval.