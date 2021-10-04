 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крах Зеленского. Как президент Украины публично совершил политический суицид, - В.Стоякин
11:58 04.10.2021

Крах Зеленского. Как президент Украины публично совершил политический суицид
Василий Стоякин

04.10.2021,

Иногда возникает впечатление, что в политическую систему Украины вставлен некий предохранитель. Стоит только какому-то президенту усилиться и начать примериваться к должности пожизненного гетмана, как вдруг происходит нечто, ставящее крест на этих планах. Понятно, что предохранитель часто реализуется через улицу Танковую/Сикорского, но…

Первый раз такое впечатление возникло в 2000 году, когда Леонид Кучма, достигший максимальной власти, на всем ходу напоролся на "кассетный скандал" и "дело Гонгадзе". А ведь все возможности для продления полномочий минимум на еще один срок у фактического создателя современного украинского государства были…

То же самое случилось с его преемниками. Просто у Ющенко, например, обвал произошел в первый же год правления, хотя, казалось бы, наличие огромной общественной поддержки и "коалиция Майдана" в политическом классе давала возможность легко отказаться от медведчуковской конституционной реформы. Вместо этого последовал коррупционный скандал.

Вот примерно такая же ситуация сложилась и сейчас, когда Владимир Зеленский продемонстрировал не только наличие огромной власти, но и умение ею пользоваться.

Понятно, что "наглая" внешняя политика не могла остаться безнаказанной - утомление от Украины плавно достигло степени "озверения" от Украины. Вопрос только состоял в том, "в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости" ©.

И вот, когда Зеленский рассказывает, что он, оказывается, еще не решил, будет ли исполнять свое обещание остаться в президентском кресле только на один срок или нет, пресловутый "предохранитель" сработал. Причем, кажется, два раза.

Первое срабатывание - Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал информацию о работе окружения Зеленского с офшорами (собственно, "досье Пандоры" включает материалы не только по Зеленскому, но ему, похоже, влетит больше всех). Как выяснилось:

- Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, владельцем которой являлся (и, возможно, сейчас является) Иван Баканов.

- Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента.

- Зеленский использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя.

- Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $ 40 млн. от структур, связанных с Коломойским.

Не то чтобы все это было так уж неожиданно - все же у Зеленского был крупный бизнес, работающий сразу в нескольких странах, а в таких случаях без офшоров обойтись трудно. Но сейчас подтверждено: Зеленский ничем не отличался от своего предшественника, от которого должен был, по идее, чем-то отличаться. Между тем, "закат" Порошенко начался именно с офшорного скандала.

Презентацию фильма "Офшор 95" на эту тему 3 октября на Украине сорвали. Но это ничего - расследование уже опубликовано в "Guardian". "Guardian" - это не мелкие коррупционеры из "Bellingcat". Тут договориться не получится (тем более что сам факт публикации досье украинские спецслужбы прощелкали) и по судам редакцию не затаскаешь - она сам кого хочешь затаскает.

Второе срабатывание, так сказать, контрольный в голову, исполнил уже сам Владимир Зеленский, сказавший во время пресс-конференции в Трускавце следующее: "мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко. Это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, на автобусе заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они согласно операции откуда-то летели… Я ему сказал, там у вас боевики, у нас есть информация. Какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал, что изучит этот вопрос и сделает все возможное. И после этого - все".

Сказано это было таким спокойным тоном, что мы даже не сразу отреагировали на сенсацию… А ведь Зеленский прямо признал свою вину в срыве спецоперации западных и украинских спецслужб. Между тем это именно та тема, которая позволяла Порошенко тешить себя надеждой все же устроить Зеленскому импичмент.

Но у него не было информации. Речь шла о давлении на главу Офиса президента Андрея Ермака, а уже после обвинения его в измене строить планы по импичменту. Ну, примерно как было в случае с Вилли Бандтом, который был вынужден уйти в отставку когда оказалось, что его помощник Гюнтер Гийом шпионил на ГДР.

А тут вдруг оказывается, что дергать Ермака не надо, что измену совершил непосредственно президент, который сам же (!) в этом и признался. Возможно, Зеленский что-то такое знает про своих политических противников и их планы относительно обнародования факта измены и просто решил предупредить общественный взрыв своим признанием по принципу - раз уж он сам рассказал, чего взрывать-то?

В любом случае, что за муха укусила Зеленского, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Представить себе ход мысли, который подтолкнул президента к столь затейливому способу политического самоубийства, затруднительно.

Честно говоря, после этих двух инцидентов мы совершенно не уверены, что Зеленский дотянет до конца срока. О втором сроке, как мы понимаем, речь даже не идет. Ну разве что Зеленский прямо сейчас совершит государственный переворот и всех разгонит. Или начнет большую войну. Только поможет ли ему это выжить - большой вопрос…

P. S.: Именно сейчас у Зеленского появился реальный шанс встретиться тет-а-тет с Путиным. Тема переговоров одна - особенности рынка элитной недвижимости в Ростове.

Источник - ukraina.ru
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