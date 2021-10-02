В обеих каз-столицах громят притоны с узбекскими проститутками

12:21 04.10.2021

Спецоперация МВД: членов ОПГ из двух стран задержали в Алматы и Нур-Султане



Группу, состоящую из граждан Казахстана и Узбекистана, заподозрили в организации и содержании притонов с проститутками. Располагались они в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.



"Сотрудниками криминальной полиции МВД, городов Нур-Султан и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов", – говорится в сообщении министерства. Как установили правоохранители, данная группа состояла из 8 человек. По данным МВД, в ней заранее и на продолжительное время были распределены все роли. "Преступники размещали объявления в сети Интернет, социальных сетях и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек)", – разъяснили в ведомстве. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Выдавал себя за члена МГ и обещал покровительство: наемный работник Минздрава задержан в Нур-Султане Располагались притоны в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных. Ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и составлял порядка 10-12 миллионов тенге в месяц. В прошлую пятницу прошла спецоперация по задержанию подозреваемых. "1 октября текущего года единовременно в Алматы и Нур-Султане прошла спецоперация по задержанию преступников, проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", проводится расследование. Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – заключили в МВД РК.



Руслан Черкашин