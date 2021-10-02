В Турции полностью высохло озеро Авлан

13:00 04.10.2021

В Турции в провинции Анталья полностью высохло озеро Авлан, сообщает сегодня, 4 октября турецкая газета Hurriyet Daily News.



Причинами высыхания стали последствия глобального потепления и безответственная сельскохозяйственная ирригация. Эти две причины привели к тому, что озеро, площадью 850 га, расположенное в районе Эльмалы в Анаталии превратилось в пустыню. Теперь озеро, некогда являвшееся основным источником воды в регионе, превратилось в большое пастбище, на котором пасутся животные.



Засуха, вызванная изменениями климата, также привела к падению уровня воды и усложнению поиска пищи для перелетных птиц. От засухи также страдает деревня Гельтарла, расположенная на берегу озера. Глава деревни Гельтарла Дурмуш Сарыкая заявил:



В озере почти нет не только воды, но и грунтовых вод.



В память об озере Авлан в настоящее время остался лишь знак, предупреждающий о том, что залезать в озеро запрещено.



Это единственный случай в стране. Незаконная ирригация привела к высыханию множества озер в юго-западных провинциях Турции и на плато Конья, известном в качестве житницы страны.



EADaily ранее сообщало об угрозе высыхания озера Ван. Экологические проблемы, связанные с высыханием озер, являются отдаленными последствиями геноцида армян, понтийских греков и ассирийцев в Османской империи в 1915-1923 годы. Армяне, греки и ассирийцы, составлявшие значительную часть населения регионов современной Турецкой республики, более умело и аккуратно пользовались природными ресурсами, чем сменившие их турки и курды.