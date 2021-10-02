Мнение Центральной Азии о захвате Талибаном власти в Афганистане

13:23 04.10.2021

Казахстан [Знаете ли вы о захвате власти в Афганистане движением "Талибан"?]

Да - 66%

Отказ от ответа - 27%

Нет - 7%



Узбекистан [Знаете ли вы о захвате власти в Афганистане движением "Талибан"?]

Да - 60%

Нет - 38%

Отказ от ответа - 3%



Казахстан [Должна ли наша страна признать движение Талибан в качестве законного правительства Афганистана или не должна?]

Нет - 43%

Да - 11%

Не знаю - 11%



Узбекистан [Должна ли наша страна признать движение Талибан в качестве законного правительства Афганистана или не должна?]

Отказ от ответа - 47%

Нет - 28%

Да - 14%

Не знаю - 11%



Казахстан [По вашему мнению, каким будет приток беженцев из Афганистана в нашу страну?]

Отказ от ответа - 34%

Низкий и скорее низкий - 29%

Высокий и скорее высокий - 23%

Потока беженцев не будет - 8%

Не знаю - 5%



Узбекистан [По вашему мнению, каким будет приток беженцев из Афганистана в нашу страну?]

Отказ от ответа - 40%

Скорее низкий и очень низкий - 21%

Высокий и скорее высокий - 20%

Притока беженцев не будет - 11%

Не знаю - 6%



Казахстан [По вашему мнению, какова вероятность того, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" приведет к дестабилизации в регионе?]

Очень высокая и скорее высокая - 34%

Отказ от ответа - 34%

Скорее низкая и очень низкая - 23%

Не знаю - 8%



Узбекистан [По вашему мнению, какова вероятность того, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" приведет к дестабилизации в регионе?]

Отказ от ответа - 40%

Скорее низкая и очень низкая - 32%

Очень высокая и скорее высокая - 27%



* Эта публикация первая из серии публикаций ЦАБ по сырым данным первой фазы продолжающегося исследовательского проекта "Объединенная Центральная Азия: перспективы, возможности, препятствия".



Цель проекта Проект Объединенная Центральная Азия. Препятствия, возможности, перспективы в партнерстве с Фондом Розы Люксембург в Центральной Азии ставит целью определение препятствий, факторов и возможностей для улучшения сотрудничества и сближения стран Центральной Азии через призму мнений и восприятий граждан и экспертов стран региона.



Методология Телефонные опросы с выборкой 800 человек в четырех странах Центральной Азии. Глубинные интервью с экспертами по 5 наиболее актуальным вопросам внутрирегиональных отношений. Фокус групповые дискуссии в четырех странах Центральной Азии.



Важные даты На данный момент в Узбекистане и Казахстане завершился опрос общественного мнения, а также глубинные интервью с экспертами. Проект находится на фазе обработки и анализа данных. В 2022 году планируется проведение фокус групповых дискуссий, опросов общественного мнения и глубинных интервью в Кыргызстане и Таджикистане. Полные данные проекта включая опросники, аналитические отчеты, сырые материалы в виде баз данных и транскриптов будут опубликованы на сайте ЦАБ в течении октября. Итоги исследования будут представлены публике на специальном онлайн мероприятии ЦАБ ближе к концу октября.



Финансирование Первая фаза данного исследовательского проекта проводится при спонсорской поддержке Фонда Розы Люксембург на средства Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Материалы публикации могут использоваться третьими лицами при условии ссылки на оригинальную публикацию. За содержание настоящей публикации несут ответственность авторки и авторы, а изложенная в ней точка зрения может не совпадать с позицией RLS.