 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 04.10.2021
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Мнение Центральной Азии о захвате Талибаном власти в Афганистане
13:23 04.10.2021

Казахстан [Знаете ли вы о захвате власти в Афганистане движением "Талибан"?]
Да - 66%
Отказ от ответа - 27%
Нет - 7%

Узбекистан [Знаете ли вы о захвате власти в Афганистане движением "Талибан"?]
Да - 60%
Нет - 38%
Отказ от ответа - 3%

Казахстан [Должна ли наша страна признать движение Талибан в качестве законного правительства Афганистана или не должна?]
Нет - 43%
Да - 11%
Не знаю - 11%

Узбекистан [Должна ли наша страна признать движение Талибан в качестве законного правительства Афганистана или не должна?]
Отказ от ответа - 47%
Нет - 28%
Да - 14%
Не знаю - 11%

Казахстан [По вашему мнению, каким будет приток беженцев из Афганистана в нашу страну?]
Отказ от ответа - 34%
Низкий и скорее низкий - 29%
Высокий и скорее высокий - 23%
Потока беженцев не будет - 8%
Не знаю - 5%

Узбекистан [По вашему мнению, каким будет приток беженцев из Афганистана в нашу страну?]
Отказ от ответа - 40%
Скорее низкий и очень низкий - 21%
Высокий и скорее высокий - 20%
Притока беженцев не будет - 11%
Не знаю - 6%

Казахстан [По вашему мнению, какова вероятность того, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" приведет к дестабилизации в регионе?]
Очень высокая и скорее высокая - 34%
Отказ от ответа - 34%
Скорее низкая и очень низкая - 23%
Не знаю - 8%

Узбекистан [По вашему мнению, какова вероятность того, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" приведет к дестабилизации в регионе?]
Отказ от ответа - 40%
Скорее низкая и очень низкая - 32%
Очень высокая и скорее высокая - 27%

* Эта публикация первая из серии публикаций ЦАБ по сырым данным первой фазы продолжающегося исследовательского проекта "Объединенная Центральная Азия: перспективы, возможности, препятствия".

Цель проекта Проект Объединенная Центральная Азия. Препятствия, возможности, перспективы в партнерстве с Фондом Розы Люксембург в Центральной Азии ставит целью определение препятствий, факторов и возможностей для улучшения сотрудничества и сближения стран Центральной Азии через призму мнений и восприятий граждан и экспертов стран региона.

Методология Телефонные опросы с выборкой 800 человек в четырех странах Центральной Азии. Глубинные интервью с экспертами по 5 наиболее актуальным вопросам внутрирегиональных отношений. Фокус групповые дискуссии в четырех странах Центральной Азии.

Важные даты На данный момент в Узбекистане и Казахстане завершился опрос общественного мнения, а также глубинные интервью с экспертами. Проект находится на фазе обработки и анализа данных. В 2022 году планируется проведение фокус групповых дискуссий, опросов общественного мнения и глубинных интервью в Кыргызстане и Таджикистане. Полные данные проекта включая опросники, аналитические отчеты, сырые материалы в виде баз данных и транскриптов будут опубликованы на сайте ЦАБ в течении октября. Итоги исследования будут представлены публике на специальном онлайн мероприятии ЦАБ ближе к концу октября.

Финансирование Первая фаза данного исследовательского проекта проводится при спонсорской поддержке Фонда Розы Люксембург на средства Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Материалы публикации могут использоваться третьими лицами при условии ссылки на оригинальную публикацию. За содержание настоящей публикации несут ответственность авторки и авторы, а изложенная в ней точка зрения может не совпадать с позицией RLS.

Источник - ca-barometer.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633342980
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