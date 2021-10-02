Сестры-близняшки из Нур-Султана покорили жюри "Голоса" в Турции

13:27 04.10.2021

Айжан Тугельбаева



Сестры-близняшки из Нур-Султана Аяна и Диана Таибековы приняли участие в турецком проекте "Голос", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Во время слепых прослушиваний девушки исполнили песню певицы Jessie J - Price Tag. Все наставники повернулись к казахстанкам, и после долгого обсуждения они пошли в команду к популярному в Турции певцу Мурату Бозу.







"Как сейчас помню, у меня был выходной, и тут звонит мне Аяна и просит приехать на кастинг в старый город. Я была против от этой идеи, я люблю петь, но мое нытье могут услышать только мои близкие и не более. Но Аяна была настойчива и каким-то образом заманила меня туда. После кастинга нам сказали: "Мы, если что, вам позвоним". Я сразу начала твердить Аяне, что нам не позвонят. Успокаивая ее, говорила, не расстраивайся, значит, так и должно быть. Но она была уверена, что мы пройдем, и так произошло. Нас позвали в Стамбул", - поделилась Диана Таибекова.



Сестры отметили, что получили незабываемые эмоции от отборочного тура и от самого выступления. Они познакомились с талантливыми исполнителями из разных регионов.



"От стресса и переживания тряслись руки и ноги. Стоя на сцене, я не видела никого, не понимала, повернулись жюри или нет, и просто продолжала петь. Когда закончилась музыка, я увидела, что повернулись все четверо членов жюри. И только тогда до меня дошло, что мы прошли", - рассказала Диана.



Сейчас сестры живут в Анталье: Диана - четыре года, работает в туристической отрасли, Аяна - 7 месяцев. Впервые в Турцию девушки приехали четыре года назад на практику. Они окончили колледж "Туран" в Нур-Султане по специальности "менеджер по туризму". В Казахстане певицы принимали участие в шоу X-Factor и Qazaqstan дауысы (аналог "Голоса").