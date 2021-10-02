Паутина агрессивных пактов. Растущий Китай и его враги, - Сергей Кожемякин

13:28 04.10.2021 Паутина агрессивных пактов. Растущий Китай и его враги



Попытки сдержать рост Китая вышли на новую ступень. США инициировали создание полноценных военно-политических блоков. Гонка вооружений и стравливание народов повышают вероятность международного конфликта.



"Восточная Антанта"



Изучение истории XX века и анализ современных процессов позволяют выявить определенные аналогии. Сходства здесь не чисто внешние. Стремление капитала к ничем не ограниченному господству остается квинтэссенцией глобального развития. Любые препятствия подлежат безжалостному уничтожению.



В прошлом веке вызовом для капиталистической системы был СССР, теперь буржуазные элиты видят угрозу в стремительном подъеме Китая. С каким же периодом можно сравнить настоящий момент? Во-первых, сходные черты имеются с обстановкой конца 1920-х годов. Надежды западных стран на крах Страны Советов или на ее буржуазное перерождение в ходе нэпа рухнули, что привело к резкому усилению давления. Военные провокации вдоль границ сопровождались попытками расшатать ситуацию внутри страны.



Во-вторых, нынешняя картина отчасти перекликается с положением после Второй мировой войны. Победа над фашизмом подняла международный авторитет СССР, превратив его в полюс мировой политики и вызвав смертельный страх на Западе. Идентичный статус приобретает Китай. Динамика его развития - особенно яркая на фоне переживаемых капитализмом кризисов - позволила Пекину вплотную приблизиться к США.



Общим для двух периодов было формирование антисоветских блоков. Можно вспомнить "Малую Антанту" - альянс Румынии, Югославии и Чехословакии при решающем влиянии Франции, польско-французский союз 1920-х годов и т.д. С началом "холодной войны" коалиции вышли за пределы Европы, НАТО, СЕАТО, СЕНТО - далеко не полный перечень блоков, нацеленных на борьбу с влиянием СССР.



Сегодня капитал идет по проторенному пути, причем вполне сознательно. Иначе не объяснишь, почему важный антикитайский шаг - запуск "партнерства в сфере безопасности" США, Великобритании и Австралии (AUKUS) - приурочили к юбилею АНЗЮС, или "Тихоокеанского пакта безопасности". Соответствующий договор между США, Австралией и Новой Зеландией был подписан в сентябре 1951 года.



Спустя 70 лет в регионе возникают новые агрессивные блоки. Цель AUKUS - милитаризация региона для смещения баланса в пользу США и их сателлитов. Австралия станет второй после Великобритании страной, которой Вашингтон передаст технологии производства атомных подводных лодок (АПЛ). Их строительство будет происходить на верфях Аделаиды, и к середине следующего десятилетия страна обзаведется подводным флотом из восьми новейших подлодок.



Помимо этого, Канберра получит доступ к ракетным технологиям. Австралийские ВМС планируется оснастить "Томагавками". В свою очередь ВВС могут получить стратегические бомбардировщики B-21, чья разработка завершается в США.



Еще один пункт договора предусматривает присутствие войск союзников. В Дарвине, на севере Австралии, уже дислоцировано свыше 2 тыс. американских военных. Вдобавок к этому будут расширены несколько военно-морских и военно-воздушных баз. Их инфраструктуру приспособят к принятию таких видов вооружений, как авианосцы, АПЛ и стратегические бомбардировщики. Как сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, оборонные расходы будут только расти. "Нам придется делать больше для мира и стабильности в регионе", - лицемерно заявил он. Не скрывают в Канберре и причину выбора в пользу американских АПЛ. Последние, говорят там, смогут дольше дежурить в Южно-Китайском море и других омывающих КНР водах.



Карательная дипломатия



В России явно недооценивается важность этих соглашений. МИД и государственные СМИ делают упор на реакцию Парижа, злорадствуя по поводу "раскола в западном лагере". Реакция и впрямь была шумной. Заключив договор о постройке подлодок с США, Канберра разорвала аналогичный контракт с Парижем. Потеря 66 млрд долл. вкупе с ударом по престижу вызвала возмущение французских властей. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", Франция отозвала послов из Вашингтона и Канберры.



Однако преувеличивать значение этого факта не следует. Перед нами классический пример межимпериалистических противоречий, который, учитывая разницу в "весовых категориях", наверняка будет быстро урегулирован. Нельзя забывать, что Париж следует в фарватере антикитайской политики. Несколько месяцев назад Франция присоединилась к провокациям США, отправив боевые корабли в Южно-Китайское море, а ее президент Эмманюэль Макрон обвинил Пекин в "вакцинной экспансии".



Осторожно фрондируя, европейский капитал лишь добивается части добычи. В том числе той, что можно получить от наступления на Китай. Так, глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что разрыв сделки Парижа и Канберры "необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Пекина".



Куда важнее другие аспекты. Их выразил влиятельный американский журнал "Национальный интерес", написавший, что "сдерживание китайской экспансии превращается из риторики в стратегию". Действительно, антикитайский вектор нисколько не маскируется. "Наша главная задача - мобилизация региональных союзников для противостояния растущему влиянию Китая", - сообщила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки. Эту же мысль не уставала повторять вице-президент США Камала Харрис во время недавнего визита в Сингапур и Вьетнам, а американский госсекретарь Энтони Блинкен говорит об ответственности за судьбу региона. "Кто-то может сказать, что урегулирование споров в Южно-Китайском море - не дело США. Нет, это наше дело", - известил он.



О создании специального центра для слежки за Китаем сообщило ЦРУ. Готовятся карательные тарифы на китайские товары. 22 сентября в конгрессе США началось рассмотрение законопроекта о санкциях против всех компаний, заподозренных в связях с силовыми структурами КНР.



Для сохранения гегемонии капитал втягивает Азиатско-Тихоокеанский регион в опаснейшие игры. Как подчеркнули в МИД КНР, AUKUS не только провоцирует гонку вооружений, но и нарушает принципы ядерного нераспространения. Соответствующим оружием могут быть оснащены АПЛ и стратегические бомбардировщики, ядерные боеголовки способны нести ракеты "Томагавк". В Пекине добавляют, что моральное право Запада требовать прекращения ядерных программ от Ирана и Северной Кореи после этого стремится к нулю.



Наконец, заключенный пакт существует не сам по себе. Он встроен в целую сеть альянсов, сердцевиной которых становится "четверка". Так негласно называется блок в составе США, Австралии, Японии и Индии. Его члены регулярно консультируются по вопросу противодействия "китайской угрозе" и проводят совместные учения. В конце августа прошли очередные четырехсторонние маневры ВМС "Малабар".



А 24 сентября в Вашингтоне состоялся первый очный саммит глав государств "четверки". На нем произошло окончательное оформление блока. Хотя в совместном заявлении Пекин ни разу не упоминается, противостояние Китаю стало сквозной темой. Привычно переворачивая все с ног на голову, стороны договорились защищать "открытый и основанный на правилах порядок" от посягательств, отстаивать свободу судоходства и полетов, помогать малым государствам в борьбе с экспансией.



Особое внимание уделено экономическим вопросам. Члены "четверки" договорились создать цепочки поставок полупроводников и совместно продвигать технологии связи 5G. В этих сферах, напомним, мировым лидером является Китай. "Мы четыре ведущие демократии, которые находятся на передовой борьбы за свободу. Мы знаем, как добиться цели, и готовы принять вызов", - заявил президент США Джо Байден. В кулуарах лидеры меньше заботились об обтекаемости формулировок. "Изменение баланса сил, вызванное подъемом Китая, представляет опасность", - отмечал премьер-министр Японии Есихидэ Суга.



Лимитрофы XXI века



Ища повод для атак, противники Китая активизируют провокации. В августе-сентябре к его берегам был стянут дотоле невиданный военно-морской кулак. Помимо американской и британской авианосных групп, здесь сосредоточились эскадры Австралии, Японии и Индии. Проводимые маневры больше напоминали развертывание войск для полноценного боевого удара.



Используя опыт прошлого, когда против СССР настраивались государства-лимитрофы, то есть образовавшиеся после 1917 года на территории бывшей Российской империи, новый блок также предпочитает загребать жар чужими руками. Среди таких марионеток выделяются Тайвань и Филиппины. В нарушение признанного ими самими принципа "одного Китая" США и их союзники открыто поддерживают тайваньский сепаратизм. Пробным камнем стало открытие диппредставительства острова в Литве. Об укреплении связей с Тайванем как "ведущей демократией и важнейшим партнером" говорилось на американо-австралийских переговорах.



К этим потугам присоединилась Япония. Депутаты правящей Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) провели переговоры с тайваньскими коллегами. Среди выдвинутых ими инициатив - совместные учения служб береговой охраны и установление контактов на правительственном уровне. "Японско-американский альянс сосредоточен на проблеме Корейского полуострова. Нужно расширить его географию на Тайвань", - призвал глава отдела ЛДПЯ по иностранным делам Масасиха Сато. Он добавил, что угроза безопасности острова должна рассматриваться как угроза Японии.



Это не оговорка. В массовое сознание активно внедряется мысль о якобы неизбежном нападении КНР на Тайвань. Одновременно публику готовят к вмешательству внешних сил. На вопрос парламентариев, поможет ли Лондон Тайбэю, глава британского правительства Борис Джонсон фактически дал утвердительный ответ. "Мы будем защищать международное право. Это сигнал правительству в Пекине", - заявил он. В тон ему выступил Блинкен, сообщивший, что "Вашингтон выполнит свои обязательства перед Тайванем".



С помощью внешних сил происходит милитаризация острова. В его оборонный бюджет заложены средства на закупку у США 66 истребителей F-16V, высокоточных противокорабельных ракет "Гарпун", управляемых авиабомб AGM-154, разведывательных беспилотников и т.д.



Еще одной пешкой, которую зарубежные стратеги готовы двинуть против Китая, являются Филиппины. Несколько лет страна лавировала между Пекином и Вашингтоном, но теперь вернулась в "родную гавань". МИД Филиппин приветствовал соглашение об AUKUS, заявив, что это поможет сохранить баланс сил в регионе. Министр обороны Дельфин Лорензана в ходе визита в США выступил за модернизацию договора 1951 года о взаимной обороне, чтобы "лучше реагировать на подъем Китая". В частности, в Маниле ждут поставок современных вооружений. "Приверженность США безопасности Филиппин является нерушимой, наши договорные обязательства распространяются на филиппинские суда и самолеты в Южно-Китайском море", - заверили в Пентагоне.



Другими словами, стране дан "зеленый свет" для провокаций против КНР. И они уже начались. На сессии Генассамблеи ООН президент Филиппин Родриго Дутерте предостерег Китай от пренебрежения к решению арбитражного суда в Гааге. Напомним, явно предвзятый вердикт 2016 года отверг права Пекина на Южно-Китайское море.



Но попытки создать "санитарный кордон" терпят неудачу. Глубокую обеспокоенность договором об AUKUS выразила Индонезия, отклонив запрос о визите Моррисона. Аналогичным образом поступила Малайзия. Там напомнили о Бангкокском договоре 1995 года, объявившем Юго-Восточную Азию безъядерной зоной. Принципиальную позицию заняло руководство Новой Зеландии, сообщившее, что произведенные в Австралии АПЛ не смогут пользоваться портами страны. О расширении стратегического сотрудничества шла речь во время визита главы МИД КНР Ван И во Вьетнам. Стороны договорились поддерживать мир и стабильность, работая над заключением кодекса поведения в Южно-Китайском море.



В начале статьи мы отметили сходства с двумя периодами XX века. По разным путям могут развиваться и события ближайшего будущего. Первый - это изматывание Китая локальными конфликтами и гонкой вооружений с одновременными попытками разложить страну изнутри. Второй - развязывание полномасштабной войны, чему будет предшествовать пробуждение агрессивного национализма в соседних с КНР странах. Признаки этого уже видны в Индии и Японии. В любом случае Китай и весь мир ждут тяжелые испытания.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633343280

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