Президент Кыргызстана: год на свободе и в президентском кресле, - А Ажиев

15:06 04.10.2021 Президент Кыргызстана: год на свободе

4 октября 2021 - Анвар Ажиев



Президент Кыргызстана: год на свободе



Прошел ровно год с момента освобождения Садыра Жапарова из тюрьмы. Какую работу за это время проделал глава государства и какие обещания успел исполнить?



"Кумтор" - причина падения и взлета

Одним из ключевых направлений деятельности главы государства за этот период стало возвращение Кумтора под управление Кыргызстана. Для этого была создана депутатская комиссия, установившая, что компания Centerra вела разработку рудника с нарушением всех мыслимых и немыслимых экологических норм. Был рассчитан размер нанесенного ущерба и введено внешнее управление.



Параллельно Государственный комитет национальной безопасности ведет расследование уголовных дел по коррупции, связанной с подписанием невыгодных для республики соглашений с канадцами. Фигурантами по ним проходят бывшие президенты, премьер-министры, депутаты и профильные министры. Все, кто когда-либо имел хоть какое-то отношение к Кумтору.



Президент Кыргызстана: год на свободе



Садыр Жапаров начал свою борьбу с несправедливостью, учиненной Centerra в сговоре с высокими чиновниками КР, будучи депутатом ЖК V созыва.



В 2012 году он возглавил комиссию по "Кумтору". Ее члены должны были за три месяца изучить ситуацию с разработкой рудника и в середине мая представить результаты своей работы.



На тот момент Садыр Жапаров открыто говорил о том, что "руководство компании и некоторые члены правительства продались канадским бизнесменам и пляшут под их дудку". Жапаров обвинял в продажности также специалистов Национальной академии наук, дававших экспертное заключение по экологической безопасности по "Кумтору".



20 июня 2012 года ЖК приступил к рассмотрению отчета о проделанной работе временной депутатской комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения в районе воздействия деятельности золотодобывающего рудника. Отчет о деятельности компании был написан на 800 страницах!



В ответ Алмазбек Атамбаев создал еще одну, но уже государственную комиссию, которая вынесла другое заключение в угоду руководству канадской компании, а парламент месте со спикером Асылбеком Жээнбековым поддержал именно этот вариант заключения.



Президент Кыргызстана: год на свободе



Даже после этого Садыр Жапаров не оставил попыток остановить экоцид при разработке Кумтора – не мог смириться с несправедливостью, что и стало причиной его политических гонений на долгие годы.



Сегодня президент, очевидно, по-прежнему, надеется исправить ситуацию и как-то минимизировать гибельные для природы Кыргызстана последствия работы канадских инвесторов. В связи с этим на руднике и было введено внешнее управление, ради победы в арбитраже с Centerra кыргызский президент позволил Аскару Акаеву побывать на родине, именно поэтому, недавно, выступая с видеопосланием в ООН, глава государства вновь говорил о недобросовестных инвесторах.



Несгибаемая позиция по "Кумтору" стала для Садыра Жапарова причиной многих испытаний: он вынужден был покинуть страну и несколько лет жить за границей. Когда в 2017 году он вернулся власти отдали приказ на его арест. Он был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности КР на контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" и доставлен в СИЗО учреждения .



Фото: "Спутник"

Фото: "Спутник"



Не согласные с задержанием Жапарова его сторонники устроил акцию протеста из-за такого беспредела. Всего собралось около 500 человек – их силой разгоняла милиция. Сопротивлявшиеся были задержаны и доставлены в Первомайское РОВД. Всего их 68 человек, включая сына Садыра Жапарова.



В 2018 году политика осудили на 11,5 лет лишения свободы. Жапаров отбывал свое наказание в колонии без малейшей надежды на пересмотр приговора, поскольку ни Атамбаев, ни Жээнбеков не собирались освобождать политического узника.



За три года тюрьмы Жапаров действительно пережил большие потрясения: сначала его нашли истекающим кровью после неудавшегося суицида, затем он потерял обоих родителей и старшего сына.



Президент Кыргызстана: год на свободе



Через все эти испытания президент прошел благодаря собственной воле, целеустремленности и вере в справедливость. А также благодаря бессменной поддержке жены Айгуль, которая даже в самые трудные моменты, боролась за мужа и за своих детей.



Президент Кыргызстана: год на свободе



Так что, для Садыра Жапарова кумторский вопрос принципиален. Идею возвратить рудник под контроль Кыргызстана он озвучивал в самом начале своего политического пути. Из-за Кумтора он подвергался политическим гонениям и несправедливому уголовному преследованию. Кумтор и пересмотр взаимоотношений с канадцами стали одним из основных аспектов его предвыборной программы на президентских выборах 2020 года. В каком-то смысле, именно Кумтор привел Жапарова к власти.



Дружба, проверенная временем



О феномене Садыра Жапарова, чья стремительная политическая карьера удивила многих, много писали в разных СМИ. Журналисты и аналитики искали различные объяснения успеху действующего президента Кыргызстана. Писали о том, что он руководил протестами из колонии в Молдовановке, где отбывал срок.



О том, что звание "национального лидера" он заработал еще до своего президентства, благодаря активной работе с мигрантами в России.



Кроме того, в качестве фактора, сопутствующего успеху Жапарова, нередко упоминается дружба его многолетняя дружба с Камчыбеком Ташиевым.



Президент Кыргызстана: год на свободе



В действительности, Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров являются давними соратниками. Они прошли вместе в ЖК в 2010 году под флагами партии "Ата-Журт". В 2012 году их задержали во время митинга за национализацию "Кумтора". Они являются сооснователями партии "Мекенчил", баллотировавшейся осенью прошлого года в парламент и даже прошедшей в него.



Пока Садыр Жапаров сидел в тюрьме, Камчыбек Ташиев неоднократно обращался к властям с просьбой о помиловании друга.



Дружба Жапарова и Ташиева уникальна. Ни один из отечественных политиков ни разу не демонстрировал подобной преданности дружеской связи. Более того, взаимоотношения Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, очевидно, останутся в истории КР примером классического предательства.



Президент Кыргызстана: год на свободе



Прочные дружеские узы между соратниками Жапаровым и Ташиевым сейчас проходят проверку властью. И на первый взгляд, довольно успешно.



С той поры как Садыр Жапаров стал президентом, через СМИ и социальные сети несколько раз вбрасывалась информация о том, что якобы глава государства и глава ГКНБ поссорились.



Жапарову и Ташиеву приходилось опровергать подобные слухи. Однако ясно одно, что очень многим в Кыргызстане хотелось бы увидеть их разрыв, поскольку все понимают, что это ослабит обоих политиков, которые за долгие годы дружбы сумели стать взаимной опорой.



Президент Кыргызстана: год на свободе



Неудивительно, что за тему конфликта с удовольствием хватались все противники Жапарова и Ташиева. Им очень хотелось, чтобы мнимая ссора в какой-то степени дискредитировала нынешнее руководство страны. С другой стороны это была явная попытка внести раскол. Которая, к счастью, не удалась.



Садыр Жапаров сегодня

За год со дня своего освобождения Садыр Жапаров успел сделать немало. Он сумел навести порядок на фоне политического хаоса, вызванного событиями 5 октября, когда действующий на тот момент президент исчез со всех радаров, а депутаты попрятались. Он собрал парламент и восстановил управляемость страны.



После начал действовать по плану, который озвучил в интервью "Вечерке" в первые дни после выхода из тюрьмы: провел конституционную реформу, референдум, на котором кыргызстанцы сами выбрали, какая им форма правления нужна в будущем, первые за долгие годы честные выборы.



Президент Кыргызстана: год на свободе



С пандемией республика справляется даже без локдауна, идет активная вакцинация. Государственные органы работают над программами поддержки малого и среднего бизнеса. Также благодаря Садыру Жапарову Кумтор находится в процессе возвращения под полное и безоговорочное управление Кыргызстаном, а в стране продолжаются государственные реформы.



При этом президент предпринимает значительные усилия для того, чтобы кардинальным образом перестроить политическую систему КР и обновить элиту. В конце ноября в республике пройдут парламентские выборы, участие в которых планирует принять рекордное количество партий – почти 70, а также множество кандидатов - одномандатников.



Президент Кыргызстана: год на свободе



При этом никто из них может похвастаться прямой или косвенной поддержкой президента. Это значит, что в будущей гонке кандидаты в депутаты смогут рассчитывать только на себя, на свои программы и идеологию. И, в результате, кыргызстанцы сами будут определять, кто войдет в новый парламент – олигархи или представители нового истеблишмента. Иначе говоря, Садыр Жапаров, как он сам написал в своей публикации в Facebook, дал народу возможность провести люстрацию парламента.



"Таким образом, народ своим голосованием подвергнет парламент люстрации. И я скажу тем, кто шумит, что старые возвращаются, - если вы не проголосуете за нежелательного кандидата, то он не придет. Сейчас нет такого понятия, что "попаду в десятку - стану депутатом". Это время осталось позади. Не важно, на каком вы месте в списке. Если вы занимаете 54-е место в списке и набираете наибольшее количество голосов, то станете первым", - резюмировал глава государства. Источник - Вечерний Бишкек

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