Умер генерал, спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре

16:16 04.10.2021

Ушел из жизни Алексей Александрович Шумилин

В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин.



В Вооруженных Силах с июня 1953 года. Окончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию имени А.Ф. Можайского (1959 г.). С января 1959 года на полигоне Байконур - инженер по испытаниям, начальник отделения, инженер отдела, инженер-испытатель, старший инженер-испытатель, начальник лаборатории, заместителем начальника и начальником отдела 1-го управления.



В сентябре 1975 года назначен заместителем начальника управления, а в июле 1980 года - начальником 1-го управления. С января 1989 заместитель начальника полигона по научно-исследовательской и испытательной работе. В сентябре 1992 назначен начальником 5 Государственного испытательного космодрома. С 1993 г. - член военного совета Военно-Космических Сил. После увольнения в запас (август 1997 года) работал в РКК "Энергия" им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос").



С января 1998 года по декабрь 2004 года - заместитель руководителя научно-технического центра; первый заместитель директора программ, первый заместитель руководителя научно-технического центра - директор программ по эксплуатации комплекса "Морской старт" открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация „Энергия" имени С.П. Королева". С декабря 2004 года по апрель 2007 года - первый заместитель директора программ "Морской старт". С апреля 2007 года по март 2015 года - Главный специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева"



Принимал участие более чем в 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских космических аппаратов, пилотируемых космических аппаратов, в т.ч. более чем в 100 как руководитель боевого расчета.



Внес большой вклад в создание автоматического грузового кораблей "Прогресс", в осуществление космических программ "ЭПАС", "Интеркосмос" и других, в подготовке автоматических космических аппаратов различного назначения, испытания новой ракетной техники, в организацию научно-исследовательской и военно-научной работы на полигоне. 26 сентября 1983, всего за мгновение до взрыва горящей ракеты-носителя "Союз-У", вместе с техническим руководителем по ракете А.М. Солдатенковым, выдал своевременно команду операторам (А. Мочалову и М. Шевченко) измерительного пункта "Сатурн-МС", расположенного в 20 км от стартового комплекса, на включение системы аварийного спасения (САС) ТПК "Союз Т-10-1", сохранив тем самым жизни космонавтам В.Г. Титову и Г.М. Стрекалову.



Орден Ленина (1976, 1982 года); Орден "Трудового Красного Знамени", (1978 год); Лауреат Государственной премии (1978 год); Медаль "За отвагу на пожаре" (1983 год); Герой Социалистического Труда (1987 год); Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996 год).



Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина. Вечная память!