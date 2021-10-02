Уфимка вернулась на родину после 30-летнего рабства в Туркменистане

16:22 04.10.2021

Уфимка вернулась на родину после 30-летнего рабства в Туркменистане. Возвращение заняло больше года и состоялось благодаря усилиям властей Башкирии.



31 декабря 1990 года 18-летняя уфимка Гульбина Гильванова уехала с советским паспортом в Лебапскую область Туркмении знакомиться с родителями жениха. Через год СССР перестал существовать. Сначала девушка сообщала в письмах, что у нее все хорошо, потом пропала. Родственники не дождались ответов и уверились, что ее уже нет в живых.



Однако в прошлом году сестра пропавшей - Рашида Судакова, получила в соцсетях сообщение от жительницы Туркменистана, что ее разыскивает Гульбина. Так семья узнала, что она жива, но жизнь ее не сложилась благополучно: официальный брак не состоялся, Гульбину сразу сделали бесплатной рабочей силой. Все эти годы женщина выполняла самую тяжелую и грязную работу в доме сожителя и других сельчан. "Счастливые" письма были написаны по указке. В интервью телеканалу БСТ Гильванова рассказала, что ее систематически избивали. В 2020 году с ней разговорилась одна из молодых местных жительниц, пожалела и нашла Рашиду в соцсетях.



Судакова, также через соцсети, обратилась к Главе республики, который дал поручение своей администрации оказать необходимую помощь. "Это был очень сложный кейс. Долгое время заняло бы перечисление всех препон, которые пришлось преодолеть большому количеству людей, чтобы вывезти Гульбину, - рассказал агентству "Башинформ" завотделом Управления протокола Администрации Главы Башкирии Дмитрий Тырыкин. - Бесценной оказалась помощь начальника Управления по вопросам миграции МВД по РБ Николая Старухина. Большую помощь мы получили от Посольства России в Туркменистане с оформлением документов. Сотрудник Посольства Иван Белышкин навещал Гульбину в гостинице накануне вылета, буквально проводил ее до борта самолета", - поблагодарил он коллег.



"Большой проблемой было вызволение Гульбины - страна закрытая, да еще пандемия. Работа началась летом 2020 года. Нужно оформлять официальные документы: предстояло получить паспорт лица без гражданства, загранпаспорт, визу. Кроме этого, необходимо согласие властей на выезд женщины из страны. Вывозили соотечественницу спецрейсом Посольства", - рассказал завотделом службы протокола.



Сотрудник Администрации Главы РБ говорит, что случай оказался тяжелым не только в организационном плане. За 30 лет Гульбина не только потеряла социальные связи и навыки, существенно подзабыла родные языки. Тяжелая работа и побои серьезно сломали женщину. Как доехать в город, устроиться в гостиницу, как ориентироваться в аэропорту, как общаться с другими людьми - со всем этим у Гильвановой были сложности. Как назло, ее преследовали досадные неудачи: дважды пропадала фамилия - сначала из списка пассажиров спецрейса Ашхабад - Москва, потом из списка пропускаемых в Россию в Домодедово. Каждый раз людям в Башкирии приходилось оперативно решать проблему, находить требуемые документы и справки.



И вот, когда дело по репатриации было уже на "мази", сожитель оказывал на Гульбину давление, чтобы она не смогла выехать. Ей пришлось долгое время жить у соседей и через них поддерживать связь с сестрой.



"Билеты Гульбине купили за счет республики - она приехала без копейки денег, без вещей. Руководство республики распорядилось выделить ей на первое время денежную помощь. Республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт. Живет она пока у родственницы. Мы рады, что смогли ей помочь, и очень надеемся, что ее жизнь на родине сложится хорошо", - сказал Дмитрий Тырыкин.