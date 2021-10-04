"На зарплату не проживешь". Почему из школ в Таджикистане уходят учителя? - А.Ашуров

17:50 04.10.2021

Октябрь 04, 2021

Абдулло Ашуров



С возобновлением регулярного авиасообщения с Россией, школы в Таджикистане вновь столкнулась с проблемой нехватки педагогических кадров.



Заместитель министра образования и науки Таджикистана Нурали Собирзода на прошедших на днях выборах председателя профсоюзов работников образования и науки признался, что нехватка педагогических кадров усугубляет ситуацию в отрасли. "С недавнего времени к проблемам прибавилась новая – некоторые учителя уходят с работы. И это становится большой проблемой", отметил замглавы Минобрнауки. Однако никакие цифры он называть не стал.



Пресс-секретарь Министерства образования и науки в ответ на вопрос Радио Озоди о том, сколько учителей за последний год бросили работу, заявил, что такой статистикой не владеет.



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Тем временем, по данным Управления образования Хатлонской области, за последний год около 750 учителей ушли из школ и ищут работу с более высокой зарплатой. В то же время, школы области пополнили более 1600 молодых специалистов, сказал в беседе с Радио Озоди Ашурали Олими, заведующий областным управлением образования.



В Таджикистане из-за того, что на зарплату учителя невозможно кормить семью, педагоги-мужчины работают в других местах – торгуют, строят, ездят в трудовую миграцию. 28-летний Фаррух Нозими – бывший учитель, уехал на заработки в Россию и сейчас работает на стройках. После окончания Государственного педагогического университета он несколько лет работал в школе, на заработки ездил исключительно во время летных каникул школьников.



"Так было до пандемии, - рассказывает Фаррух, - Я любил свою профессию педагога и ездил в Россию только во время летних каникул. Бросить школу не хотел, ведь недаром же я учился пять лет и получил диплом педагога. Но в прошлом году, когда в мире бушевал коронавирус, я остался без копейки в кармане. Я понял: на зарплату школьного учителя не проживешь". По словам Фарруха Нозими, работая учителем, он получал всего 1200 сомони. "Я брал в долг у знакомых и купил авиабилет в Россию. Другого выхода, кроме трудовой миграции, для того, чтобы кормить семью и расплатиться с долгами, у меня не было" - отметил наш собеседник.



Иллюстративное фото

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Маърифат Навкарова, заведующая отделом кадров Управления народного образования Хатлонской области говорит, что некоторые уходят из школы из-за возникних у них финансовых проблем.



"Сегодня учителя получают в зависимости от категории и педагогического стажа зарплату в размере от 800 до 2,5 тыс. сомони. Конечно, у молодых учителей зарплата ниже, чем у опытных педагогов, но мы предоставляет им возможность подзаработать за счет дополнительных уроков", гвоорит Навкарова.



По данным Минобрнауки Таджикистана, в стране функционируют около 4 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучаются порядка 2 миллионов учеников. В этом учебном году около 200 тыс. детей пошли в первый класс.



Таджикистан из-за слабой экономики не может предложить школьным учителям достойную зарплату. Низкая зарплата является одной из причин, по которой учителя бросают профессию и отправляются на заработки в другие страны.