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|Глава РосСбербанка Греф засветился в докладе "Pandora". Зарыл $55 лямов на "личном" офшор-счете в Сингапуре
19:22 04.10.2021
Опубликован очередной доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей - Pandora Papers.
Базирующаяся в Вашингтоне организация раскрыла выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах. Среди "засвеченных" лиц оказались и российские граждане. В частности, как следует из представленных материалов, председатель правления Сбербанка Герман Греф держал $ 55 млн и € 65 тыс. в семейном оффшоре в Сингапуре Angelus Trust. Оффшор был основан в 2011 году, позже был ликвидирован.
"Деньги должны были уйти под управления племянника Грефа - 24-летнего Оскара, но оказались на счетах компании Grand Investment Trust Кирилла Андросова, бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа", - цитирует расследование телеграмм-канал MarketOverview.
Следует отметить, что участникам публикации ничего не грозит - на основании коррупционных оффшорных докладов в России не проводятся проверки, а иногда, как отмечают эксперты, даже оказывается помощь за потенциальные репутационные потери в бизнесе.