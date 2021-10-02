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Китай заходит в Афганистан "тихой сапой", - В.Сокирко
19:54 04.10.2021

Поднебесная привезла не только гуманитарку в Кабул, но и свои военные самолеты в Баграм
Виктор Сокирко

После спешного бегства американцев и сил коалиции из Афганистана, в стране, где присутствие иностранных военных было едва ли не традиционным, образовался некий вакуум. Одни лишь талибы, которым кроме своей воинственности продемонстрировать пока особо нечего. Им нужен сильный и влиятельный союзник - не для войны, а для восстановления экономики. И таковой нашелся - в лице Китая. Впрочем, почему нашелся? Поднебесная уже давно протянула свои щупальца в сторону Кабула.

Сейчас именно Китай первым откликнулся на призыв новых властей Афганистана об оказании гуманитарной помощи - в Кабул 30 сентября прилетели самолеты с крупной партией товаров первой необходимости. В церемонии передачи "гуманитарки" приняли участие посол Китая в Афганистане Ван Юй и исполняющий обязанности министра по делам беженцев переходного правительства Афганистана Халиль ар-Рахман Хаккани.

Последний является лидер группировки "Сеть Хаккани", возглавляет службу безопасности талибов в Кабуле и является кандидатом в совет по управлению Афганистаном - далеко не последняя личность на новом и теперь уже будущем афганском политическом Олимпе. Он не просто сердечно поблагодарил Китай, но и заверил о готовности к новым контактам с Поднебесной. В Пекине с радостью откликнулись на это предложение. И не только с готовностью прислать продовольствие.

Уже 3 октября на авиабазе в Баграме, которую совсем недавно покинули американцы, были замечены военно-транспортные самолеты, совершившие несколько рейсов. Английское издание Daily Mail утверждает, что прилетевшие самолеты относятся к ВВС Китая. Отмечается, что недавно директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь заявил, что Пекин будет заинтересован в использовании этой базы после ухода войск США.

Интересен и тот факт, что на брошенной авиабазе в Баграме недавно было восстановлено электроснабжение и система диспетчерского управления, позволяющие проводить взлеты и посадки самолетов. Талибам подобное явно не по силам, не говоря уже о самостоятельном содержании и обслуживании военной базы. Так что здесь без "китайского дракона" вряд ли обошлось.

Взлетно-посадочную полосу на аэродроме близ города Баграм, протяженностью в три тысячи километров и способную принимать тяжелые транспортные самолеты, в 1976 году построили с помощью советских специалистов. В годы Афганской войны (1979−1989 гг.) это был крупнейший аэропорт в Афганистане и военно-воздушная база ВВС СССР. Здесь дислоцировался 378-й отдельный штурмовой авиационный полк на самолетах Су-25, приземлялись самолеты других типов, в том числе военно-транспортные, но без постоянного базирования. С 2006 по 2021 год база использовалась ВВС США.

Баграм находится в 47 километрах от Кабула и является из-за своего потенциала идеальным местом именно для авиационной базы. Не случайно китайцы присмотрелись к нему в первую очередь. Надо полагать, что военно-транспортные Xian-Y20 ВВС Китая теперь здесь станут частыми гостями, возможно баграмская ВПП примет и стратегические бомбардировщики Xian H-20, да и истребительная авиация может быть переброшена.

Китай решил наступить на те же грабли, что и Соединенные Штаты, которые после 20-летних усилий бесславно ушли из Афганистана, или Советский Союз, который продержался здесь 10 лет, или Великобритания, которая 4 раза пыталась ранее покорить эту страну?

Похоже, что Пекину опыт предшественников не нужен, воевать здесь они не собираются, однако амбициозных планов в отношении Афганистана у Китая более чем предостаточно. У Пекина появилась прекрасная возможность распространить свое влияние в регионе и получить стратегическое территориальное и экономическое преимущество, которое позволит перекроить геополитическую карту в его пользу.

Войдя в Афганистан "тихой сапой", Китай откроет ворота для сухопутного доступа к Ирану и Ближнему Востоку, а также сухопутный транзит к Индийскому океану через Иран и Пакистан. О чем, собственно, в Поднебесной давно мечтаю. Здесь и экономическая составляющая (значительно сократится крюк для контейнерных перевозок через спорное Южно-Китайское море), и военная, дающая возможность приблизиться к Индии с другой стороны.

Выгоды бесспорные и китайцы непременно ими воспользуются. И используют ошибки предшественников-покорителей Афганистана - не станут менять афганское общество и переделывать Афганистан по своему образу и подобию. Пекин победит там, где веками проигрывали другие.

У Китая и Афганистана есть общая граница, ее протяженность невелика, всего 76 километров, которая выходят в "Ваханский коридор" - узкая полоса в горах в Восточном Афганистане в провинции Бадахшан. Высота перевалов здесь достигает более 4800 метров и труднопроходима, однако именно здесь проходил знаменитый Великий шелковый путь (по нему хаживал еще венецианец Марко Поло) и присутствуют долины рек Памир, Пяндж и Вахан. Учитывая высокое технологичное развитие Китая и его передовые технологии, проложить здесь "тропу" в виде скоростных автомобильных и железнодорожных магистралей представляется лишь вопросом времени, а оно может оказаться весьма коротким.

Использование аэродрома в Кандагаре позволит Пекину ускорить строительство, чтобы осваивать новый шелковый путь с другой стороны. Заодно обеспечить его безопасность и наладить контакты с талибами за счет помощи, в которой они сейчас так нуждаются. Не нужно вводить военные контингенты, не нужно вступать в вооруженные конфликты. Нужно прийти и вложиться, чтобы потом без всякого боя получить желаемое.

Китай крупнейшим бизнес-инвестором Афганистана стал не сегодня, а еще во время присутствия США в Афганистане. Китайцы, к примеру, обладают правом на добычу меди в этой стране на месторождении Айнак (Пекин выиграл в 2007 году контракт на сумму 3 миллиарда долларов). И продолжает "качать" медь из Афганистана, запасы которой оцениваются в 60 миллионов тонн.

Ведут китайцы здесь и промышленную добычу нефти с перспективой развития нефтеперерабатывающих мощностей в северных провинциях Фарьяб и Сар-э-Пул. Еще в 2017 году Пекин пообещал потратить 90 миллионов долларов на проекты развития провинции Бадахшан, где и пролегает Ваханский коридор, причем часть средств пойдут на строительство медучреждений, школ и дорог. А это тоже вложение денег в конечную цель проекта.

Был заподозрен Китай и в давних связях с талибами, которые подтвердились сейчас требованиями Пекина снять международные санкции с Афганистана и призывом оказать Кабулу гуманитарную помощь. Сами же и начали ее оказывать, чем еще больше получили гарантий со стороны новой афганской власти в продвижении экономических проектов. Не стали терять время и уже получили от талибов статус "лучших союзников".

А что же Россия? Прозевала повод вернуться в Афганистан? Понятно, что не военным путем, а за счет развития сотрудничества, по китайскому, так сказать, сценарию? Еще не придя к власти, талибы поспешили задружиться с Москвой - в Россию прибыла целая делегация этого движения. Приехал "Талибан", как говорится, не с пустыми руками. Официальный представитель политофиса движения Мохамад Сохаил Шахин сразу заявил, что "Талибан" не позволит использовать территорию Афганистана для действий, направленных против России и соседних стран.

"Мы прибыли в Москву для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны", - заявил Шахин.

Вектор отношений сдвинулся? В какую сторону?

Возможен новый вариант отношений России с Афганистаном - с талибами, которые после ухода американцев взяли власть в свои руки, можно договориться. Возобновить военную помощь и, быть может, обозначить там свое военной присутствие, по крайней мере, на севере страны, чтобы создать буферную зону на границах Таджикистана и Узбекистана.

Об этом говорил и бывший посол в Афганистане Замир Кабулов: "Что касается военной помощи Афганистану - давайте дождемся, когда в Кабуле будет нормальное правительство, и с ним будем обсуждать военную помощь. Мы не навязываем своих добрых услуг, но, когда нас вежливо попросят, мы готовы это сделать".

В общем, Москва пока ждет и присматривается к ситуации. Пекин же открыто стучится в ворота Афганистана и их уже китайцам открыли. Надо полагать, что вслед за аэродромом Баграма Китай освоит и другие транспортные артерии этой страны.

Источник - svpressa.ru
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