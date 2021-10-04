Западные хозяева Украины указали президенту-комику его место, - В.Пойманов

20:05 04.10.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 04.10.2021



Зеленский в офшоре, или "Досье Пандоры"



Воскресенье 3 октября стало для Зеленского безрадостным. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) предал гласности итоги расследования под названием Pandora Papers ("досье Пандоры"), в составлении которого участвовали журналисты из 117 стран. В досье, состоящем из 11,9 млн. документов, указаны офшорные счета политиков и бизнесменов из 45 стран, включая президента Украины.



В тот же день со статьей об офшорных манипуляциях Зеленского выступила британская The Guardian. И еще состоялся показ на YouTube фильма-расследования "Офшор 95" украинского независимого агентства "Слидство.info", которое участвовало в проекте Pandora Papers и обменивалось информацией с англичанами.



Согласно этим данным, Зеленский не раскрыл свои связи с фирмой на Британских Виргинских островах и передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником. Это первый помощник президента Украины Сергей Шефир, которого называют "кошельком" Зеленского.



Зеленский во время предвыборной кампании пообещал очистить страну от влияния олигархов, за счет чего получил 73% голосов, но из "досье Пандоры" следует, что он "слишком похож на своих предшественников". Украинский президент участвует в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых являются его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу – продюсер студии "Квартал 95" Сергей Шефир, его брат сценарист Борис, гендиректор Иван Баканов и кинорежиссер Андрей Яковлев. Став президентом, Зеленский назначил Баканова главой СБУ, а Сергея Шефира – первым помощником. Все по-свойски.



Перед президентскими выборами Зеленский часть своих активов задекларировал, включая зарегистрированную в Белизе офшорную компанию Film Heritage, которым он владел вместе с женой Еленой. Однако он не указал, что Film Heritage имела 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra, которой принадлежала зарегистрированная на Британских Виргинских островах никому не известная компания Maltex Multicapital Corp. Зеленский, братья Шефиры и Яковлев владели по 25% ее акций.



В марте 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах, Зеленский передал четверть пакета акций Maltex Сергею Шефиру. Через шесть недель после победы Зеленского юрист группы "Квартал 95" подписал документ, согласно которого Maltex должна была продолжать выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского. В "досье Пандоры" нет сведений, выплачивались ли когда-либо дивиденды и в каких размерах, но Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих фильмы, а это едва ли не основная статья доходов "Квартала 95".



Британское издание, ссылаясь на файлы в досье, указало, что Зеленский и его деловые партнеры использовали офшорные компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. Их активы разнообразны. Шефир, например, владеет квартирой с тремя спальнями в особняке в Риджентс-парке, которую купил в 2016 году за 1,575 млн. фунтов стерлингов. Еще одну квартиру за 2,2 млн. он приобрел на соседней Бейкер-стрит – напротив музея Шерлока Холмса.



"Слидство.info" в своем фильме подтвердило данные The Guardian и еще указало на финансовую связь "кварталовцев" с Коломойским. По данным украинских журналистов, офшоры Коломойского через кипрский филиал "ПриватБанка" могли перечислить офшорным компаниям, принадлежащим людям из окружения Зеленского, более $40 млн. Часть денег пошла на покупку элитной недвижимости в Лондоне.



В фильме указывается, что "Квартал 95" создает свои продукты на Украине, но расчеты идут через иностранные счета, а это уклонение от уплаты налогов. Согласно документам из "досье Пандоры", компания Коломойского по крайней мере один раз в 2012 году заплатила более $1 млн. офшорной фирме Зеленского и его друзей за проект "Рассмеши комика".



Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что "офшорные компании – это плохо, вне зависимости от того, президент ими владеет или кто-то другой, потому что это способ уклонения от налогов и легализация грязных денег".



Чем грозит скандал президенту Украины? По словам депутата Олега Волошина, пользование офшорами "для публичных персон, кричащих о социальной справедливости и борьбе с олигархами, это совершенно аморально".



Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что зарубежные партнеры уже не рассматривают Зеленского как "долгоиграющую политическую фигуру".



Политолог Константин Бондаренко утверждает, что раскрытие офшорных делишек президента – это "попытка подтолкнуть Зеленского к войне с олигархами" в интересах Запада. Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Зеленский "будет имитировать борьбу с олигархами, но они ему нужны как опора и поддержка перед Западом, который с ним не считается".



Обращает на себя внимание тот факт, что атака на Зеленского носит скоординированный характер. Уши торчат не столько из Лондона, сколько из Вашингтона. Одним из доноров Международного консорциума журналистов-расследователей является фонд Сороса "Открытое общество"***. Сорос давно лоббирует интересы Демократической партии США.



История с офшорами Зеленского один в один напоминает скандал с Порошенко 2016 года. Вышеупомянутый Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование Paradise Paper ("Райские бумаги"), в котором среди владельцев офшорных компаний числился и тогдашний президент Порошенко, который в результате потерял западную поддержку и с треском проиграл президентские выборы.



Запад всегда прибегает к хорошо отработанным схемам. Черная метка Зеленскому – это предупреждение: о втором президентском сроке надо забыть и задуматься о своем ближайшем будущем. Западные хозяева Украины указали президенту-юмористу его место.