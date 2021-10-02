В Киргизии прошла 1-я научная конференция про "Октябрьскую революцию" 2020 года

20:44 04.10.2021

В Академии наук прошла конференция, посвященная октябрьским событиям 2020 года

В Национальной академии наук 4 октября состоялась научно-практическая конференция на тему "Октябрь 2020 года: предпосылки и факторы", посвященная октябрьским событиям 2020 года.



Как сообщила пресс-служба НАН КР, в конференции приняли участие арезидент Академии наук, академик М.Джуматаев, государственный секретарь Ч.Абыкеев, советник президента, член-корреспондент Б.Борубашов, заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации президента Г.Байтерек, заместитель министра образования и науки А.Абдраева, председатель Национальной аттестационной комиссии Б.Тыналиева, действительные члены НАН КР, ученые, общественные и государственные деятели, аспиранты НАН КР и другие.



В ходе конференции были заслушаны и обсуждены доклады на следующие темы: политика правовые предпосылки октябрьских событий, о новых тенденциях в государственной политике, к годовщине октябрьских событий (смысл, перспективы), сущность президентской власти в постоктябрьском Кыргызстане, закономерность и противоречия досрочной смены власти (из опыта Кыргызстана), перспектива развития национальной экономики Кыргызстана в условиях интеграции мирохозяйственной системы.

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