Аркадаг прилетел с госвизитом в Ташкент (видео)

20:50 04.10.2021

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В аэропорту его встретил глава государства Шавкат Мирзиеев.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 октября прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.



В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиеев.



Гурбангулы Бердымухамедов посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.







Переговоры на высшем уровне состоятся завтра, 5 октября, в резиденции Куксарой.



Напомним, в повестку визита включены вопросы расширения и укрепления узбекско-туркменского стратегического партнерства.



По итогам переговоров предусматривается подписание крупного пакета документов и контрактов.