Аркадаг прилетел с госвизитом в Ташкент (видео)

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20:50 04.10.2021
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В аэропорту его встретил глава государства Шавкат Мирзиеев.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 октября прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиеев.
Гурбангулы Бердымухамедов посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
Переговоры на высшем уровне состоятся завтра, 5 октября, в резиденции Куксарой.
Напомним, в повестку визита включены вопросы расширения и укрепления узбекско-туркменского стратегического партнерства.
По итогам переговоров предусматривается подписание крупного пакета документов и контрактов.