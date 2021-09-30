Гибридные угрозы в регионе ЦА и как их купировать, - А.Бартош

00:33 05.10.2021 "Небесный тихоход" для гибридной войны



Каких самолетов не хватает российским ВВС



Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.



Серия совместных учений России и государств ОДКБ показала готовность союзников совместно противодействовать исходящим из Афганистана угрозам.

В таджикской столице Душанбе 16 сентября прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Одной из тем переговоров стала деятельность, связанная с ситуацией в Афганистане.



По итогам встречи подписано 14 документов. Среди них – план оснащения совместных сил быстрого реагирования современным вооружением и решение о составе воинских контингентов и формировании сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сказал в этой связи, что государства-члены согласились разместить вооруженные силы вдоль границы Таджикистана с Афганистаном для предотвращения угрозы терроризма, а также для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграцией.



Генсек ОДКБ подчеркнул, что если ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшится, то "государства-члены предоставят Таджикистану необходимую помощь". И добавил, что страна, имеющая общую границу с Афганистаном протяженностью 1300 км, может подвергнуться различным угрозам со стороны своего соседа после захвата власти талибами.



Гибридные угрозы в регионе



В свете нестабильной обстановки в Афганистане источниками гибридных угроз национальной и международной безопасности в Центральной Азии остаются:



– деятельность экстремистских организаций, направленная на дестабилизацию внутренней обстановки в странах региона, России и Китае;



– создание и деятельность независимых вооруженных формирований;



– распространение и транспортировка наркотиков, рост влияния наркомафии;



– незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;



– социально-политическая нестабильность в странах региона;



– наличие вблизи границ очагов военных конфликтов;



– распространение влияния международных террористических организаций на государства Средней Азии, Россию и Китай;



– усиление позиций религиозного экстремизма.



Немаловажным фактором нестабильности являются попытки США добиться согласия руководства некоторых государств региона на создание на их территориях лагерей для афганских беженцев. Такие лагеря превратятся в рассадники терроризма, центры контрабанды наркотиков и оружия. Сохраняется и опасность неконтролируемой миграции из Афганистана.



Дополнительную угрозу создают развернутые в некоторых государствах ОДКБ американские биолаборатории, несущие угрозу жизни и здоровью граждан Центральной Азии, Закавказья и соседних государств. С учетом этого на саммите ОДКБ подписано соглашение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Документ подписан "исходя из необходимости создания практических условий для консолидации усилий уполномоченных органов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обеспечения биобезопасности". В этом контексте хотелось бы надеяться, что из Казахстана и Армении уберут американские биолаборатории.



Фактически весь Центрально-Азиатский регион превращается в "серую зону", служащую плацдармом гибридной агрессии против России, Китая и ряда других стран.



Ответы на гибридные угрозы ищут как через национальные структуры обеспечения безопасности, так и через военно-политический блок ОДКБ. В его рамках в 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), развернут антитеррористический центр в Бишкеке.



Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не является военно-политическим блоком. Однако исходя из ее уставных целей и задач "совместного обеспечения и поддержания мира, безопасности и стабильности", ШОС учредила Региональную антитеррористическую структуру (РАТС) в Ташкенте.



Для противостояния угрозам необходимо оснащение Коллективных сил оперативного реагирования и сил специального назначения современным оружием и военной техникой. С учетом протяженности границ, труднопроходимой местности, вероятным использованием противником тактики партизанской войны, просачивания отдельных групп террористов и нелегальной миграции важная роль должна отводиться воздушному компоненту. Пока в этих целях планируется использовать вертолеты и беспилотные летательные аппараты в разведывательном и ударном вариантах.



Еще недавно военные эксперты говорили о возможном применении в Афганистане дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в качестве "длинной руки" для нанесения ударов по избранным целям в случае попыток проникновения противника в страны Центральной Азии. Американцы в течение 20 лет использовали для этих целей в Афганистане стратегическую авиацию, но решение оказалось дорогостоящим и не принесло заметных успехов.



Вьетнам: в бой идут одни старики



Непригодность современных скоростных самолетов для решения задач антипартизанской войны стала очевидной для Пентагона в ходе первых же операций во Вьетнаме. В связи с этим в 1964 году во Вьетнам были посланы "воздушные коммандос", оснащенные изношенными самолетами времен войны в Корее – поршневыми бомбардировщиками В-26 Invader, переделанными в ударные самолеты, поршневыми учебными "спарками" Т-28 Trojan и транспортными C-47, запущенными в производство еще до Второй мировой. С хранения были получены и пущены в дело "Скайрейдеры" – ими оснастили все авиаэскадрильи, работавшие по "тропе Хо Ши Мина" и задействованные в спецоперациях. Эти же самолеты привлекались для эскортирования спасательных вертолетов.



"Скайрейдеры", по отзывам летавших на них пилотов и видевших их "в деле" военнослужащих наземных войск, оказались очень успешными в роли именно противоповстанческих самолетов. Они соответствовали тому, чего от них ждали: могли аккуратно и точно целиться, летали достаточно медленно, чтобы пилоты могли отличить свои войска от противника под деревьями, несли многочисленное и разнообразное оружие. Но и сбивали их тоже немало.



Казалось бы, успехи операций "старичков" должны были заставить руководство ВВС одуматься. Но нет – по-прежнему долгое время делалась ставка на скоростные высокотехнологичные и дорогие истребители-бомбардировщики. Чуть позже стало полностью очевидно, что эти самолеты катастрофически непригодны для выполнения задач по непосредственной поддержке войск. По массе причин, среди которых и слишком высокая скорость сваливания, и плохой обзор из кабины, и иногда недостаточное количество пилонов для подвески оружия.



С учетом печального для Пентагона опыта войны во Вьетнаме при создании вооруженных сил Афганистана США оснащали ВВС этой страны боевыми вертолетами и легкими штурмовиками с турбовинтовыми двигателями. Ставка была сделана на дешевые и готовые к применению в любой момент легкие штурмовики, оптимизированные под борьбу с нерегулярными формированиями со слабым вооружением. По мнению американских специалистов, именно такие штурмовики сочетали возможность точного применения оружия и способность длительное время находиться в воздухе на малой высоте.



Легкие штурмовики в Афганистане



После беспорядочного бегства США в "наследство" талибам досталось определенное количество боевых машин, включая легкие штурмовики. Пока точное сочетание типов самолетов окончательно не установлено, но по некоторым оценкам, талибам достались 211 бортов военной авиации, в том числе 23 легких штурмовика Super Tucano , а также "Cessna-Караван" 208B и разведывательные легкие транспортные самолеты Pilatus PC-12. А кроме того – вертолеты Ми-17 и 45 вертолетов Black Hawk.



Из этого арсенала, пожалуй, наиболее совершенным является A-29 Super Tucano, турбовинтовой штурмовик, построенный бразильским производителем Embraer и модифицированный американской оборонной фирмой Sierra Nevada, которая оснастила самолет датчиками и вооружением американского производства.



A-29 оптимизирован для противоповстанческих операций, когда самолет должен лететь медленно и низко для поражения целей на земле. Кабина самолета защищена кевларовой броней, а управлять им могут относительно неопытные пилоты. Вооружение стрелково-пушечное, ракеты, а также бомбы – свободнопадающие и корректируемые. В настоящее время более 150 штурмовиков "Супер Тукано", состоящие на вооружении ВВС ряда стран мира, налетали 130 тыс. часов, в том числе 18 тыс. в боевых вылетах.



В США в качестве самолетов, которые могут стать платформой для нового штурмовика, рассматриваются A-29 Super Tucano (экспортная версия Embraer EMB-314 Super Tucano) и AT-6 Texan II. Легкие штурмовики разрабатываются также в ЮАР и Швейцарии.



Самолеты для гибридной войны



С учетом опыта ведения противопартизанской войны, предполагаемой тактики просачивания террористов из Афганистана на сопредельные территории государств Центральной Азии, особенностей горной местности в регионе силам ОДКБ могут потребоваться недорогие, относительно тихоходные и способные нести различные типы оружия многоцелевые турбовинтовые самолеты.



Пока, к сожалению, в России и других странах ОДКБ таких машин нет, а их разработка и производство займут не один год. В этом контексте следует обратить внимание на незаслуженно преданный забвению многоцелевой турбовинтовой моноплан "Грач" Т-101, разработанный в конце 1980-х на МАПО "МиГ" под руководством главного конструктора Е.П. Грунина и планировавшийся на замену Ан-2. Только РСФСР планировала заказать 1200 таких машин. Проявляли интерес Китай и многие другие страны.



Возможности самолета позволяют использовать его для контроля границ, что в свое время привлекло внимание директора ФПС РФ генерала армии И.И. Николаева, который летал на этом самолете и планировал его приобретение для пограничников. Самолет может использоваться в разведывательном, ударном (со стрелково-пушечным вооружением, ракетами различных классов, бомбами) и военно-транспортном вариантах (перевозка девяти человек) для борьбы с БЛА. А также для ВДВ, ДОСААФ, на гражданских авиалиниях, в авиалесоохране и сельхозавиации, для контроля газопроводов, ЛЭП и т.п. На моноплане могут быть установлены два двигателя, что сделает возможным его использование при полетах над морем.



Самолет хорошо показал себя при эксплуатации в условиях Арктики (на фото самолет "Грач" Т-101 на Крайнем Севере). Стоимость одного часа полета "Грача" в несколько раз ниже, чем у вертолета.



Самолеты размерности "Грача" безусловно представляют интерес для России и стран ОДКБ в качестве разведывательного, ударного и транспортного средства. А использование сохранившихся заделов позволит в приемлемые сроки наладить промышленное производство и принять их на вооружение. В среднесрочной перспективе необходима разработка легкого турбовинтового штурмовика, поскольку в военных конфликтах перспективы у турбовинтовых штурмовиков самые высокие. Причем продиктовано это именно боевым опытом и спросом на международном рынке вооружений.



В течение долгого времени российская авиация общего назначения (АОН, малая авиация) является предметом дискуссий различного уровня. Однако практический результат пока незначителен. Обострение обстановки на южных и западных границах стран ОДКБ, в Закавказье и в Арктике требует перейти от слов к делу.



Партнером в деле разработки и производства самолетов, предназначенных для действий в серых зонах – театрах гибридной войны, может стать Китай, который проявляет заинтересованность в консолидации усилий в Центральной Азии. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Душанбе с коллегами из России и Пакистана, а также с представителями Ирана и Афганистана выдвинул ряд предложений по координации и сотрудничеству четырех стран, включая содействие формированию совместных сил для помощи Афганистану, предотвращение рисков для безопасности.



30.09.21 Источник - ng.ru

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