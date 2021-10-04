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Ашхабад и Ташкент уходят от конфликта с Кабулом, - В.Панфилова
00:53 05.10.2021

Резкость Душанбе может дестабилизировать ситуацию в регионе
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президенты Мирзиеев и Бердымухамедов нашли общий подход к афганскому вопросу.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 октября прибыл с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. На переговорах с коллегой Шавкатом Мирзиеевым кроме вопросов расширения двустороннего сотрудничества он согласует позицию по ситуации в Афганистане. От стабильности в этой стране зависит судьба региональных проектов, а также мир и спокойствие в Центральной Азии. Ашхабад, как и Ташкент, намерен активно сотрудничать с Кабулом, не дожидаясь создания инклюзивного правительства в отличие от Душанбе, который настаивает именно на этом и не признает нынешнее кабульское правительство.

Ташкент и Ашхабад намерены довести объем товарооборота до 1 млрд долл. при нынешних 527 млн долл. и создать зону приграничной торговли. Детали соглашения будут обсуждаться на переговорах президентов.

Нынешняя встреча символична – Мирзиеев после победы на выборах в 2016 году первый зарубежный визит в марте 2017 года совершил именно в Туркменистан. В канун завершения первого президентского срока Мирзиеева в Ташкент прибыл Бердымухамедов.

Одновременно с визитом состоится экономический бизнес-форум представителей деловых кругов двух стран. Будут подписаны договоры в аграрном секторе и химической промышленности. Как сообщил портал "Хроника Туркменистана", предварительное согласие на закупку сельхозпродукции и химикатов туркменский лидер уже дал. Согласно данным Госкомстата Узбекистана на 2020 год, Туркменистан вошел в десятку партнеров Узбекистана по объему и темпам роста в экспорте.

Особое место в переговорах будет отведено афганской проблеме. Афганистан для Узбекистана и Туркменистана не только транзитная страна, которая обеспечивает выход к морским портам, но и объемный рынок для поставки электроэнергии, горюче-смазочных материалов, продуктов и товаров первой необходимости. У Ташкента и Ашхабада схожие взгляды на урегулирование афганского кризиса. В частности, президент Шавкат Мирзиеев неоднократно выступал против изоляции Афганистана, и Узбекистан одним из первых стал оказывать бедствующему народу гуманитарную помощь в виде нефтепродуктов, электроэнергии и продовольствия. Гуманитарную помощь Афганистану оказывает и Туркменистан. Строит школы и больницы в сельской местности и занимается подготовкой афганских кадров. "Хочу отметить, что на днях принято решение о направлении очередного гуманитарного груза в знак дружбы и добрососедства. Все это, естественно, финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов", – сказал Бердымухамедов в интервью ТАСС. Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов тесно сотрудничать с новым афганским правительством, сформированным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Он выразил надежду на то, что транзит власти в Афганистане "будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога". При этом Бердымухамедов отметил, что власти Туркменистана намерены содействовать нормализации ситуации в этой стране ради "укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений". Президент подчеркнул, что Ашхабад, опираясь на свой "позитивный нейтральный статус", будет вести "исключительно миролюбивую внешнюю политику" без вмешательства во внутренние дела других государств.

Это заявление особенно важно на фоне отношения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который отказался признать правительство "Талибана", обвинив движение в нарушении прав человека. Рахмон настаивает на создании в Афганистане инклюзивного правительства с участием всех нацменьшинств, в том числе таджиков, которых, по данным Душанбе, 46% от общего числа жителей.

На минувшей неделе Рахмон посетил Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) и провел у самой границы с Афганистаном военные парады. Руководство талибов расценило действия и заявления Рахмона как вмешательство во внутренние дела Афганистана.

Обменявшись "любезностями", Кабул и Душанбе стянули свои войска к границе. Представитель "Талибана" Инамулла Самангани раскритиковал президента Рахмона… за недостаток демократии в стране: "Он президент уже 27 лет, будет им еще 6 лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране до выборов допущены пять партий, все – проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане".

Рахмон, в свою очередь, заявил, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться. По его словам, правительство Таджикистана предпринимает все необходимые меры для усиления охраны государственной границы, которая "служит буферной зоной для государств – участников СНГ и Евросоюза". "Охраняя границы Таджикистана, наши пограничники также защищают безопасность других стран и регионов мира от угроз и вызовов, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия, наркотиков..." – сказал Рахмон в ходе поездки в ГБАО. Он призвал жителей Горного Бадахшана "быть готовыми защищать независимость и свободу, мир и национальное единство, защищать интересы государства".

Все это не осталось не замеченным в Москве и Ташкенте. "Мы с озабоченностью наблюдаем рост напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимных резких заявлений лидеров двух стран. Появляются сообщения о развертывании вооруженных сил обеих сторон к общей границе. По информации талибов, только в приграничной северной провинции Тахар дислоцированы десятки тысяч подразделений спецназа", – сказал накануне официальный представитель МИД РФ Алексей Зайцев. Москва призывает Душанбе и Кабул "искать взаимоприемлемые решения" для деэскалации нынешней ситуации. Ташкент публично не высказывался на сей счет, но, как считают эксперты, президенты Бердымухамедов и Мирзиеев непременно затронут этот вопрос, поскольку он касается стабильности всей Центральной Азии. Если конфликт начнется на таджикско-афганской границе, то в него постепенно втянутся все страны региона и Россия.

4.10.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633384380
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