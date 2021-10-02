"Прекращение строптивой": Остановка транзита газа вскоре поделит Украину на ноль

01:00 05.10.2021

Без российских углеводородов "незалежную" поджидает печальная участь Речи Посполитой



Андрей Захарченко

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Алексей Анпилогов



После того, как с начала новых газовых суток 1 октября 2021 года был остановлен транзит природного газа по территории Украины в Венгрии из-за новых договоренностей последней с "Газпромом", представители газотранспортной системы Украины констатировали, что страна больше не сможет покупать газ "по виртуальному реверсу" в этой ветке. При этом они подчеркнули, что в результате не только у самой Венгрии, но и вообще у Евросоюза могут возникнуть из-за этого некие серьезные проблемы.



Уже утром в понедельник, 4 октября, в прессе начали появляться сообщения о том, что поставки российского природного газа через "незалежную" в Венгрию возобновлены. В качестве первоисточника этой информации указывался венгерский оператор ГТС FGSZ, который, в частности, сообщал, что 2 октября через украинскую приграничную газоизмерительную станцию "Берегово" было поставлено 2,31 млн кубометров газа, а 3 октября непрерывные поставки были продолжены.



Украинская сторона, впрочем, практически сразу же опровергла эти заявления. По крайней мере, именно об этом заявил в соцсетях глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.



"Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ (подземных хранилищах газа - прим. ред.)", - написал он.



"СП" попыталась выяснить, где же истина в этой мутной истории, и чем она в конечном итоге закончится.



Забегая вперед, можно отметить, что вероятный сценарий развития событий, действительно, выглядит довольно апокалиптично.



Например, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях предрек печальное будущее украинской газотранспортной системы.



Он отметил, что вся европейская поддержка Киева остается только на словах, поскольку на деле балканские страны и Австрия получают газ в обход Украины через "Южный поток", а недавно к ним присоединилась Венгрия.



"К ним скоро присоединятся и другие страны. Украинскую ГТС ждет печальное будущее", - отметил он. Но это, похоже, только первые зарницы грядущей грозы.



- Давайте сначала освежим в памяти, что согласно информации самого "Газпрома" ежегодный объем поставок нашего газа в Венгрию составляет около 8,8 млрд кубометров, и до недавнего времени наибольшая часть этого ресурса шла через Украину, - напомнил политолог Алексей Анпилогов. - Согласно диверсификации этого потока в рамках нового контракта, по "Турецкому потоку" Венгрия будет получать где-то 4,5 млрд кубов из этого объема. Все остальное, примерно 3−4 млрд кубометров, Венгрия по-прежнему будет получать по старой схеме. Это экономически все еще выгодно для нее, как, скажем, и для Словакии.



"СП": - А как же заявления украинских газовиков о том, что та прокачка, которая сейчас идет на венгерской границе - это газ европейских трейдеров?



- Я допускаю, что они что-то там могли хранить в украинских подземных хранилищах. Но, как мне думается, дело заключается в том, что нынешний киевский режим ни при каких условиях не признается, что это российский газ. Он будет числиться каким угодно - европейским, словацким, польским и так далее, но эта бумажная бухгалтерия сути не изменит. В подземных хранилищах "незалежной" лежит именно российский газ, хоть и формально принадлежащий всяким мальтийским, люксембургским, а также прочим "великим газовым поставщикам" вроде островов Джерси. Тот факт, что его сейчас поднимают, просто означает начало "высокого сезона" потребления.



"СП": - То есть Украине все-таки удается пока сохранить свой интерес в транзите газа в Европу?



- Тот объем, который сохранила за собой ГТСУ, означает сокращение коррупционных и непрозрачных схем по реверсу газа, которые кормили правящие украинские элиты, Коломойского, Ахмедова и прочих олигархов, борьба Киева с которыми закончилась по факту на посадке Медведчука.



Учитывая, что в любой газотранспортной системе имеются так называемые неснижаемые расходы, обеспечивающие ее принципиальную жизнеспособность, похудение одного из важнейших для Украины "венгерского транзита" фактически на 50% означает, что "незалежная" очень близко подошла к этому критическому пределу. И если еще принять во внимание тот факт, что сама по себе газотранспортная система Украины очень старая, и показатели качества у нее соответствующие, то нужно понимать - "украинский трафик", образно выражаясь, превратился в чемодан не просто без ручки, а еще и смазанный солидолом, так что нести его крайне неудобно уже никому.



"СП": - Так легче, наверное, бросить его уже?



- Россия и "Газпром" за этот чемодан уже не отвечают. Евросоюзу Украина сама по себе тоже, собственно, не нужна вообще. Европе интересна там лишь дешевая рабсила да ресурсы, которые можно оттуда вывезти.



Но с этим в "незалежной" тоже проблемы. Там убийственная просто ситуация с транзитным нефтепроводом, откуда киевский режим полностью выкачал всю нефть, даже техническую. И эти 6 миллионов тонн "черного золота" заливать туда некому. Там абсолютная катастрофа с железнодорожным сообщением, у Киева нет вагонов для транспортировки даже собственного зерна, не говоря уже о каких-то транзитных грузах, которые переключены на другие схемы везде, где только можно, невзирая на размеры затрат.



Я не удивлюсь, если киевский режим, пережив жесткую моральную ломку, вскоре начнет у нас клянчить электроэнергию. Но это все, по моему глубокому убеждению, только первые цветочки того, что мы вскоре можем на Украине увидеть.



"СП": - Что же это может быть?



- Я сильно подозреваю, что будущее современной Украины весьма печально. Есть основания полагать, что ее территория продолжит и дальше сжиматься, не ограничившись Крымом и Донбассом. Давайте вспомним, как в XIX веке в конечном итоге поделили фактически на ноль несостоявшуюся Речь Посполитую, в результате чего границы Германской, Австро-Венгерской и Российской империй сошлись в одной точке. И только формирование национальной польской политики, в корне отличающейся по своей сути от фантомно-болезненной Речи Посполитой, позволило современной Польше родиться заново.



Примерно то же самое, с моей точки зрения, рано или поздно произойдет и с нынешней Украиной, потому что такая "черная дыра" в середине Европы исторически долго существовать не может. Поделят ее, на мой взгляд, те, кто сможет хоть что-то предложить в плане заботы местному населению. Так что весь вопрос тут, я считаю, не в том, что Украину разделят, а в том, в какой форме это будет происходить. Хотелось бы, конечно, чтобы при этом обошлось без какой-либо войны и вообще кровопролития.



"СП": - То есть как самостоятельное государство Украина, выходит, уже не способна существовать после такого подрыва экономической основы своего суверенитета?



- Ну, почему же. Может. Но для этого, как мне кажется, она должна пройти через какую-то национальную катастрофу, сравнимую по своим масштабам с польской. Пока официальный Киев не перестанет бредить какими-то совершенно безумными прожектами о "Великой Украине", не перестанет грезить всякими "присоединениями Кубани", это, увы, невозможно. Национальной идеи у страны, к сожалению, сейчас попросту нет.