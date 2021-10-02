В Узбекистане призвали отказаться от русского языка

01:40 05.10.2021

В общественных местах и на транспорте развесили соответствующие таблички



Александр КОЦ



Не "пожалуйста", а "iltimos", не "магазин", а "dо’con", не "касса", а "ga’zna". Власти узбекского 150-тысячного города Чирчика в Ташкентской области решили довести до логического завершения кампанию по замене всех топонимов и указателей в стране с русских на узбекские. В рамках челленджа в поддержку государственного языка, организованного управлением духовности мэрии, по городу развесили таблички с правильными словами и наименованиями – они выделены зеленой галочкой. А напротив русских слов стоит красный крестик.



На фоне участившихся скандалов с притеснениями русскоязычного населения в стране, инициатива выглядит как очередной русофобский выпад. Можно, конечно, апеллировать к закону Узбекистана "О государственном языке", по которому граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. И никто не вправе регламентировать употребление языков в быту.



Власти узбекского 150-тысячного города Чирчика в Ташкентской области решили довести до логического завершения кампанию по замене всех топонимов и указателей в стране с русских на узбекские.



Но зачем нужен русский, если даже в Москве уже все на узбекском. Не так давно столичные власти в непосредственной близости от миграционных центрах развесили указатели на таджикском и узбекском языках. Речь, конечно, идет не о заботе о туристах из Средней Азии. Таким образом чиновники решили помочь ориентироваться в пространстве многочисленным мигрантам, прибывающим в нашу страну.



На фоне участившихся скандалов с притеснениями русскоязычного населения в стране, инициатива выглядит как очередной русофобский выпад.



Хотя по правилам получения разрешения на трудовую деятельность, они обязаны владеть русским языком. И даже сдавать экзамен по великому и могучему. И на этом фоне МВД Узбекистана уверяет, что информация о межнациональной напряженности распространяется "отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами". Так вы бы в управление духовности мэрии Чирчика заглянули на досуге. Вот где деструктивные активисты.