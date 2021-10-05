Пряники и шишки Эрдогана. Восточная хитрость тоже имеет цену, - Д.Седов

08:53 05.10.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 05.10.2021 |

Восток – дело тонкое, но на всякого мудреца довольно простоты



Восток дело – тонкое, и Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, полагал, что в треугольнике Турция – США – Россия он и есть настоящий Восток, а две другие стороны с ним в тонкости не сравнятся. Судя по результатам визита в Москву, именно такие думы царили в голове турецкого лидера. А как же иначе? Ведь следуя традициям мировой дипломатии, за три дня до визита Россия остановила военные операции в Сирии. Этикет все же! Турецкая армия и ее приспешники в Идлибе получили передышку.



И Эродоган решил, что настал момент ковать железо, не отходя от кассы. Нужно задобрить упрямого русского клиента. В соответствии с традициями Востока в ход пошли приношения. В виде намерений дополнительно купить системы ПВО С-400, построить новые АЭС, начать сотрудничество в космосе и множество других важных и приятных вещей.



А что требуется от задобренного русского клиента? В первую очередь требуется одернуть сирийского президента Башара Асада, который рвется в "зону деэскалации" в Идлибе. Требуется объяснить ему, что террористы и Сирийская свободная армия вовсе не прикрываются там турецкими наблюдательными постами. Турецкая армия только патрулирует дороги.



И очень хочется, чтобы Москва не замечала, как Турция громит курдов в захваченных ею сирийских провинциях.



В России с удовольствием восприняли перспективы расширения сотрудничества с Турцией. Отчего нет? Всем на пользу. А вот насчет Сирии ничего не обещали. Больше того, не поняв восточной хитрости, потребовали прекратить войну против курдов. Соответственно, тогда и турецкая армия в Сирии по большому счету не нужна. Сирия с террористами сама справится.



Самолет Эрдогана еще не успел взлететь из Сочи, как стало ясно, что турецкий президент пролетел мимо кассы. Как раз в это время начались удары российских ВКС по позициям террористов, которые по-восточному умело перемешаны с позициями турецких наймитов. А чтобы ни у кого не возникало сомнений в реальном исходе встречи, было произведено 40 воздушных атак с десятками убитых боевиков в регионе Хама – Алеппо – Ракка.



Одновременно сирийская армия обрушила на джихадистов удары систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Торнадо", которые нанесли серьезный ущерб позициям протурецких сил. Все это стало похоже на артподготовку сирийской армии перед решительным наступлением на позиции террористов в Идлибе.



Понятное дело, турецкие войска в оккупированных районах приведены в полную боеготовность, им подвезены новые тяжелые артиллерийские системы. Весьма оригинально выглядит заявление Эрдогана о том, что в Сочи достигнуто укрепление "режима деэскалации" в Идлибе, после чего он дал приказ дополнительно усиливать войсками вероятные направления ударов сирийской армии.



Однако в тылу у него ненавистные курды, а американцы приняли решение поставлять курдам бронетехнику, в том числе бронетранспортеры "Брэдли". Хорошо, что не танки. К тому же палата представителей конгресса в дополнительном решении по военному бюджету выделила курдам военную помощь на 177 млн. долларов на 2022 год. В статье перечислены конкретные пункты: денежное содержание, обучение, строительные материалы и оборудование, стрелковое оружие, пушки, ракеты, а также ремонтные мощности.



Это цена очередной восточной хитрости Эрдогана, когда он пытался вызвать в Вашингтоне и Брюсселе ревность сближением с Россией. Вызвал и получил неожиданную ответку. Теперь боеспособные курдские части еще больше активизируются.



Стамбул тут же возмутился и напомнил, что всего Вашингтон вложил в курдов за последние пять лет более 2 млрд. долларов. Верить этой турецкой арифметике сложно, уж очень тонкое дело этот Восток. Однако то, что США не позволят Стамбулу стереть курдские районы с лица земли, похоже на правду. Вашингтон понимает, что курды – серьезный рычаг влияния на турецкого хитреца не только в период военных действий, но и на будущее.



Тогда спрашивается, зачем вообще Эрдоган все это затевал? Что это даст Турции, кроме потерянных жизней, новых расходов и ненависти к туркам?



И не появился ли однажды в небе над Сирией призрак подло сбитого турками российского СУ-24 как знак того, что зло всегда наказуемо? Или Эрдоган полагал, что его восточная хитрость безвозвратно сотрет эту историю из летописи войны? Похоже, это не так. За все надо платить.