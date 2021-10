Раиси vs Алиев: "Азербайджан "поднял лапки" вверх перед Ираном", - "СП"

08:59 05.10.2021

Раиси vs Алиев: "Азербайджан „поднял лапки" вверх перед Ираном"

Тегеран утверждает, что Баку вынужден был сказать "нет" Тель-Авиву и Вашингтону в их "настоятельных просьбах"

Александр Ситников 5.10.21



2 октября начальник Управления военной разведки Израиля (одной из трех ключевых спецслужб еврейского государства - АМАН) генерал-майор Тамир Хайман сделал весьма любопытное заявление: "Иран не движется в сторону прорыва с разработками ядерного оружия, а перспектива его получения может быть далеким будущим". По его словам, "ни в разработке вооружений, ни в финансовой сфере, ни в каком-либо другом секторе… даже с момента, когда у них (иранцев) будет (технологический) прорыв, предстоит пройти длинную дорогу до ядерной бомбы".



Как известно, у АМАН, как и у МОССАД, очень длинные руки, поэтому к заявлению Хаймана следует отнестись со всей серьезностью. Есть информация, что агенты еврейского государства вхожи в самые высокие кабинеты Исламской Республики Иран (ИРИ). Во всяком случае, имидж самой крутой в мире военной разведывательной спецслужбы ведомство Хаймана и впрямь имеет.



"Существует обогащенное количество (урана) в объемах, которых мы раньше не видели, и это вызывает тревогу. В то же время во всех других аспектах иранского ядерного проекта мы не видим прогресса… Они не направляются к бомбе прямо сейчас: это может произойти в далеком будущем", - со знанием дела и без капли сомнения в голосе сказал Хайман в интервью Walla News.



Газета The Jerusalem Post, цитируя высокопоставленного израильского разведчика, пишет о том, что иранцы стоят перед тремя вариантами: вернуться к предыдущей ядерной сделке 2015 года, выторговать себе еще кое-что или пойти на "беспрецедентное неповиновение", в том числе в области оружия и продолжения обогащения. Типа, весь этот сыр-бор разгорелся из-за корыстных интересов отдельных иранских топ-чиновников, которые весьма комфортно чувствуют себя без генерала Сулеймани.



Иначе говоря, по каким-то своим каналам АМАН узнал, что режим аятолл отдает предпочтение второму варианту, поскольку страна столкнулась с тяжелейшим экономическим и, главное, водным кризисом. Даже фанатичные шииты выходят на протесты против внутренней политики властей, требуя "воды в кране". Короче, каким бы ни был ортодоксальным нынешний глава ИРИ Раиси, он нуждается в санкционной передышке. С этим тайным желанием Тегерана готовы согласиться и Вашингтон, и Тель-Авив.



"Давайте просто согласимся с тем фактом, что правильно будет направить Иран в нужном нам направлении с помощью дипломатии и попытаться достичь лучшего соглашения", - высказал свое авторитетное мнение Тамир Хайман.



Можно было бы пропустить мимо ушей слова начальника АМАН, если бы не одно "но". 27 сентября его непосредственный шеф, глава правительства Израиля Нафтали Беннет, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, утверждал совсем противоположное. С высокой трибуны ООН он недвусмысленно заявлял: "Ядерная программа (Ирана) достигла критической точки, и наше терпение тоже… Красные линии уже пересечены. Международные надзорные организации игнорируются. Надежды оказались ложными".



"Красные линии" - это точка невозврата в иранской ядерной программе. Если перевести на русский язык иносказания Беннета, речь шла об обретении режимом аятолл атомной бомбы. Ясное дело, Тель-Авив и Вашингтон допустить такое развитие событий не могут. Тем более, что, по мнению Беннета, "Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется. Его экономика рушится, его режим прогнил, коррумпированное правительство не в состоянии даже обеспечить водой большую часть страны. Этот режим не поддерживает молодежь. Чем слабее становится режим, тем сильнее его экстремизм".



"Если мы начнем действовать вместе (США и Израиль), мы можем победить", - заявил глава еврейского государства, тем самым дал понять, что "умные" бомбы уже грузятся в американские стратегические бомбардировщики, а ракеты "воздух-земля" устанавливаются на истребителях F-15 и F-35 ВВС Израиля. Само собой, штабисты и в Тель-Авиве, и в Вашингтоне в сотый раз перепроверяют планы нанесения удара по объектам, расположенным в Туркоозабаде, Тегеране и Мериване, где по данным МОССАД и АМАН воинственными клириками ведутся работы по созданию атомной бомбы.



Значит, буквально за одну неделю в Израиле и, наверняка, в США произошел коренной разворот на 180 градусов в отношении оценки иранской ядерной программы. Фраза Тамира Хаймана, главного военного разведчика, о том, что Ирану "предстоит пройти длинную дорогу до ядерной бомбы" следует воспринимать буквально: атомной бомбы у Раиси нет, и не будет лет этак десять. Тогда зачем бомбить ИРИ, по крайней мере в ближайшее время.



Что любопытно: генерал Тамир Хайман пояснил, почему произошел принципиальный разворот. Оказывается, свою "положительную" роль сыграло убийство Касема Сулеймани, бывшего командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана. Это было "одним из самых значительных и важных событий в мое время (на посту главы военной разведки)", делился своим видением ситуации глава АМАН. Он вообще не скупился на похвалы в адрес легендарного в ИРИ генерала: "Таких людей, как Сулеймани, не так много (если вообще сейчас есть в Иране)".



Да, те, кто остался, включая Хоссейна Салами, его кадровую замену на посту руководителя КСИР, являются "блестящими людьми и обладают вроде бы высокими административными способностями, но они не могут управлять стратегическими процессами принятия решений". Как итог наблюдается "последовательное и устойчивое сокращение числа иранцев в Сирии". Что касается России и даже Сирии, то им неинтересна та агрессивная и последовательная политика, которую проводил Сулеймани.



"Он (Касем) был опасным человеком", и теперь, когда он мертв, его инициативы в данный момент безнадежны. Они никого не интересует. Ни Москву, ни Дамаск. Был толкач - и нет толкача, а другим не по плечу такие задачи. На самом деле, каким же нужно быть простачком, чтобы принять за чистую монету интервью главы АМАН - профессионала по манипуляции общественным мнением. Можно не сомневаться, покойный Сулеймани притянут "за уши" лишь для того, чтобы скрыть истинную причину ста восьмидесяти градусного разворота политики Тель-Авива.



Между 27 сентября и 2 октября произошло одно значительное событие, которое даже израильская пресса назвала ключевым в ядерной программе Ирана. В пограничный город Полдашт, расположенный вдоль ирано-азербайджанской границы, прибыли элитная 216-я бронетанковая бригада генерала Зенджана и 16-я бронетанковая дивизия под командованием генерала Казвина. На видео, которое активно репостилось в иранских Сетях, была видна бесконечная вереница грузовиков, перевозящих современную военную технику. В сторону азербайджанской границы ехали самоходные гаубицы М109, командные пункты М577, бронетранспортеры М113, зенитные установки ЗСУ-23−4 и БМП.



Начальник сухопутных войск ИРИ бригадный генерал Киомарс Хейдари так пояснил стягивание войск в Полдашт, мол, пушки и ракеты направлены против израильских Сил, которых приютил Алиев, президент Азербайджана. Кстати, даже газета "Times of Israel", комментируя агрессивные действия Тегерана, косвенно признала, что режим аятолл прислал сюда войска… на фоне напряженности из-за эскалации ядерной программы Ирана".



В ходу было мнение, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана именно с территории Азербайджана. Злые языки даже утверждали, что президент Алиев оказался под колпаком МОССАД и АМАН. Понятное дело, домыслы отдельных, хотя и широко цитируемых "диванных экспертов" не были и не могли быть подтверждены фактами.



Теперь на фоне заявления генерала Хаймана вышеуказанная версия не кажется бредовой. Наблюдается, во-первых, очевидное смягчение риторики иранских вояк, и, во-вторых, Тель-Авив неожиданно признал, что режим аятолл, оказывается, еще далек до атомной бомбы. Дескать, можно и подождать с бомбежками объектов в Туркоозабаде, Тегеране и Мериване.



Невольно напрашивается вопрос: как относиться к заявлениям иранских блогеров о том, что Раиси победил Алиева, поскольку Азербайджан якобы был вынужден отказать Израилю в ударе со своей территории? Ведь, что ни говори, а таких совпадений в большой политике просто не бывает.