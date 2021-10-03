У сынишки кыр-дуумвира Ташиева отняли мандат депутата Жалал-Абадского горкенеша. Чтоб не баловался?

09:09 05.10.2021

Депутат Жалал-Абадского городского кенеша Тай-Мурас Ташиев написал заявление о сложении полномочий депутата. Информацию Turmush подтвердил он сам.



По его словам, заявление он написал в ТИК 4 октября. Причины такого решения он назвать отказался. Вместе с тем, Тай-Мурас сказал, что планов участвовать в выборах в депутаты Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября 2021 года, у него нет.



Ташиев Тай-Мурас Камчыбекович был избран в Жалал-Абадский городской кенеш от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан". Он родился 25 января в 1994 году, является заместителем генерального директора ОсОО "Томас и Ко".



Тай-Мурас - сын председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.