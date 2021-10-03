 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.10.2021
09:09  У сынишки кыр-дуумвира Ташиева отняли мандат депутата Жалал-Абадского горкенеша. Чтоб не баловался?
08:59  Раиси vs Алиев: "Азербайджан "поднял лапки" вверх перед Ираном", - "СП"
08:53  Пряники и шишки Эрдогана. Восточная хитрость тоже имеет цену, - Д.Седов
01:40  В Узбекистане призвали отказаться от русского языка
01:00  "Прекращение строптивой": Остановка транзита газа вскоре поделит Украину на ноль
00:53  Ашхабад и Ташкент уходят от конфликта с Кабулом, - В.Панфилова
00:33  Гибридные угрозы в регионе ЦА и как их купировать, - А.Бартош

Понедельник, 04.10.2021
20:50  Аркадаг прилетел с госвизитом в Ташкент (видео)
20:44  В Киргизии прошла 1-я научная конференция про "Октябрьскую революцию" 2020 года
20:05  Западные хозяева Украины указали президенту-комику его место, - В.Пойманов
19:54  Китай заходит в Афганистан "тихой сапой", - В.Сокирко
19:26  "Талибан" и мусульмане России - что дальше? - Раис Сулейманов
19:22  Глава РосСбербанка Греф засветился в докладе "Pandora". Зарыл $55 лямов на "личном" офшор-счете в Сингапуре
17:50  "На зарплату не проживешь". Почему из школ в Таджикистане уходят учителя? - А.Ашуров
16:46  Роль Мухаммада Шейбанихана в истории формирования Центральной Азии, - Б.Алимджанов
16:22  Уфимка вернулась на родину после 30-летнего рабства в Туркменистане
16:16  Умер генерал, спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре
15:47  Польша и Венгрия перед диктатом Евросоюза, - С.Князев
15:40  Почему казахи противятся модернизации? - Петр Своик
15:10  Чем опасны новые мутации коронавируса, - Р.Фахрутдинов
15:06  Президент Кыргызстана: год на свободе и в президентском кресле, - А Ажиев
13:28  Паутина агрессивных пактов. Растущий Китай и его враги, - Сергей Кожемякин
13:27  Сестры-близняшки из Нур-Султана покорили жюри "Голоса" в Турции
13:25  Алгоритм поражения: Армения провалила испытание войной
13:23  Мнение Центральной Азии о захвате Талибаном власти в Афганистане
13:00  В Турции полностью высохло озеро Авлан
12:21  В обеих каз-столицах громят притоны с узбекскими проститутками
11:58  Крах Зеленского. Как президент Украины публично совершил политический суицид, - В.Стоякин
11:37  Франция схлестнулась с Турцией в Алжире: Макрошку что-то давно не обижали...
11:32  Кыргызы уверенны, что Жапаров дожал канадцев. Теперь заживем! - "ВБ"
10:06  Скончался бывший министр транспорта и коммуникаций Казахстана (в 1994-95 гг.) Серик Алигужинов
09:28  "Досье Пандоры": вскрыты тайные офшорки 30 мировых лидеров и 300 VIP-чиновников
09:10  Китайские ВВС барражируют над Тайванем. Опасная провокация
09:06  В Швеции погиб под грузовиком автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс
08:06  Демократия – это ничто, если на кону деньги от арабских шейхов, - Илай Клифтон
00:41  "Не забывайте, кто вы тут". В Казахстане объявили войну русскому языку, - Н.Мендкович
00:30  России необходимо срочно зачистить компрадорскую либеральную элитную группу, - Михаил Хазин
00:24  АUKUS перестраивает мировую систему безопасности, - Ю.Паниев
00:02  Цирк приехал: как сложится дальнейшая судьба Михаила Саакашвили
Воскресенье, 03.10.2021
20:03  Талибы перебрасывают на таджикскую границу специально-ударный "батальон смерти"
19:57  Жапаров обратился к народу КР: "Покупатели на наше золото стоят в очереди..."
19:41  Китай представил истребитель шестого поколения... Новая машина выглядит фантастично
19:38  Скончался мэтр кыргызской дипломатии Марат Саралинов
19:17  Республиканцы "таранят" Белый дом "Северным потоком – 2", - "НГ"
14:30  Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах*
14:27  Иранский "шах": создает ли Тегеран военную угрозу Баку
14:25  "У Грефа оглушительный репутационный провал"
12:36  Президент Гани бежал из Афгана через Узбекистан на казахском самолете (подробности)
09:32  Иран в ярости: Ядерные объекты Тегерана Израиль будет бомбить из Азербайджана? - "СП"
09:29  В США произошел "кадровый кризис" из-за "Северного потока - 2"
01:13  "Путин - всемогущий!" - Саакашвили обвинил в своем аресте президента России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
У сынишки кыр-дуумвира Ташиева отняли мандат депутата Жалал-Абадского горкенеша. Чтоб не баловался?
09:09 05.10.2021

Депутат Жалал-Абадского городского кенеша Тай-Мурас Ташиев написал заявление о сложении полномочий депутата. Информацию Turmush подтвердил он сам.

По его словам, заявление он написал в ТИК 4 октября. Причины такого решения он назвать отказался. Вместе с тем, Тай-Мурас сказал, что планов участвовать в выборах в депутаты Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября 2021 года, у него нет.

Ташиев Тай-Мурас Камчыбекович был избран в Жалал-Абадский городской кенеш от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан". Он родился 25 января в 1994 году, является заместителем генерального директора ОсОО "Томас и Ко".

Тай-Мурас - сын председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633414140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с представителями лидеров мировых и традиционных религий
- В Сенате рассмотрят законопроекты по совершенствованию сотрудничества Вооруженных сил стран СНГ
- Маулен Ашимбаев обсудил со Спецпредставителями ЕС политическую модернизацию в Казахстане
- В Нарынколе открыли памятник Мукагали Макатаеву
- Особо рискованное земледелие
- Депутаты "Ак жола" поставили вопрос о международном розыске организаторов хищений при строительстве ЛРТ
- Нация в кредит
- О платежном балансе Республики Казахстан за 1 полугодие 2021 года
- МТСЗН разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  