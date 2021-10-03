Россия даст Кыргызстану еще халявного беспошлинного топлива. Продать ума не хватает?

10:44 05.10.2021

5 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Россия согласилась дать Кыргызстану дополнительное беспошлинное топливо



России и Кыргызстану удалось договориться о выделении дополнительных объемов беспошлинного топлива. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.



По его словам, еще в начале сентября была опасность остаться без таких поставок и начать покупать ГСМ на общих основаниях. Но министерства экономики и финансов и энергетики и промышленности сработали оперативно.



"Удалось увеличить индикативный баланс по бензину до 650 тысяч тонн и по дизельному топливу до 550 тысяч тонн. Этих объемов нам хватит до конца года. Теперь мы можем быть спокойны", - рассказал Канат Эшатов.