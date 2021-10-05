"Скрытый" долг Казахстана перед Китаем превысил 10 процентов ВВП. Чем это грозит? - Е.Алимова

11:18 05.10.2021 5 октября 2021,

Ельнур АЛИМОВА



Китайский рабочий стоит перед плакатом во время церемонии открытия казахстанского участка нового трубопровода Туркменистан - Китай протяженностью 1 833 километра на станции Отар. 12 декабря 2009 года



Китай охотно кредитует богатые ресурсами страны с высоким уровнем коррупции. И в этом прослеживается некий подвох.



Международный исследовательский центр AidData при колледже William and Mary в США опубликовал исследование, в котором анализируется программа финансирования зарубежных проектов Китая на 2000–2017 годы. Согласно исследованию, реализация китайской инициативы "Один пояс – один путь" увеличила "скрытый" долг 165 стран перед Пекином до 385 миллиардов долларов. Авторы исследования включили Казахстан в список развивающихся стран, у которых "скрытый долг" Китаю, не отраженный в государственном балансе, превышает 10 процентов ВВП.



Отчет об исследовании AidData охватывает 13 427 проектов на сумму более 843 миллиардов долларов, одобренных в 165 странах в период с 2000 по 2017 год. 10 849 из них были одобрены официально, реализованы и завершены, а остальные 2 577 проектов были приостановлены или закрыты. Эти проекты финансировались более чем 300 китайскими неправительственными организациями и государственными учреждениями.



Эти данные были собраны лабораторией AidData на основании информации о грантах и кредитных соглашениях, публикуемых в государственных реестрах и бюллетенях. Также для анализа использовались официальные отчеты стран, получающих помощь и займы из Китая, информация о государственных банках Китая, информация китайских посольств и министерства торговли. Исследователи изучили и отчеты, публикуемые парламентскими надзорными учреждениями, и письма в министерства финансов развивающихся стран.



Страны, имеющие большие "скрытые" долги перед Китаем

За последние 20 лет Китай вложил значительные средства в проекты государственного и частного секторов в развивающихся странах. В исследовании отмечается, что инициатива президента Китая Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" привела к доминированию Китая в финансировании зарубежных проектов.



Ежегодные обязательства по международному финансированию развития составляют около 85 миллиардов долларов в год, и в этом плане Китай давно превзошел США и другие крупные державы. Авторы исследования считают, что Китай добился лидерства не за счет помощи развивающимся странам, а за счет предоставления льготных и нельготных кредитов. С момента запуска инициативы "Один пояс - один путь" соотношение кредитов Пекина и грантов за рубежом достигло 31 : 1.



Что такое "скрытые" долги

Согласно исследованию, если до инициативы "Один пояс - один путь" Китай предоставлял кредиты иностранным государственным правительственным институтам, то после этой инициативы 70 процентов кредитов было предоставлено государственным компаниям, государственным банкам, совместным предприятиям и частному сектору. Поскольку эти заемщики не являются напрямую правительственными институтами, долг не отражается в балансе государства. Такие кредиты исследователи называют "скрытыми".



"Однако большая часть этого долга открыто или тайно защищена правительственными обязательствами. Это устраняет разницу между государственным и частным долгом. Таким образом, страны с низким и средним уровнем дохода сталкиваются со значительными проблемами в управлении государственными финансами", - говорится в исследовании.



AidData приходит к выводу, что фактическое зарубежное кредитование Китая намного выше, чем прогнозы и предположения исследовательских институтов, кредитных рейтинговых агентств и надзорных межправительственных организаций. По оценкам авторов, около 385 миллиардов долларов кредитов, предоставленных Китаем 165 странам, не были учтены и превратились в "скрытый долг". Ввиду того что эти долги не взяты напрямую правительствами, они не отражаются в системе отчетности о долге Всемирного банка.



Президент Китая Си Цзиньпин (справа) и Нурсултан Назарбаев (слева) включают символический рычаг во время церемонии открытия нового контейнерного сервиса между Западным Китаем и Западной Европой в Астане, 8 июня 2017 года

Президент Китая Си Цзиньпин (справа) и Нурсултан Назарбаев (слева) включают символический рычаг во время церемонии открытия нового контейнерного сервиса между Западным Китаем и Западной Европой в Астане, 8 июня 2017 года

Кто еще должен Китаю

Судя по данным исследования, "скрытый" долг 42 стран перед Китаем превышает 10 процентов их ВВП. Среди этих стран указывается и Казахстан. По подсчетам AidData, "скрытый" долг Казахстана перед Китаем достиг 16 процентов ВВП.



По данным AidData, в период с 2000 по 2017 год Казахстан занял у Китая 35 миллиардов долларов и вошел в десятку крупнейших заемщиков. В число крупнейших должников Китая входят также Россия (151 миллиард долларов), Венесуэла (81 миллиард долларов), Ангола (50 миллиардов долларов), Бразилия (38 миллиардов долларов), Индонезия (36 миллиардов долларов) и Пакистан (33 миллиарда долларов).



По данным исследовательского центра, официальный суверенный долг Казахстана перед Китаем составляет всего 2 процента ВВП. По данным Нацбанка Казахстана, на 1 апреля 2021 года общий долг Казахстана перед Китаем составил 9,7 миллиарда долларов, из которых только 1,3 миллиарда долларов были гарантированы государством.



Помимо Казахстана, в число стран, где официальный долг страны перед Китаем составляет менее 10 процентов ВВП, а его "скрытый" долг - более 10 процентов, входят Бруней, Намибия, Демократическая Республика Конго и Папуа - Новая Гвинея.



Фотография рекламного щита, сделанная в апреле 2020 года в Белграде, Сербия, с изображением китайского лидера Си Цзиньпина и надписью: "Спасибо, брат Си"



В исследовании говорится, что Китай резко увеличил кредитование богатых ресурсами стран с высоким уровнем коррупции. По сравнению с другими кредиторами Пекин более охотно финансирует проекты в странах с высоким уровнем риска. Но и запросы у него высоки: строгий порядок погашения кредита под залог. Согласно исследованию, 40 из 50 крупнейших кредитов являются гарантированными и в большинстве случаев в качестве обеспечения кредита используется доход от экспорта сырья.



"Чтобы обеспечить страну, где не хватает природных и энергетических ресурсов, и увеличить инвестиционный доход за счет избыточных евро и долларов, Китай быстро увеличил объемы кредитования богатых ресурсами стран с высоким уровнем коррупции. Процентная ставка по этим кредитам относительно высока (около 6 процентов). Чтобы снизить фидуциарный риск (риск убытка из-за неспособности обеспечить сохранность активов. - Ред.), кредиты обеспечиваются доходами от экспорта сырья", - говорится в исследовании.



К примеру, Банк развития Китая требует от заемщиков вкладывать часть доходов от экспорта сырья в виде депозитов на счета, контролируемые самим банком. Если заемщик не может выполнить свои обязательства по кредиту, кредитор может заблокировать его активы без обращения в суд. "Это объясняет, почему Китайский банк развития предоставил так много кредитов странам, богатым ресурсами, как Венесуэла, Ангола, Туркменистан, Экваториальная Гвинея и Конго-Браззавиль, но с высоким фидуциарным риском", - говорится в исследовании.



В качестве примера авторы исследования приводят Россию, которая в период с 2000 по 2017 год получила от Китая 107 кредитов на сумму 125 миллиардов долларов. Большая часть этих кредитов была предоставлена государственным предприятиям нефтегазового сектора, которые заложили выручку от продажи нефти и газа. Венесуэла, которая заняла 86 миллиардов долларов у китайских государственных и коммерческих банков, также заложила прибыль от экспорта нефти.



Часть новой автомагистрали, соединяющей город Бар на Адриатическом побережье Черногории с не имеющей выхода к морю соседней Сербией. Проект построен за счет китайских кредитов. 11 мая 2021 года

Часть новой автомагистрали, соединяющей город Бар на Адриатическом побережье Черногории с не имеющей выхода к морю соседней Сербией. Проект построен за счет китайских кредитов. 11 мая 2021 года

Ловушка "скрытых" долгов

Исследователи говорят, что есть опасения, что "скрытые долги" могут стать государственным обязательством в будущем. Как пишет AidData, Пекин заманивает бедные страны в ловушку "скрытых долгов".



По словам авторов, проект строительства железнодорожного сообщения между Лаосом и Китаем стоимостью 5,9 миллиарда долларов как раз был реализован за счет такого "скрытого долга". Ввиду того что Лаос является бедной страной, которая не может профинансировать такой проект, три китайские компании и одно лаосское государственное предприятие создали совместное предприятие Laos-China Railway Company Limited (LCRC).



Три китайские компании владеют 70 процентами акций LCRC, а лаосская государственная компания владеет оставшимися 30 процентами. LCRC получила заем в размере 3,54 миллиарда долларов от китайского Eximbank для этого проекта, который не гарантирован государством. Но правительство Лаоса заняло у Eximbank 480 миллионов долларов из 780 миллионов, необходимых для реализации проекта.



Несмотря на то что большая часть проекта железной дороги принадлежала китайским компаниям, в конечном итоге именно правительство Лаоса стало стороной, ответственной за задолженность по железной дороге в соответствии с непрозрачными условиями контракта. В сентябре 2020 года Лаос, находившийся на грани банкротства, был вынужден передать Китаю часть своей энергосистемы за 600 миллионов долларов в счет погашения кредита.



Премьер-министр Китая Ли Кэцян (справа) указывает путь премьер-министру Черногории Мило Джукановичу во время их встречи в Большом Народном зале в Пекине, 26 ноября 2015 года

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Согласно исследованию, китайские государственные банки использовали различные механизмы для превращения кредитов в "скрытые" займы. Китайские банки требуют государственных гарантий в случае предоставления кредитов исполнителям проектов или частным компаниям. В таких случаях, если проект не приносит дохода или заемщик обанкротится, заем становится государственным долгом и погашается за счет налогоплательщиков.



Если банк предоставляет кредит государственному предприятию, он не требует государственной гарантии, но если кредит не погашается или заемщик становится банкротом, вопрос о том, кто выплатит заем, остается без ответа. Другой способ - предоставляют кредит исполнителю проекта или частной компании без суверенной гарантии со стороны государства, но требуют, чтобы правительство гарантировало возврат дохода капитала.



С одной стороны, это не считается долгом государственного сектора, и поскольку заемщик является независимым юридическим лицом, правительство не обязано возвращать кредит в случае дефолта. Однако, поскольку правительство страны, где реализуется проект, гарантировало доход капитала, должник может погасить долг за счет него. Это эквивалентно государственной гарантии по кредиту.



"Особую тревогу вызывают "скрытые" долги, которые могут стать государственным обязательством во время пандемии, когда страны с низким и средним доходом значительно снизили свою платежеспособность", - говорится в исследовании.



Основная проблема со "скрытыми" долгами заключается в том, что, если должник, реализующий проект по китайскому кредиту, не сможет вернуть деньги, он не будет знать точную сумму долга, которую придется выплатить правительству страны, говорят эксперты.



Недостроенная линия легкорельсового транспорта по проекту Astana LRT, финансируемому Китаем. Нур-Султан, 10 июня 2020 года

Недостроенная линия легкорельсового транспорта по проекту Astana LRT, финансируемому Китаем. Нур-Султан, 10 июня 2020 года

Коррупционный скандал и приостановленные проекты

Исследователи обнаружили, что 35 процентов портфеля инфраструктурных проектов "Один пояс - один путь" оказались втянутыми в проблемы, связанные с коррупцией, трудовыми спорами, экологическим ущербом и противодействием китайским проектам. По сравнению с периодом до инициативы "Один пояс - один путь" с 2013 года Пекин сталкивается с большим количеством таких проблем, как приостановка или отмена проектов.



Казахстан - одна из стран, где застопорились китайские проекты. Исследователи в качестве примера приводят приостановленный проект Astana LRT по строительству системы легкорельсового транспорта в Нур-Султане, на реализацию которого Китайский банк развития в 2015 году предоставил ссуду в размере 1,5 миллиарда долларов.



Гарантом по кредиту выступает правительство страны. Но два года спустя президент дал поручение провести расследование в отношении должностных лиц, ответственных за проект. Исполнительный директор ТОО "Астана LRT" скрылся из страны после того, как был обвинен в хищении. Проект вызвал возмущение общественности.



Малайзия приостановила проект по строительству железной дороги на восточном побережье стоимостью 11 миллиардов долларов, финансируемый Eximbank. В интервью New York Times премьер-министр Малайзии сказал: "Проблема в том, что долг слишком велик, мы не можем себе его позволить и не можем его погасить, поэтому нам не нужны такие проекты".



Казахстан, напротив, намерен возродить зашедший в тупик инфраструктурный проект. В июне аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил, что строительство LRT будет возобновлено и для завершения проекта потребуется более миллиарда долларов. Источник - rus.azattyq.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633421880

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