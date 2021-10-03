 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия предложила золото "Кумтора" Индии
12:14 05.10.2021

Киргизия оказалась в центре внимания на 7-м ежегодном пленарном заседании бизнес-форума Speed Networking в Мумбаи (Индия). Об этом сегодня, 5 октября, сообщает ИА 24.kg со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Отмечается, что после пленарного заседания состоялись профильные сессии, встречи и переговоры с представителями ведущих компаний в различных секторах. В том числе обсуждены возможности экспорта золота из Киргизии в Индию для изготовления ювелирных изделий.

Ранее министр экономики и финансов Акылбек Жапаров заявил, что власти Киргизии начали прорабатывать новые каналы поставки золота. Переговоры уже идут. Он пообещал, что условия будут не хуже прежних.

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО "Кыргызалтын" из списка надежных поставщиков. Теперь отечественная компания не входит в Good Delivery List, что может негативно сказаться на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Киргизии.

Источник - eadaily.com
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