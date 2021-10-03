Рахмону стукнуло 69. Поздравляем!

12:17 05.10.2021 Поздравления лидеров зарубежных стран и видных деятелей в адрес Президента Республики Таджикистан

По случаю дня рождения уважаемого Эмомали Рахмона на имя Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан поступают сердечные поздравления глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей различных международных и региональных организаций, а также видных государственных и общественных деятелей.



В поздравительной телеграмме Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорится:



"Уважаемый Эмомали Шарипович,



Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Таджикистан добился значительных успехов в экономической и социальной областях.



Высоко ценим Ваши усилия по укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также Ваш вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.



Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.



От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов".



В поздравительной телеграмме Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева говорится следующее:



"Уважаемый Эмомали Шарипович!



Мне доставляет огромное удовольствие тепло поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с днем рождения и передать Вам свои наилучшие и самые искренние пожелания.



Мы хорошо знаем и безмерно уважаем Вас как видного государственного и политического деятеля нашего времени, почитаемого сына, патриота и истинного лидера братского таджикского народа.



Вы, как Президент Таджикистана, своим многолетним плодотворным трудом и богатым практическим опытом непосредственно возглавляете работу по повышению уровня жизни населения, быстрому развитию страны во всех сферах и последовательному укреплению ее престижа и имиджа на международной арене.



В этой связи отдельно хотел бы отметить Ваш неоценимый вклад в выведение за последние годы отношений между нашими народами, имеющими многовековые исторические связи, и нашими государствами, являющимися ближайшими соседями, на совершенно новый уровень стратегического партнерства.



С особой теплотой вспоминаю наш недавний открытый диалог в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества на прекрасной земле Таджикистана. Выражаю глубокую признательность за оказанное высокое гостеприимство.



Несомненно, нашими общими стремлениями многогранное и долгосрочное сотрудничество, вечная дружба и добрососедские отношения будут и далее развиваться в соответствии с нашим потенциалом ради общего блага.



Уважаемый Эмомали Шарипович, мой дорогой брат, сердечно поздравляю Вас с этой радостной датой и желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного счастья, новых вершин в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Таджикистана -мира, благополучия и продолжительного развития".



Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной телеграмме сказал:



"Уважаемый Эмомали Шарипович!



Примите сердечные поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего Дня рождения!



Ваше беззаветное служение Родине, дальновидная и конструктивная политика на посту Главы государства по праву снискали Вам искреннее уважение народа, а также признанный международным сообществом статус общенационального Лидера.



Уверен, успешное претворение в жизнь Ваших важных инициатив и реформ будет и далее оставаться залогом устойчивого развития Таджикистана, обеспечения благосостояния населения и повышения авторитета Душанбе на мировой арене.



В Казахстане высоко ценят Ваш большой личный вклад в укрепление уз многовековой дружбы и многогранного сотрудничества между нашими странами.



Убежден, наша совместная с Вами работа будет и впредь служить на благо полноценной реализации огромного потенциала казахско-таджикского стратегического партнерства, как на двустороннем уровне, так и в рамках региональной и международной кооперации.



В этот знаменательный день, уважаемый



Эмомали Шарипович, желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и прогресса!"



В поздравительном послании Нурсултана Назарбаева, первого Президента Республики Казахстан - Елбасы отмечено:



"Уважаемый Эмомали Шарипович!



Примите мои искренние поздравления с Днем рождения.



На сегодняшний день Ваши заслуги в укреплении государственных основ Таджикистана, повышении благосостояния народа, прославлении страны на международной арене огромны. Желаю успехов в Вашей ответственной деятельности и успешной реализации поставленных целей и планов во имя светлого будущего Вашей страны.



Ежегодное укрепление стабильного политического диалога между Нур-Султаном и Душанбе на высоком уровне, тесных торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного сотрудничества -это безусловное свидетельство стратегического партнерства между двумя странами. При этом особо хочу отметить Ваш большой вклад в развитие и расширение братских и дружеских отношений между нашими народами.



В этот благоприятный момент, уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз поздравляю Вас с Днем рождения и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного счастья, а братскому народу Таджикистана - мира и благополучия".



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил следующую поздравительную телеграмму:



"Уважаемый Эмомали Шарифович!



Примите мои искренние поздравления и самые наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.



Высоко оценивая нынешний: уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Республикой Таджикистан, хотелось бы особо отметить Ваше личное внимание и огромный вклад в развитие наших дружественных отношений.



Твердо убеждены, что проведенные переговоры и соглашения, достигнутые в ходе недавнего рабочего визита в Вашу прекрасную страну, послужат укреплению многопланового партнерства между нашими странами.



Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а дружественному народу Таджикистана - мира, благополучия и процветания".



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил следующую поздравительную телеграмму:



"Уважаемый Эмомали Шарипович,



Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня рождения.



Богатый жизненный опыт, неустанное служение целям развития Таджикистана являются прочной основой Вашей успешной, многогранной государственной деятельности, пользующейся неизменной поддержкой народа.



В Беларуси высоко ценят усилия, которые Вы направляете на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.



Уверен, что наша совместная работа будет служить полноценной реализации огромного потенциала взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организации.



В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений на благо дружественного народа Таджикистана".



Президент Исламской Республики Иран Сайид Ибрахим Раиси в своей поздравительной телеграмме написал следующее:



"Здравствуйте, господин Президент,



Примите, Ваше Превосходительство, мои искренние поздравления по случаю дня рождения.



Благодарю и высоко оцениваю теплый прием и гостеприимство Вашего Превосходительства, Правительства и народа Вашей страны во время моего недавнего визита в Таджикистан.



Выражаю готовность Исламской Республики Иран к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между двумя странами.



Надеюсь, что в ближайшее время будет спланирована и организована возможность встречи с Вашим Превосходительством в городе Тегеран.



Прошу у Всевышнего Вашему Превосходительству и Вашей уважаемой семье крепкого здоровья и успехов, а дружественному и близкому по языку народу Республики Таджикистан - благополучия".



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил следующую поздравительную телеграмму:



"Уважаемый Эмомали Шарипович!



Примите мои поздравления по случаю Вашего Дня рождения.



Уверен, что отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, основанные на исторически сложившемся добрососедстве, взаимоуважении и взаимопонимании, будут и далее последовательно развиваться в интересах наших братских народов.



Уважаемый Эмомали Шарипович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".



В поздравительной телеграмме экс-Президента Украины Леонида Кучмы говорится:



"Дорогой господин Президент,



Примите мои сердечные поздравления с днем рождения.



Ваша многолетняя успешная работа на посту главы Таджикистана -пример отважного и мудрого служения своему народу и стране. Без преувеличения можно сказать, что именно от Вас во многом зависит стабильность не только в Центральной Азии, но и на всем континенте.



Искренне желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, энергии, свершения всех задуманных планов, а народу Таджикистана - мира и благополучия".



В поздравительной телеграмме Председателя Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко говорится:



"Уважаемый Эмомали Шарипович!



Примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения.



Новейшая история республики неразрывно связана с Вашим именем. Мудрый и дальновидный политик, Вы снискали любовь и уважение своих соотечественников и пользуетесь заслуженным авторитетом в Таджикистане и за его пределами. Вы, как опытный и талантливый руководитель, лично контролируете выполнение многочисленных ответственных государственных задач.



В Российской Федерации высоко ценят Ваш колоссальный вклад в развитие отношений между нашими странами, строящихся на основе взаимного доверия и многопланового партнерства.



Сегодня Таджикистан идет по пути развития промышленности, предпринимательства, формирования благоприятных инвестиционных условий. Реализуются масштабные проекты в сферах транспорта, энергетики, экологии, создаются рабочие места. Велика роль вашей страны, противостоящей терроризму и экстремизму, в обеспечении мира и стабильности в регионе. Не сомневаюсь, что российские и таджикистанские парламентарии приложат все усилия для того, чтобы и далее наращивать двусторонние связи на различных направлениях.



Знаем Вас как надежного друга России и сторонника укрепления интеграционных процессов на евразийском пространстве. С большими успехами и новаторскими решениями проходит год председательства Республики Таджикистан в Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Ваш значительный авторитет на международной арене способствует продвижению инициатив повышения эффективности противодействия угрозам и вызовам безопасности, широкому использованию транзитных возможностей региона, наращиванию торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.



С большой теплотой вспоминаю наши личные встречи и беседы, проходившие в доверительной и конструктивной атмосфере. Ваши искренность и ответственный подход к решению задач, стоящих перед Россией и Таджикистаном, вселяют уверенность, что дружба братских народов наших стран с годами будет становиться еще крепче.



Убеждена, что Ваш богатый опыт государственного деятеля будет и впредь служить поддержанию единства и согласия в таджикистанском обществе, упрочению безопасности в стране.



От всей души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть удача сопутствует во всех делах и начинаниях и воплощаются самые заветные мечты, а поддержка и любовь близких дарят счастье и светлые надежды".



В поздравительной телеграмме Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина говорится:



"Уважаемый Эмомали Шарипович,



От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам искренние и сердечные поздравления с Днем рождения.



С Вашим именем неразрывно связаны успехи в укреплении государственности независимого Таджикистана, развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета Республики в центральноазиатском регионе.



Хотел бы подчеркнуть Ваш значимый личный вклад в упрочение отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Республику Таджикистан. Благодаря Вашему постоянному вниманию неуклонно расширяется торгово-экономическое и научно-техническое взаимодействие, претворяются в жизнь совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.



Убежден, что дальнейшее наращивание практического сотрудничества, развитие межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Таджикистан.



От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".



Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своей поздравительной телеграмме написал следующее:



"Уважаемый Эмомали Шарипович,



Примите искренние поздравления с Днем рождения.



Ваше служение интересам страны и народа является залогом поступательного развития Республики Таджикистан, укрепления ее международного авторитета.



Постоянное внимание, которое Вы уделяете расширению российско-таджикистанских отношений, помогает нашим странам успешно взаимодействовать в области безопасности, в торгово-экономической, социальной и культурной сферах как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - СНГ, ОДКБ и ШОС.



Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в Вашей ответственной государственной деятельности".



Поздравительные послания продолжают поступать на имя Лидера нации. Источник - ИА Ховар

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