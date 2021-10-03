|В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса. А кизяка?
12:20 05.10.2021
5 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в городе работают шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется еще 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.
Адреса топливных баз:
ОсОО "Ак-Жол" (улица Мурманская, 1а);
ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (улица Мурманская,59а);
ОсОО "Береке" (улица Мурманская, 259);
ОсОО "Беш-Сары" (улица Мурманская, 186);
ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", станция "Аламедин");
ОсОО "Восход и К" (улица Достоевского, 1).
Адреса стационарных точек:
улица Пушкина, 182;
улица Гагарина, 67;
переулок Баррикадный, 2;
жилой массив "Учкун";
пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;
жилой массив "Келечек";
жилой массив "Ак-Бата".