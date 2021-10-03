В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса. А кизяка?

12:20 05.10.2021

5 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.



По ее данным, в городе работают шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется еще 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.



Адреса топливных баз:



ОсОО "Ак-Жол" (улица Мурманская, 1а);

ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (улица Мурманская,59а);

ОсОО "Береке" (улица Мурманская, 259);

ОсОО "Беш-Сары" (улица Мурманская, 186);

ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", станция "Аламедин");

ОсОО "Восход и К" (улица Достоевского, 1).

Адреса стационарных точек:



улица Пушкина, 182;

улица Гагарина, 67;

переулок Баррикадный, 2;

жилой массив "Учкун";

пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;

жилой массив "Келечек";

жилой массив "Ак-Бата".