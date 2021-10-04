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|Асель Курманбаева - "загадочная жена" Назарбаева и новый театр (видео)
13:24 05.10.2021
Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ
Санат НУРБЕК
Упоминаемая в публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности как "третья жена Назарбаева" Асель Курманбаева – основательница театра и танцовщица.
Ее отец – ректор аграрного университета.
У самой Курманбаевой – двое детей, у одного из них фамилия – Нурсултан, у второго – Нурсултанулы.
Курманбаева значилась учредителем театра "Астана Балет".
Азаттык выяснил, что в Алматы строится новый театр, возможно, для Курманбаевой, заказчиком выступает Назарбаев.