Асель Курманбаева - "загадочная жена" Назарбаева и новый театр (видео)

13:24 05.10.2021

Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ

Санат НУРБЕК



Упоминаемая в публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности как "третья жена Назарбаева" Асель Курманбаева – основательница театра и танцовщица.



Ее отец – ректор аграрного университета.



У самой Курманбаевой – двое детей, у одного из них фамилия – Нурсултан, у второго – Нурсултанулы.



Курманбаева значилась учредителем театра "Астана Балет".



Азаттык выяснил, что в Алматы строится новый театр, возможно, для Курманбаевой, заказчиком выступает Назарбаев.



