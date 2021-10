Новая наука: как выросла политология в Узбекистане, - Р.Назаров

14:49 05.10.2021 НОВАЯ НАУКА: КАК ВЫРОСЛА ПОЛИТОЛОГИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Политология в современном своем виде для Республики #Узбекистан – сравнительно новое понятие, однако и за эти годы сфера переживала "тяжелые времена" и даже лишалась статуса научной дисциплины, но была "реабилитирована" и получила стимул к развитию в 2019 году. Нельзя забывать о том, что повлияло на формирование местной политологической школы – это и учения древних восточных философов, и советская школа, и привнесенные из смежных дисциплин (истории, философии, экономики) знания уже современных политологов в стране. Как развивалась политология в Узбекистане, кто ей занимается и где политологов учат – в материале к.ф.н., доцента Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Равшана НАЗАРОВА.



Новая наука: как выросла политология в Узбекистане

Экскурс в историю



Политология как современная институционализированная наука для Узбекистана – явление сравнительно новое. Однако в историко-культурном плане политические учения и теории в Центральной Азии (и вообще на мусульманском Востоке) были достаточно широко распространены [1].



Достаточно вспомнить таких авторов и их труды:



· Абу Наср аль-Фараби (870 - 950) – "Гражданская политика", "Книга о законах", "Трактат о взглядах жителей добродетельного города", "Книга о войне и мирной жизни", "Книга изучения общества", "О добродетельных нравах".



· Абу Али ибн Мискавейх (934-1030) – "Опыты народов", "Трактат о природе справедливости".



· Абулькасым Фирдоуси (935-1020) – "Шах-наме" ("Книга царей").



· Хасан Низам-уль-Мульк (1019-1092) – "Сиясат-наме" ("Книга политики").



· Шихаб ад-Дин Вассаф (1265-1329) – "Книга разделения областей и прохождения времен



· Абу Зейд ибн Халдун ( 1332-1406) – "Введение о превосходстве науки истории", "О природе общественной жизни", "Об арабах, их поколениях и государствах".



· Амир Темур (Темур, Тамерлан, 1336-1405) – "Уложения Темура".



· Алишер Навои ( 1441-1501) – "История правителей Аджама".



· Захираддин Мухаммад Бабур (1483-1530) – "Бабур-наме".



· Ахмад Дониш (1827-1897) – "История Мангытской династии".



· Абдурауф Фитрат (1886-1938) – "Рассказы индийского путешественника".



· Файзулла Ходжаев (1896-1938) – "К истории революции в Бухаре и национального размежевания в Средней Азии".



В конце ХIХ – начале ХХ вв. в Средней Азии сложилось движение джадидизма – мусульманского культурно-политического реформаторства. Его наиболее яркими представителями были: Махмудходжа Бехбуди, Мунавар-кары Абдурашидханов, Абдурауф Фитрат, Файзулла Ходжаев, Садриддин Айни, Муса Саиджанов и др.[2]. Джадиды в том числе занимались вопросами просвещения, культуры и политики.



В 1918 г. в Ташкенте был открыт Туркестанский народный университет, на базе которого в 1920 г. был создан Туркестанский государственный университет (впоследствии Средне-Азиатский, Ташкентский, с 2000 г. – Национальный университет Узбекистана) [3]. В структуре этого университета функционировали Социально-экономический и Историко-филологический факультеты, в рамках которых преподавались и основы политических знаний.



Кроме того, в 1920-1922 гг. существовало Военно-политическое отделение Военного факультета (готовило политработников для армии и правоохранительных органов). В 1922 г. оно было переведено в Ташкентское военное училище. С 1921 г. при университете функционировало научное "Общество социологии, истории и филологии", занимавшееся также популяризацией и политических знаний.



В 1924 г. Туркестанский восточный институт вошел в состав ТуркГУ на правах Восточного факультета. В 1926 г. был открыт Факультет местного хозяйства и права (с 1928 г. – Факультет советского хозяйства и права) в составе двух отделений – Экономики и Права. С 1947 г. в структуре университета был Философский факультет (ныне – Факультет социальных наук), с 1967 г. – Факультет журналистики.



В 1960 г. возникла Советская ассоциация политических наук (САПН), преемником которой в настоящее время является РАПН. Тогда же было создано Узбекское отделение САПН (просуществовало до 1991 г.) [4]. Первым председателем Отделения был известный юрист Атабай Ишанов – член-корреспондент АН Узбекистана, первый директор Института философии и права АН УзССР (1958-1961), впоследствии – профессор юридического факультета ТашГУ, автор трудов "Государственный строй БНСР", "Конституционное развитие Узбекской ССР", редактор книг "Советское сравнительное правоведение в условиях федерации", "Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях" и др. Членами Отделения являлись преимущественно ученые-юристы, но были также и представители других дисциплин – историки, философы.



Становление современной политологии



Политология как отдельная, самостоятельная академическая дисциплина появилась в Союзе в период "перестройки". 13 марта 1987 г. было обнародовано Решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 327, которое предписывало Госкомитету по науке и технике, Министерству высшего и среднего образования СССР, Академии наук СССР "пересмотреть и утвердить номенклатуру специальностей научных работников... в соответствии с новым перечнем специальностей по подготовке специалистов с высшим образованием" [5] . Первые два Специализированных Совета по защите диссертаций по политическим наукам были созданы в 1990 г. в Москве (Институт общественных наук при ЦК КПСС) и Свердловске (ныне – Екатеринбург, Уральское отделение АН СССР, ныне УрО РАН) [6].



В 1990 г. все Высшие партийные школы СССР (включая Ташкентскую) были преобразованы в Институты политологии и управления. Ташкентский институт сделал только два выпуска (1991, 1992 гг.) и был закрыт в сентябре 1992 г. [7]. Но благодаря этому в Узбекистане впервые появились специалисты, в дипломах которых было записано "политолог".



Важными институциональными формами политической науки в Республике Узбекистан стали Кафедра Политологии в ТашГУ (ныне – НУУз) и Ташкентском институте востоковедения (ныне – Университет Востоковедения), открытые в 1992 г. К середине 1990-ых гг. кафедры политологии открылись в большинстве вузов Узбекистана.



Важную роль в становлении политологии сыграло выделение из состава ТашГУ Юридического и Восточного институтов (1991), открытие Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД, 1993), Института мировых проблем (ИМП, ныне – ИСМИ, 1993), Академии государственного и общественного строительства (АГОС, ныне – Академия государственного управления, АГУ, 1995), Центра изучения общественного мнения (ЦИОМ) "Ижтимоий фикр" (1997) и других образовательных и исследовательских организаций [8].



Политологи Узбекистана



Первое (и второе) поколения политологов Узбекистана, что вполне понятно, являются выходцами из смежных социально-гуманитарных дисциплин:



· из философии (Фазлиддин Шарипов, Сайфидддин Жураев, Рустам Джумаев, Баходир Иминов, Шавкат Мамадалиев, Ибодулла Эргашев, Карине Джавакова, Равшан Назаров),



· из истории (Шерзод Абдуллаев, Рахмон Фармонов, Равшан Абдуллаев, Алишер Сабиров, Назокат Касымова, Улугбек Идиров, Насриддин Назаров, Азиз Татыбаев, Севара Шарипова, Баходир Пасилов, Мирзохид Рахимов, Алексей Кустов),



· из востоковедения (Анвар Касымов, Захидулла Мунаваров, Шухрат Евкачев, Бахтиер Бабаджанов, Рустам Махмудов, Хайрулла Умаров),



· из правоведения (Кучкар Ханазаров, Абдулхай Валиев, Мир-Акбар Рахманкулов, Владимир Норов),



· из психологии (Алишер Файзуллаев, Зухра Кадырова),



· из экономики (Дмитрий Тростянский, Нигора Рахимова, Юлий Юсупов, Нарзулла Обламурадов),



· из социологии (Маърифат Ганиева, Абдугани Холбеков, Арустан Жолдасов, Сарвар Атамуратов, Камил Каланов, Вилоят Алиева),



· из журналистики (Борис Бабаев, Расул Кушербаев, Лола Исламова, Наргиза Умарова, Анна Гриценко, Никита Макаренко).



Имеются и более интересные (даже – экзотические) профессиональные метаморфозы – доктор политических наук Ильхом Абдуллаев (математика), кандидат политических наук Фархад Толипов (физика), доктор философских наук Бахтиер Каримов (физика), кандидат политических наук Владимир Парамонов (военное дело), Алексей Строков (химия) и др.



Политологи, так сказать, в "чистом виде" появились в Узбекистане только к концу ХХ – началу ХХI века. Среди наиболее значительных современных экспертов можно отметить таких людей как: Эльдор Арипов (директор ИСМИ), Анвар Насыров (директор МИЦА), Мурад Бахадыров (декан факультета "Международных отношений" УМЭД), Бахтиер Мустафаев (заместитель директора МИЦА), Бахтиер Эргашев (директор Центра исследовательских инициатив "Ma"no"), Дурдона Мадаминова (зав. кафедрой "Мировой политики и международных отношений" ТГУВ), Санжар Саидов (эксперт Центра "Караван знаний") и др.



Как отметил Бахтиер Алимджанов (к.и.н., докторант Института востоковедения АН РУз): эксперт в Узбекистане – "немного ученый, немного политик, и хороший философ" [9] .



Сложности политологической науки



Политология в Узбекистане пережила очень тяжелые времена. В 2010г. прекратился набор студентов на соответствующую специальность, в 2013 г. были закрыты факультеты и кафедры политологии, Советы по защите диссертаций по политологии. В 2015 г. она была вообще лишена статуса научной дисциплины и выведена из учебных курсов вузов [10]. Это вызвало законное недоумение и протест внутри экспертно-аналитического сообщества [11]. В течение ряда лет политологам пришлось проводить свои исследования в рамках смежных дисциплин – новейшая история, социальная философия, социология, теоретическое правоведение, экономическая теория [12].



Парадоксально, но даже при том, что политология была полностью лишена какого-либо статуса, она продолжала упоминаться в официальных документах. Так, в Приложении Кабинета Министров РУз № 345 от 17.10.2016 г. говорится: "В общей характеристике и оценке состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений отражается состояние действующих в этой сфере нормативно-правовых актов, в частности, указываются:… результаты проведения статистических, социологических, политологических (выделено нами – авт.), а также иных научных исследований" [13].



"Реабилитация" политологии произошла после принятия 29 января 2019 г. Постановления Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева "О мерах по повышению эффективности подготовки кадров, фундаментальных и прикладных исследований в области политических наук" . Согласно данному документу в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД, узбекский аналог МГИМО) была восстановлена кафедра "Политология", был восстановлен набор на соответствующую специальность (бакалавриат – 20 мест, магистратура – 10, аспирантура – 4, докторантура – 2) [14]. Это имело немедленный позитивный резонанс как внутри Узбекистана, так и за его пределами [15].



Подготовка кадров политологов



В настоящее время ряд вузов Узбекистана готовят политологов и специалистов смежных специальностей, многие из которых впоследствии становятся политологами (цифры набора студентов на 2021-2022 учебный год):



1. УМЭД (Университет мировой экономики и дипломатии): Политология – 50 человек, Международные отношения – 25, МЭО – 100, Международное право – 75;



2. НУУз (Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека): Политология – 50, Социология – 50, Национальная идея, основы духовности и права – 25, Философия – 25, Журналистика – 25;



3. ТГУВ (Ташкентский государственный университет востоковедения): Политология – 50, Регионоведение – 50, Философия – 25, Международная журналистика – 25;



4. УЖиМК (Университет журналистики и массовых коммуникаций): Политология – 25, Международная журналистика – 50, ПиАр – 50; Военная журналистика – 25;



5. ТГЮУ (Ташкентский государственный юридический университет): Международное право и сравнительное правоведение – 150, Государственное управление – 50, государственно-правовая деятельность – 150;



6. ТГЭУ (Ташкентский государственный экономический университет): Мировая экономика и МЭО – 50;



7. ККГУ (Каракалпакский государственный университет): Журналистика – 50, Национальная идея, основы духовности и права – 25);



8. СамИИнЯз (Самаркандский институт иностранных языков): Международная журналистика – 25).



В целом ряде региональных университетов и институтов ведется подготовка по специальностям "Корпоративное управление", "Национальная идея, основы духовности и права", "Психология", "Социальная работа", "Социология", "Юриспруденция".



Исследовательские центры



Важным моментом исследовательских центров в Узбекистане является характер принадлежности – являются они государственными или негосударственными.



Как правило, негосударственные исследовательские и аналитические центры более динамичны и мобильны. Результаты их исследований публикуется в открытой печати и соцсетях, более доступны для исследователей, чем результаты исследований госструктур, которые в значительной степени носят закрытый (полузакрытый) характер.



Вместе с тем, при всех преимуществах негосударственных исследовательских центров, основной проблемой выступает естественная ограниченность кадровых, технических, финансовых ресурсов и, как следствие, неустойчивость.



Нередко негосударственные исследовательские и аналитические структуры в Узбекистане существуют сравнительно недолго.



Хотя и среди государственных структур немало тех, которые перестали существовать (или были слиты с другими) по разным причинам:



1. Отдел "Социологии и политологии" Института философии и права АН РУз (расформирован вместе с Институтом в 2012 г.);



2. Центр политических исследований (расформирован в 2015 г.);



3. Отдел "Современной истории и международных исследований" Института истории АН РУз (расформирован в 2020 г.) и ряд других.



Негосударственные исследовательские структуры часто персонифицированы, поскольку связаны с именами своих основателей и руководителей: Центр исследовательских инициатив "Ma"no" – Бахтиер Эргашев, Центр "Караван знаний" – Фархад Толипов, Институт демократии и прав человека – Сайера Ходжаева, Портал Центральная Евразия – Владимир Парамонов, Центр изучения региональных угроз – Владимир Михайлов и др.



Государственные исследовательские и аналитические институты обладают очевидно большими возможностями с точки зрения аккумулирования человеческих, финансовых, технологических ресурсов. К ним относятся ведущие аналитические центры Узбекистана:



– ИСМИ – Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (функционирует с 1992 г.);



– НЦПЧ – Национальный центр по правам человека (с 1997 г.);



– ЦИОМ – Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" (с 1997 г.);



– Центр новейшей истории Узбекистана (в 2012-2017 гг. – при Минвузе РУз, с 2017 г. – при Академии наук РУз),



– МИЦА – Международный институт Центральной Азии (функционирует с 2020 г.).



В Узбекистане достаточно много ННО [16], которые могли бы внести свой посильный вклад в развитие политических исследований – "Ассоциация Фулбрайтовцев Узбекистана", "Национальное общество философов Узбекистана", "Общество историков Узбекистана", Международная ННО "Планета", "Союз психологов Узбекистана", "Союз экономистов Узбекистана", "Союз юристов Узбекистана", "Узбекская ассоциация международного права", "Философское общество Узбекистана" и др., но их потенциал пока в должной мере не задействован.



Публикационные площадки



Среди академических, вузовских, ведомственных, общественно-политических, литературных журналов, в которых публикуются статьи политологического характера можно отметить следующие: "Международные отношения" (УМЭД), "Общественное мнение. Права человека" (ЦИОМ "Ижтимоий фикр", Национальный центр по правам человека), "Общество и управление" (Академия государственного управления при Президенте РУз), "Демократизация и права человека" (НЦПЧ), "Звезда Востока", "Восток свыше" (Епархия РПЦ), "Новейшая история" (Центр новейшей истории), "Гражданское общество" (Центр развития гражданского общества, ЦРГО), "Узбекистан" (Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами), "Право и долг", "Юрист", "Человек и закон", "Экологический вестник", "Экономический вестник", "Экономическое обозрение", "Узбекский журнал нефти и газа" (Узнефтегаз).



Среди газет Узбекистана наиболее интересными в плане публикации политической аналитики можно назвать такие, как "Правда Востока", "Народное слово", "Независимая газета Узбекистана", "Голос Узбекистана", "Новый век", "Зеркало-ХХI", "Новости Узбекистана" и др.



Исследовательские центры Узбекистана в мировых рейтингах



Согласно рейтингу Университета Пенсильвании "Global Go To Think Tank Index Report 2019" три исследовательских центра Узбекистана вошли в Топ-63 лучших исследовательских центров Центральной Азии:



1. Центр экономических исследований (ЦЭИР) – 10 место,



2. Институт стратегических и межрегиональных исследований – 26 место



3. Центр социальных исследований "Тахлил" ("Анализ") – 33 место.



В национальный Топ-15 по итогам 2020 года вошли следующие центры Узбекистана [17]:



1. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР),



2. Институт стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ),



3. Центр социальных исследований (ЦСИ) "Тахлил" ("Анализ"),



4. Институт проблем законодательства и парламентских исследований (ИПЗПИ),



5. Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМЭИ),



6. Информационно-аналитический центр международных отношений (ИАЦ МО),



7. Центр исследовательских инициатив (ЦИИ) "Ma"no" ("Смысл"),



8. ННУ "Караван знаний",



9. Исследовательский институт правовой политики (ИИПП),



10.Общенациональное движение (ОНД) "Юксалиш",



11.Центр изучения правовых проблем (ЦИПП),



12.Центр по вопросам массовых коммуникаций (ЦВМК),



13.Центр содействия экономическому развитию (ЦСЭР),



14.Центр "Стратегия развития",



15.Высшая школа стратегического анализа и прогнозирования



Как отметил один из ведущих политологов Узбекистана Фархад Толипов: "Несмотря на то, что за прошедший период в Узбекистане выросло новое поколение политологов, все же сохраняется дефицит специалистов по многим направлениям исследований, таким как, например, китаеведение, американистика, российские исследования, региональные (центральноазиатские) исследования, теория демократии, теория безопасности, внешняя политика, публичная политика (public policy), партология и др." [18].



Так что, политология в Узбекистане и как академическая наука, и как учебная дисциплина, и как экспертно-аналитическая практика имеет основания для дальнейшего развития.



Равшан НАЗАРОВ

3.10.21 Источник - Ia-centr.ru

