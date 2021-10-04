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Турция и ее намерения в Центральной Азии, - А.Шеляпина
15:00 05.10.2021

ТУРЦИЯ И ЕЕ НАМЕРЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Весь август в #Турции праздновали 30-летия независимости государств тюркского мира: Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана – инициатором праздничных торжеств стала Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ. Алла Шеляпина делится своим видением актуальной турецкой политики и ее последствий в странах Центральной Азии, а также в евразийском регионе.

Анализ политической ситуации в странах Центральной Азии невозможно провести без учета возрастающего влияния одного из основных игроков в этом регионе – Турции. На место советской идеологии, объединившей когда-то Северную и Центральную Евразию, на постсоветское пространство пришла Турция со своими воззрениями в рамках тюркской цивилизации. Огромную роль в этом сдвиге играет и противостояние религий – христианства и ислама, вокруг которых сосредоточены главные культурные коды и ценности противоборствующих сторон.
Сегодня Турция активно стягивает к себе страны тюркского мира и бывшей Османской империи с помощью "мягкой силы" и квот на образование в турецких вузах.

Тюркские мотивы

Весь август в Турции праздновали 30-летия независимости государств тюркского мира: Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана (страна сохраняет нейтралитет и не входит в Тюркский Совет, хотя ее президент будет присутствовать в ноябре на саммите Совета в Анкаре). Инициатором праздничных торжеств стала Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ, штаб-квартира которой расположена в Анкаре. Мероприятия также прошли в Венгрии (она стала наблюдателем в Тюркском совете) и Румынии.

Турецкие власти повсеместно ставят памятники деятелям культуры стран Центральной Азии, стараясь никого не забыть. Недавно было принято решение провести памятные мероприятия в честь 100-летия кыргызского писателя Токтоболота Абдумомунова и азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также 600-летия со дня кончины известного турецкого суфия Сулеймана Челеби.

Бюст Абая Кунанбаева работы казахского скульптора Мурата Мансурова установлен в Стамбуле. Ранее в Анталии открылась аллея Чингиза Айтматова с бюстом писателя. В широкий прокат вышел казахский фильм "Томирис" Акана Сатаева с переводом на турецкий язык. В Узбекистане прошел масштабный фестиваль "Хива – город тюркского мира – 2020" с участием турецких артистов, общественных деятелей и дипломатов.

Одновременно с этим страны тюркского мира активно дистанцируются от советского прошлого.

Советское – далекое?

В Узбекистане в августе этого года Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920-1930 годах прошлого столетия, – в большинстве своем басмачей. И самого одиозного из них, лидера сопротивления Ибрагим-бека, воевавшего с советской властью на деньги англичан за возвращение власти Бухарского эмира, сбежавшего в Афганистан. При этом сегодня его в стране причисляют к джадидам – просветителям. Хотя Ибрагим-бек по своему мировоззрению был архаичным исламистом-консерватором, близким сегодняшним талибам, и убивал, например, врачей-джадидов как "шайтанов". Надир-шах Афганистана приказал ловить и вешать соратников Ибрагим-бека, потому что тот захватил власть в одном из районов на северо-востоке Афганистана и планировал создать там свое государство. В какой-то момент лидер туркестанских басмачей объявил джихад и начал убивать своих прошлых союзников – хазарейцев-шиитов. Кстати, поймал басмача и его ближайших сторонников таджикский отряд ОГПУ, состоящий из обиженных басмачами "джигитов", а не советская регулярная Красная Армия.

Исламский фактор играет роль и в современном поле коммуникации, так, по словам журналистки-правозащитницы из Узбекистана Ирины Матвиенко, в узбекоязычном сегменте соцсетей идет усиление ваххабитских настроений. То же наблюдается и в Таджикистане, и в Кыргызстане. И это только начало ползучего влияния радикального ислама, который приходит в страны бывшего СССР из Афганистана вместе с беженцами, среди которых – не исключено – немало ваххабитов. А они для страны победивших младотурок-просветителей являют собой серьезную идеологическую угрозу.

Кавказский вектор – будущее для центральноазиатского вектор Турции?

В Азербайджане традиционно празднуют дни Азербайджанской Республики 1918 – 1920 гг. совместно с Турцией, чьи войска 15 сентября 1918 года заняли Баку и помогли установить в Азербайджане независимость. 15 сентября этого года в Баку и Шуше прошли очередные парады национальных войск Азербайджана в присутствии турецких дипломатов и военных. Но Турции мало "одного народа – двух государств", в грузинском Батуми и Аджарии теперь становится все больше не только турецких инвестиций и магазинов, новостроек, но и самих турок. Сегодня большая половина жителей Аджарии – мусульмане (в когда-то христианском, по большей части, уголке Грузии).

Армения готова к нормализации отношений с Турцией. Об этом заявил недавно премьер-министр страны Никол Пашинян. Он даже передал Эрдогану через посредников просьбу о личной встрече. И она состоится в скором времени, несмотря на краеугольное противоречие между странами: отказ властей Турции признать геноцид армян 1915 года.

Интересно, что именно части дивизии Красной Армии под руководством армянина из Карабаха, комдива Якова Малкумова (Акопа Мелкумяна) в августе 1922 года разбили отряд младотурка Энвер-паши, и Яков лично отрубил ему голову своей саблей. Это была его месть за геноцид армян в 1915-16 годах, вдохновителем и организатором которого (наряду с другими младотурками Талаат-пашой и Джемаль-пашой) был бывший министр обороны Османской империи. Свои приключения в Туркестане Акоп Мелкумян описал в книге "Туркестанцы", изданной в 1960 году.
Сегодня очевидно, что Турция не отступит от своих планов в евразийском регионе. Кроме того, учитывая падение рейтинга правящей Партии справедливости и развития и ее союзников этим летом, проблемы в экономике, президент Эрдоган будет биться за лидерство до конца.

Алла Шеляпина
4.10.21

Источник - Ia-centr.ru
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