Нация в кредит. Закредитованность казахстанцев объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами

15:59 05.10.2021

Нация в кредит

Одним из определяющих факторов экономики и социума Казахстана становится огромная кредитная нагрузка населения. Что думают по этому поводу эксперты?



Алма Бектенова, turanpress.kz, 4 октября



Кредит – или кража

Закредитованность казахстанцев, то, по мнению финансиста Расула Рысмамбетова, объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами.

– Если бы были адекватные зарплаты, люди, во-первых, меньше брали бы кредиты, а во-вторых, закредитованность не ощущалась бы в принципе. В РК нормальная кредитная нагрузка на человека, но кредитная нагрузка на зарплату огромная. Сегодня граждане, бравшие кредиты, делятся на две категории. Первая: брали, когда чувствовали уверенность в том, что смогут регулярно выплачивать, потом случился провал в доходах, пандемия и так далее, и они внезапно ощутили тяжесть займа. Вторая категория противоположная: это те, кто брал кредит, потому что ему не хватает на жизнь. Возможно, на школьную форму, на лечение, а потом они берут следующий заем, чтоб отдать предыдущий, и так попадают в кабалу, - считает Расул Рысмамбетов.

– С одной стороны, входящие во вторую категорию плохо планируют бюджет, а с другой стороны – что планировать, если доход мизерный? У первой категории есть выбор, накопить или взять кредит, у второй выбор – кредит или идти воровать, - пояснил эксперт.



Общество "золотого тельца"

По словам социолога Гульмиры Илеуовой, для того чтобы выбраться из долговой ямы, нужно менять идеологию.

– Если говорить о кредитах, то в сравнении с другими странами, у нас либеральная банковская система. Как часто утверждают экономисты, в ней нет порядка, кредит взять слишком просто. Когда мы проводили опросы в 2005-2006 годах, в то "золотое" время, как сейчас принято говорить, тогда, например, в сельской местности люди говорили: мы стали жить лучше, потому что можно брать кредиты. На тот момент в городах кредиты давали активно, а в глубинку новшество только-только дошло, - пояснила эксперт.

Социологи отмечали доступность кредитов как положительное явление, как инструмент, позволяющий поправить экономическое положение, что, в свою очередь, стимулировало дальнейшую активность.

– В самом кредитовании нет ничего такого, что побуждало бы от него отказаться. Но в наших условиях мы стали заложниками мифа о благополучии Казахстана и богатстве его жителей. Потребительские стратегии распространились от высших эшелонов к низшим. Приобретение дорогих вещей стало эталоном, именно по способности к потреблению оценивали человека, его значимость и статус в обществе. Эта спираль раскручивалась довольно долго, и если наверху все осталось благополучным, то в низах вакханалия потребления приобрела извращенные формы. Люди берут кредиты, не руководствуясь здравым смыслом, не представляя, как они будут их возвращать, - отметила эксперт.

– Больше всего удивляет, насколько быстро трансформировался этот процесс. Вначале мы думали, что доступнейшее кредитование можно использовать на полную катушку, но очень скоро кредиты и банковские системы начали использовать нас. Теперь мы пытаемся понять, как дошли до жизни такой и как с этим бороться. Причем озаботилась лишь часть общества, а другие еще только входят в процесс потребительства. Для них в нем все еще залог успеха, - резюмировала Гульмира Илеуова.

По мнению социолога, если мы не хотим все глубже втягиваться в зависимость населения от кредитов, то взамен поклонения "золотому тельцу" нужно предложить другую идеологию. Например, гордость профессиональными достижениями, улучшением трудовых навыков. Между тем, такая стратегия запоздала на десяток лет, и единственной попыткой была концепция первого президента Общество Всеобщего труда, но и о ней поговорили – и забыли.



Династии таксистов

Кредитная проблема, считает публицист Джанибек Сулеев, значительно вредит развитию страны.

– Если с внешним положением Казахстан определился – мы сырьевой придаток Китая, России, конечно, Запада, то внутренняя экономическая ситуация, особенно в плане занятости и доходов населения, выглядит перекошенной, что мешает нам развиваться, прежде всего, в социальном плане. Например, трудовые мигранты едут горбатиться не из-за кредитов, им надо семьи кормить. Они зарабатывают, потом строят у себя на родине хоромы, каждый уважающий себя узбек стремится отгрохать дом. А казахи жилищные проблемы, те же пресловутые свадьбы, давно оплачивают не за счет заработной платы, а за счет кредита, - отметил эксперт.

– Фактически уже целое поколение живет в кредит. На них еще младенцами взяли у банка заем, сейчас они уже взрослые и сами берут кредиты. Полагаю, так и доживут до старости, большая часть рабами банков. Капитализм – вещь жестокая в любой стране, в тех же Штатах есть бомжи, но там более-менее стабильные цены и низкие процентные ставки по кредитам. Поэтому они спокойно платят ипотеку десятками лет, по наследству ее передают. Если в Штатах человек работает, у него не болит голова о кредите, у нас совсем другие условия. Когда мы говорим о закредитованном населения, мы должны понимать, что закредитована огромная масса безработных и огромная масса самозанятых. Кто такие таксисты и курьеры, которыми все чаще подрабатывают казахстанцы? Это и есть самозанятые. У них нет никаких жизненных перспектив, в РК уже сложились трудовые династии таксистов, а скоро сложатся трудовые династии курьеров. Сформировалась прямая взаимосвязь между кредитами и временной, крайне ненадежной работой, - заключил Джанибек Сулеев.