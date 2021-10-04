Борьба с коррупцией по-украински: юмор, конфеты и пули, - В.Жердева

16:13 05.10.2021

Зеленский отмыл в офшорах миллионы долларов и оказался на прикорме у Бени Коломойского

Борьба с коррупцией по-украински: юмор, конфеты и пули



Вера Жердева

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Ростислав Ищенко

Сергей Марков



Публикация "досье Пандоры" произвела эффект разорвавшейся бомбы. Навозной. Грязи много, а вот толку… Неужели кто-то серьезно полагает, что король Иордании Абдалла II или президент Кении Ухуру Кениата потеряют сон и аппетит из-за того, что мировая общественность узнала, что они имеют дело с офшорами?



Над сбором компромата корпел Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), среди спонсоров которого - один из фондов Сороса. В досье включены материалы более шести сотен журналистов из 117 стран и более чем 11,9 миллиона файлов данных, полученных в результате утечки (так элегантно можно назвать и кражу, а это уже уголовщина).



Вот поэтому не получается удержаться от того, чтобы не напомнить: в 2016 году по итогам расследования этого консорциума были опубликованы так называемые "Панамские документы" ("Панамское досье", "Панамский архив"). Со ссылками на документы юридической фирмы Mossack Fonseca из Панамы. В нем так же утверждалось, что ряд мировых лидеров и лица из их окружения причастны к офшорным схемам. Скандал получился громким не только потому, замешаны оказались сильные мира сего, но и по той причине, что подлинность бумаг, на которые ссылались расследователи, официально не подтверждена так и не была. Юристы из Mossack Fonseca отказались заверять их подлинность, да еще квалифицировали действия журналистов как уголовное преступление.



В большинстве стран, упоминавшихся в досье, расследование по изложенным в нем фактам либо не проводилось, либо его результаты оказались засекреченными. Публично пострадали только премьер-министры Исландии и Пакистана. Исландец Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон завоевавший голоса избирателей обещанием бороться с офшорами, согласно материалам расследования, владел офшорной компанией совместно с супругой. Ему пришлось уйти в отставку.



В семье пакистанского премьера Наваза Шарифа офшорами владели трое его детей. Верховный суд Пакистана пожизненно запретил Шарифу заниматься политикой.



В "Панамском архиве" упоминалось более полусотни стран, в том числе - Украина. Фигурантами расследования стали тогдашний президент страны Петр Порошенко, который обещал продать свои активы в компании "Рошен", а вместо этого перевел их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах, и его друзья-партнеры Игорь Кононенко и Олег Гладковский. А также предприниматель Павел Фукс.



На сей раз в ряды разоблаченных попал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который (какая ирония!) в своей предвыборной программе отдельным пунктом обещал бороться с коррупцией и недавно провел через Верховную раду Украины антиолигархический закон. Теперь выходит, что к олигархам, прячущим деньги за границей в офшорных безналоговых местах, присоединился и сам Зеленский. Прямо проклятие какое-то: сначала один президент незалежной осрамился, теперь - другой…



В новом досье говорится о том, что Зеленский прибегал к офшорным схемам, чтобы его семейство могло получать прибыль от деловых операций за границей, не декларируя этот бизнес. Также предполагается, что Зеленский и его ближайшее окружение могут иметь отношение к отмыванию денег олигарха Игоря Коломойского. Речь, на секундочку, о 40 миллионах долларов.



Еще действующего президента Украины обвиняют в том, что в ходе избирательной кампании 2019 года он якобы передал своему доверенному лицу, ныне являющемуся его советником, четверть акций в одной офшорной компании. И этот "близкий друг" - Сергей Шефир, которого недавно пытались пристрелить. Ну, как недавно… Аккурат накануне публикации "досье Пандоры". Некоторые эксперты расценили покушение как рекомендацию Шефиру держать язык за зубами.



В досье отмечается, что Владимир Зеленский со своими партнерами по телекомпании "Квартал- 95" якобы владели сетью офшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе. Причем как минимум с 2012 года, с того времени как компания начала регулярно выпускать контент для телеканалов Коломойского.



Пользователи сети оценили пикантность ситуации:



"Юморина круглый год", - резюмирует Степан Краснов.



"После того, как Зе удалил из наблюдательного совета Нафтогоза соросят, неожиданно появилось досье. Совпадение?" - задает резонный вопрос alex_zaitov.



"Понятно, что такая информация на руку его оппонентам. Ни в коем случае не защищаю Зеленского, есть вероятность, что у того рыльце в пушку. Но инфа от Сороса - это сомнительные источник. Хотя, честно говоря, даже удивительно, что прозападный Зеленский попал под эту раздачу", - размышляет Диана Загидуллина.



И в этом предположении есть доля истины: скандально известный своими антироссийскими эскападами депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уже потребовал проверить информацию из "досье Пандоры" и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против самого Зеленского. Он представляет как раз фракцию Петра Порошенко "Европейская солидарность". А сам Порошенко произнес зажигательный обвинительный спич: "Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, отмыванию украденных в стране денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским", - заявил он. Забыл, вероятно, что в прошлом досье фигурировал он, любимый. И имидж родной страны его не волновал.



- Эта ситуация показывает, что Зеленский является давним партнером Коломойского, - говорит политолог Сергей Марков. - Не забудем, что этот олигарх ко всему прочему разорил "Приват-банк", которым владел. Вывел оттуда огромное количество денег. Украл по сути. И есть основания полагать, что Зеленский ему в этом помогал. Причем делал это сознательно. Разворовывание страны с 2014 года стало абсолютной нормой. Там и раньше был высочайший уровень коррупции, а теперь у власти находится по сути террористический режим. Оставаться во власти на Украине могут только люди, без сомнения, аморальные. Они с легкостью участвуют в коррупционных схемах. Я уверенно утверждаю, 100% людей, имеющих отношение к украинской власти, коррумпированы. Иначе быть просто не может.



Политолог отмечает, что коррупционные режимы всегда являются марионеточными, а коррупция - одна из форм, при помощи которой США и страны ЕС ими управляют. Западные "партнеры" разрешают своим ставленникам грабить ресурсы и на эти деньги покупать недвижимость в Европе и США, а потом и перебираться туда. Такова плата за то, что они проводят политику, угодную ЕС и США. А народы этих стран не могут ничего поделать, потому что все коррупционные режимы репрессивны.



На Украине можно быть против Зеленского или против Порошенко. А вот против внешнего управления, против американцев, выступать запрещено. На человека сразу же обрушивается система террора, - объясняет Сергей Марков.



- Зеленский действительно получал деньги от Коломойского хотя бы потому, что Коломойский платил "95-му кварталу", - рассуждает политолог Ростислав Ищенко. - И когда говорят о 40 миллионах, переведенных на их счета от Коломойского, то это действительно могли быть деньги, уплаченные за работу "95-го квартала". Но там возникают подозрения технического характера, переводы не оформлены как положено. Поэтому выдвигаются предположения, что эти деньги - часть суммы, выведенной из "Приват-банка" и отмывавшейся Коломойским. В таком случает это - уголовное преступление. Но нельзя просто сказать: вот, Коломойский вывел из "Приват-банка" деньги, и Зеленский помогал их отмывать. Нужны доказательства. Но я не представляю, кто возьмется это доказывать, даже если так оно и было.



А раз доказательств не будет, то все, что понаписали расследователи в "досье Пандоры", может стать таким же пшиком, как и компромат из "Панамского архива".