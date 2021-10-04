 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан задолжал $62 млн за электроэнергию соседним странам
17:11 05.10.2021

Энергетическая компания Афганистана задолжала более 51 млн долларов за электричество Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. Представители компании попросили Миссию ООН по содействию Афганистану предоставить 90 млн долларов для выплаты долгов.

Задолженность Афганистана за электроэнергию из соседних стран составляет 62 млн долларов. Об этом в понедельник сообщила энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), пишет TOLO News.

Представители DABS заявили, что они попросили Миссию ООН по содействию Афганистану (UNAMA) предоставить 90 млн долларов для выплаты долга. При этом отмечается, что если миссия не предоставит средства, то "они могут оказать давление на тех людей, которые не оплатили свои счета за электроэнергию, даже если многие люди не могут себе этого позволить".

Документ, полученный TOLOnews, показывает, что DABS должна более 51 млн долларов четырем соседним странам: Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану.

"UNAMA связалась с нами и рассказала, что они могут для нас сделать. Мы просили предоставить Афганистану 90 млн долларов. Мы попросили UNAMA оплатить счета за электроэнергию тех потребителей, которые не заплатили или не могут платить соседним странам", - сказал исполняющий обязанности операционного директора DABS Сафиулла Ахмадзай.

По словам Ахмадзая, DABS разослало странам-экспортерам электроэнергии письма с просьбой не отключать электричество и обещанием выплатить долг.

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"Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему", - сказал Аманулла Галиб, бывший директор DABS.

По данным издания, ежемесячно Афганистан выплачивает за импортируемую электроэнергию 22−25 млн долларов.

В понедельник "Авеста" со ссылкой на источника сообщила, что Таджикистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан.

Импорт электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляет половину общенационального энергопотребления Афганистана, а Иран обеспечивает дополнительные поставки в западные города страны. Внутреннее производство электричества приходится в основном на гидроэлектростанции, но из-за засухи в этом году объемы упали. В Афганистане отсутствует национальная энергосистема, а Кабул почти полностью зависит от импорта электроэнергии из Центральной Азии.

Источник - gazeta.uz
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