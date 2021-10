В "Архиве Пандоры" засветился и узбеко-британский след

17:14 05.10.2021

В "Архиве Пандоры" об использовании офшоров упоминается и Узбекистан



Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября опубликовал "Архив Пандоры" (The Pandora Papers). Более 650 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников, пишет BBC.



Всего в "Архиве" 11,9 миллиона документов (почти 3 терабайта), по объему он превышает все предыдущие утечки документов, в том числе "Панамский архив" (где содержатся документы только 1 офшорного регистратора, в "Архиве Пандоры" - 14).



Упоминание Узбекистана

В "Архиве Пандоры" отмечается связь британского бизнесмена, телекоммуникационного магната и одного из крупных доноров Консервативной партии Великобритании Мохаммеда Амерси с Узбекистаном, сообщили в совместном расследовании The Guardian и BBC Panorama. Он с 2007 по 2013 год был консультантом шведской телекоммуникационной компании Telia, которая в рамках антикоррупционного расследования выплатила властям США и Нидерландов 965 млн долларов.



Из утечки следует, что Амерси был причастен к спорной выплате в 220 млн долларов неизвестной офшорной компании в 2010 году. Фирма контролировалась дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, а платеж был позже назван властями США "взяткой в размере 220 млн долларов".



Юристы Амерси опровергают обвинения в его адрес. Они подчеркивают, что любое предположение о "сознательном" продвижении коррупционных выплат является ложным, а основные договоренности по сделке были приняты двумя годами ранее.



Реклама на Газета.uz

Юристы добавили, что Амерси полагался на добросовестность других участников сделки, и у него не было оснований полагать, что это могла быть взятка. Кроме того, по их словам, его роль заключалась только в структурировании соглашения и подтверждения оценки, а также ограничивалась по времени и объему.



The Guardian и BBC выяснили, что Мохаммед Амерси за эту работу получил 65 млн долларов в течение шести лет. Сотрудники изданий просмотрели тысячи страниц внутренней электронной почты, судебных документов, счетов-фактур, корпоративных файлов и внутренних отчетов, а также поговорили с многочисленными осведомленными источниками, знакомыми с ролью Амерси для Telia в Центральной Азии.



В расследовании также упоминается бывший генеральный директор мобильного оператора "МТС Узбекистан" Бехзод Ахмедов, которого позже США обвинили в участии в "коррупционной схеме".



По данным изданий, Ахмедов обсуждал с Амерси план выкупа компанией Telia 20% акций мобильного оператора Ucell у офшорной компании из Гибралтара в обмен на получение и продление лицензий на телекоммуникационные услуги, необходимых для работы в стране. Через несколько недель после заключения сделки Амерси через свою офшорную фирму перечислил на банковский счет в Швейцарии 500 тысяч долларов. В счет-фактуре было указано, что оплата была произведена за "Проект Узбекистан / Takilant" (Takilant - название гибралтарской компании, чьим бенефициаром была Гульнара Каримова).



Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ответ на сообщения о Мохаммеде Амерси заявил, что все пожертвования партии проходят проверку.



По данным из архива, некоторые предприниматели Узбекистана используют фирмы, зарегистрированные в Ирландии и Великобритании, в качестве офшоров, отмечает The Irish Times.



Два предприятия - Trontex и Gratum Trading, зарегистрированные в Шотландии в 2016 году, - в постановлении президента от 2017 года были указаны в качестве иностранных партнеров СП Bek Cluster, управляющего хлопководческо-текстильным кластером в Сырдарьинской области. Руководитель и один из учредителей Bek Cluster - сенатор Улугбек Сотиболдиев, иностранные партнеры уже не числятся в СП.



Кто еще упоминается в "Архиве"

Из "Архива Пандоры" следует, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр купил недвижимость для офиса компании, которой владеет его супруга Шери. Они приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости, у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна. Купив акции компании вместо здания, Блэр смог оформить соглашение таким образом, что ему не пришлось платить более 400 тысяч долларов в качестве налога на собственность, отмечают авторы отчета.



В расследованиях отмечается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш через компанию на Британских Виргинских островах приобрел элитную французскую недвижимость - замок Биго в городе Мужен на Лазурном берегу во Франции. Помимо замка, у Бабиша есть еще два объекта недвижимости в Мужене, в том числе вилла.



Экс-мэр Белграда Синиша Мали, который является близким другом и соратником президента Сербии Александра Вучича, в 2015 году отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 млн долларов. Но журналисты смогли найти доказательства.



Король Иордании Абдалла II, говорится в "Архиве", с 2003 по 2017 год потратил более 100 млн долларов на элитную недвижимость в Великобритании и США. Он использовал сеть фирм для покупки 15 домов с тех пор, как возглавил страну в 1999 году. Канцелярии иорданского монарха в понедельник заявила, что эти данные "не новые и не являются секретными".



Данные "Архива Пандоры" также свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по "Студии Квартал 95" были бенефициарами сети офшорных компаний. Деньги из этих компаний якобы вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю бизнес-партнеру и нынешнему помощнику Сергею Шефиру.



Из других руководителей стран бывшего СССР в досье упоминаются (лично или их близкое окружение) Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев.