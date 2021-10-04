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Переходу Тайваня в руки Пекина предрекли "катастрофические последствия", - А.Яшлавский
17:18 05.10.2021

Китай обвиняет Запад в провокационных действиях

Президент Тайваня Цай Инвэнь предупредила о "катастрофических последствиях", если контроль над островом перейдет к континентальному Китаю. По ее словам, Тайбэй "сделает все возможное, чтобы защитить себя" от все более напористого Пекина.

Тайбэй привержен защите своей демократии от Пекина, пообещала глава острова, предупредив о "катастрофических последствиях" для региона в случае его падения Тайваня.

Как пишет The Guardian, комментарии Цай Инвэнь в эссе, опубликованном в журнале Foreign Affairs, были сделаны на фоне рекордных вторжений китайских боевых самолетов в тайваньскую зону противовоздушной обороны. Во вторник тайваньский премьер Су Цзэнчан заявил, что "чрезмерная активность" нарушает региональный мир, и Тайвань должен быть начеку.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила около 150 самолетов в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в начале октября.

В статье для журнала Foreign Affairs лидер острова Цай Инвэнь подчеркнула стремление Тайваня к миру, но сказала, что "если его демократия и образ жизни окажутся под угрозой, Тайвань сделает все возможное, чтобы защитить себя".

Однако Цай также призвала другие страны "понять ценность сотрудничества с Тайванем" против более широкой угрозы, исходящей от Пекина. "И они должны помнить, что если Тайвань падет - последствия будут катастрофическими для мира в регионе и системы демократических альянсов".

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть и провинцию Китая и дает понять, что готов взять его силой, если потребуется. В КНР считают правительство Цай сепаратистами.

"Несмотря на почти ежедневное вторжение Народно-освободительной армии, наша позиция в отношениях между двумя сторонами пролива остается неизменной: Тайвань не поддается давлению, но и не станет авантюристом, даже если он получит поддержку со стороны международного сообщества", – утверждает Цай Инвэнь.

Немногие страны официально признают Тайвань, и эта ситуация, по словам Цай, заставила остров мыслить асимметрично, формировать неофициальные партнерства и соглашения и вносить вклад в международные организации в качестве негосударственной стороны. По словам Цай Инвэнь, с растущими связями во всем мире Тайвань становится все более важным демократическим государством, торговым партнером и глобальным поставщиком.

"Неспособность защитить Тайвань будет катастрофой не только для тайваньцев; это перевернуло бы архитектуру безопасности, которая обеспечивала мир и исключительное экономическое развитие в регионе на протяжении семи десятилетий", – прогнозирует Цай.

Аналитики спорят о том, насколько неизбежна угроза, пишет The Guardian, но эскалация на этой неделе встревожила наблюдателей и вызвала упреки со стороны различных стран.

Во вторник министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги выразил надежду, что Тайбэй и Пекин смогут решить проблемы мирным путем. Он сказал, что Токио взвешивает возможные сценарии, чтобы сделать свои собственные приготовления.

ВВС Китая направили к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов

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Ранее поступали комментарии правительства Австралии и госдепартамента США, призывающих Пекин прекратить угрозы или применение силы.

Со своей стороны китайское издание Global Times пишет, что "в третий раз всего за четыре дня Народно-освободительная армия Китая (НОАК) снова побила свой рекорд по количеству самолетов, задействованных для учений у острова Тайвань за один день в понедельник, отправив 56 боевых самолетов, состоящих в основном из истребителей и бомбардировщиков - на следующий день после того, как США выразили "озабоченность" военной активностью материкового Китая возле острова, заявив, что она носит провокационный характер".

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"Заявление США стало очень неправильным и безответственным сигналом, и Китай примет все меры, необходимые для подавления любых попыток "независимости Тайваня", - заявил в понедельник МИД Китая. Военные аналитики заявили, что учения НОАК в этот день стали серьезным предупреждением как для сепаратистов, так и для их иностранных сторонников.

Как пишет Global Times, 52 самолета НОАК, а именно 34 истребителя J-16, два истребителя Су-30, два противолодочных самолета Y-8, два самолета раннего предупреждения KJ-500 и 12 бомбардировщиков H-6 вошли на территорию острова Тайвань. Еще четыре истребителя J-16 вошли в район в понедельник вечером, заявили власти Тайваня в другом пресс-релизе, опубликованном позже в тот же день.

Согласно маршрутам полета, опубликованным властями Тайваня, самолеты НОАК действовали в районах между островом Тайвань и островами Дунша в Южно-Китайском море. Боевая группа из 56 человек установила новый рекорд по количеству боевых самолетов НОАК, принимавших участие в учениях у острова Тайвань за день, превзойдя предыдущий рекорд в 39, который был установлен только два дня назад, и 38 - три дня назад.

Учения в понедельник состоялись после того, как Государственный департамент США опубликовал в воскресенье заявление для прессы, в котором выразил "озабоченность" военной активностью материкового Китая возле острова Тайвань и назвал ее провокационной, пишет Global Times.

В ответ на это заявление пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявил в понедельник, что Тайвань является частью Китая, и США не имеют права делать безответственные комментарии по тайваньскому вопросу.

Заявление США серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике и посылает очень неправильные и безответственные сигналы, сказал Хуа Чуньин, отметив, что США предпринимают агрессивные шаги, включая продажу оружия Тайваню, посадку военных самолетов на острове и отправку военных кораблей через Тайваньский пролив.

По словам Хуа, Китай примет все необходимые меры для подавления любых попыток "обрести независимость Тайваня": "Независимость Тайваня обречена на провал".

Согласно мониторингу, проведенному Исследовательской инициативой стратегической ситуации в Южно-Китайском море (SCSPI), аналитическим центром в Пекине, США, Великобритания, Япония, Нидерланды, Канада и Новая Зеландия недавно провели многонациональные совместные военно-морские учения в Филиппинском море с участием трех авианосцев: USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan и HMS Queen Elizabeth. Аналитики считают, что рекордные учения НОАК также могут быть связаны с передвижением этих авианосцев, пишет Global Times.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633443480
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